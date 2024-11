The Cure – Songs Of A Lost World

«El fuego se convirtió en cenizas y las estrellas se atenuaron con lágrimas. Fríos y asustados, los fantasmas de todo lo que hemos sido. Ahora brindamos con restos amargos por nuestro vacío»

ALONE, THE CURE

«Mi mundo ha envejecido y nada es para siempre (…) Pero en realidad no importa. Si dices que estaremos juntos. Si prometes que estarás conmigo hasta el final»

AND NOTHING IS FOREVER, THE CURE

Dicen que el tiempo es un enemigo para la vida, porque la oxida y acaba con ella, sin embargo el tiempo es también el elixir que destila la sabiduría. Construye la experiencia y facilita el paso hacia deseada inmortalidad, aunque sea bajo otro estado incorpóreo. The Cure parece estar en este proceso de transición, donde el tiempo les ha dado el éxito y el reconocimiento, la cognición, el estilo y el billete para un éxodo sin fin.

Dieciséis años después han hecho un nuevo álbum, brillante y repleto de emociones que van hacia su máxima conjunción. Songs of A Lost World es ese conducto oscuro que nos lleva a un mundo perdido, el que yace en nuestro entorno y existencia, porque sinceramente estamos ciegos ante el gran dolor que nos circunda. Songs of A Lost World es un gran álbum, un trabajo bien hecho, lleno de sensibilidad, mensaje, tristeza y dolor, todo al mismo tiempo como un ciclo dialéctico envuelto en una perenne catarsis entre principio y fin.

Probablemente estemos frente a un disco que deja abierta la esencia interna de la banda, la carne y sangre que evidencia lo más íntimo de Robert Smith y de su cura interminable. El sonido, la voz, las guitarras y la atmósfera del bajo, los teclados y la percusión, transforman esa savia en un proceso digestivo de etérea bruma melancólica y sobre todo depresiva. Songs of A Lost World recuerda, sin más, a Desintegration (1988) y a Bloodflowers (2000). Según los críticos, es el mejor trabajo de la banda desde Desintegration y el más personal desde Wish (1992), destacando la brillantez de las letras.

La portada del disco fue diseñada por Andy Vella e incluye la imagen de Bagatelle, escultura en 1975 por el artista esloveno Janez Pirnat (1932-2021), cuyos trabajos parecen siempre inacabados, dañados o rotos, pero en los que se adivinan las curvas de los cuerpos y de los rostros. Smith es un gran admirador de la obra de Pirnat y por ello eligió Bagatelle como un reflejo de que emana del interior del ser humano, ese proceso expresivo y existencial que siempre permanece bajo construcción e incompleto. En definitiva, es la descripción es la síntesis del álbum.

Las ocho largas pistas que componen Songs of A Lost World son tristes y escrutan el padecimiento y la muerte, ambos conceptos muy presentes durante estos largos años de silencio discográfico de la banda. Recordemos que Smith tuvo que luchar consigo mismo y contra las adversidades consecuentes para superar la muerte de sus padres por COVID y de su hermano Richard, fallecido recientemente. El propio Robert Smith lo confiesa: «Cuando eres joven, romantizas la muerte sin darte cuenta. Pero cuando comienza a sucederle a tu familia inmediata y amigos, de repente es algo diferente. Perdí a mi padre, madre y hermano hace poco y eso tuvo un profundo efecto en mi y en mis canciones».

Precisamente una de las canciones del álbum, I Can Never Say Goodbye, fue inspirada por la muerte de su hermano: «Algo malvado viene hacia aquí en la noche cruel y traicionera para robar la vida a mi hermano». Este arco dramático es brutal y está presente en todo el hilo musical y lírico del álbum, donde incluso se incluyen claras referencias conceptuales a William Shakespeare y al poeta Ernest Dowson.

Recordemos que The Cure se formó en 1978 en la localidad inglesa de Crawley, condado de West Sussex. Actualmente mantiene como miembros originales a Robert Smith y al bajista Simon Gallup. El resto de miembros son nuevos: Reeves Gabrels y Perry Bamote que manejan las guitarras, Jason Cooper la batería y Roger O’Donnell los teclados.

El nuevo álbum rasga sus vestiduras silenciosas dando paso a los primeros apuntes con Alone, un tema que nos tapiza hacia el lóbrego universo de la soledad y la tristeza. Endsong es el aullido final de la consternación: «¿Qué fue de ese niño y del mundo que consideraba suyo? Estoy afuera, en la oscuridad, preguntándome cómo me hice tan viejo. Todo se acabó». Soledad y fin como cabeza y cola, y entremedio un desarrollo pleno de tristezas, melancolías y tránsitos para oír en lo más hondo de la intimidad.

Temas como And Nothing Is Forever («En el silencio de un latido, envuélveme con tus brazos (…) en la quietud de una lágrima (…) en la agonía de la vida») o A Fragile Thing («Nunca pensé que necesitaría sentir arrepentimiento por todo lo que nunca fui»), demuestran que el motor interno que dinamiza el corazón de Smith sigue latiendo con su máxima fuerza sobrecogedora.

Warsong («Nos decimos mentiras para ocultar la verdad, y nos odiamos por todo lo que hacemos (…) Nacimos para la guerra») y Drone: Nodrone, I («Ahora sé cómo pierdo la última oportunidad de ser feliz»), son canciones que nos hablan de la estupidez de la guerra, siempre tan presente en nuestra naturaleza. Pero también nos habla de las oportunidades que tenemos en la vida pero que a causa de nuestra estupidez, no sabemos aprovechar y dejamos escapar.

I Can Never Say Goodbye y All I Ever Am configuran esta partitura intermedia de fluidez existencial entre la vida y la muerte, el dolor y la esperanza, los sueños y las frustraciones y pérdidas. La primera canción refleja es dolor de ver partir hacia el hades a parte de ti mismo, sin posibilidad de volver atrás pero dejando atrás una estela dolorosa y nostálgica de recuerdos: «Las sombras se acercan ahora Y no queda ningún lugar donde esconderse (…) Estoy de rodillas y vacío por dentro (…) Nunca podré decir adiós».

La segunda pista, una introspección a la propia vida, a lo que uno ha sido y lo que ya no es. Se plantea un dilema existencial que pervive en muchas almas inquietas, esas que tratan de buscar respuestas a axiomas carentes de las mismas: «De todos los fantasmas y de todos los sueños (…) me aferro en la creencia de que todo lo que siempre fui, de alguna manera, nunca es todo lo que soy ahora».

Songs of A Lost World es un disco duro,agónico,como es la vida misma para muchos seres sensibles que habitan un mundo cruel, insustancial y condenado a un conclusivo destino. Como decía Hegel, somos inicio y final, dentro de una dialéctica existencial cuya abiogénesis es inentendible.

Recapitulando, Songs of A Lost World narra que existimos para indagar equilibrios y felicidades imaginarias e inconstantes. Dentro de esa cañada de encuentros y pérdidas, encontramos a veces relámpagos de placer. Pero el malestar, la amargura, el desconcierto y la merma nos persiguen, siguen estando ahí, agazapados con su negra guadaña, apretando con su manos el filo resplandeciente que rebana nuestras cabezas. Pero… por más que tratemos de ver la luz, ésta solo es visible en ciertos instantes de nuestra vidas. La vida es dolor y amor y mientras ese flash perdura, la rueda del tiempo sigue girando hasta su última parada. De eso trata Songs of A Lost World que, sin duda, es un disco maravilloso.

Escucha aquí el disco de The Cure, Songs of a Lost World