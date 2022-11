Por fin. El nuevo disco de Sorry. Aquella banda que descubrimos en pleno confinamiento. No podrían haber sacado el álbum en mejor momento, en marzo de 2020. Pese a todo, se hizo un hueco en los puestos de honor en las listas de lo mejor del año. Aquel 925 fue una obra maestra. Con su lanzamiento, Asha Lorenz y Louis O’Bryen, el núcleo de la banda, nos explicaban que Sorry nació como una especie de competición entre ambos por ver quién era capaz de componer la mejor canción. El resultado fue un auténtico homenaje a los 90, con referencias clarísimas a bandas como Elastica, mezclado con Billie Eilish y con letras homenaje a Tears for Fears y, por supuesto, a Louis Armstrong. Varias décadas de música condensadas y comprimidas en un disco madurado durante 4 años por un par de veinteañeros que se lo tomaron como un juego.

925 —una referencia a las aspiraciones casi inalcanzables de la juventud de tener un trabajo a jornada completa, de nueve a cinco— les puso en un lugar de referencia junto a otras bandas jóvenes como Goat Girl, The Big Moon o Porridge Radio, siguiendo la estela de bandas consolidadas como Wolf Alice dentro del indie británico. Y ya con este Anywhere But Here (2022), que debe servir como reafirmación, cuentan con la producción de Adrian Utley, de Portishead. Y esto sólo pueden ser buenas noticias.

La mejor forma de resumir la música de Sorry es la imagen que han elegido para su perfil de Spotify, en el que O’Bryen, con la nariz rota, apuñala en la mano a Lorenz, con gesto impasible. Sorry trata de sentimientos cotidianos, camuflados y escondidos, pero siempre dolorosos: Ese amor imposible, esa expareja por la que aún sientes cosas y ves a lo lejos en la calle, esa conversación que quieres -necesitas- tener con esa persona que no quiere hablar contigo. Y es quizá esta cotidianeidad y la claridad con la que Asha Lorenz lo expresa, el secreto de la banda. Es imposible no sentirse identificado con sus historias, sus vivencias. Todos hemos estado ahí. Probablemente muchos sigamos estando ahí.

Anywhere But Here quizá no es tan inmediato como el álbum de debut. Sí, la producción es excelente, pero la colección de canciones no es tan brillante como en 925. Aún así, encontramos absolutas joyas como Tell Me, donde se demuestra que la compenetración y las armonías vocales de sus dos líderes funcionan mejor en simbiosis que compitiendo entre sí, o Key to the city y su ambiente un tanto claustrofóbico. Closer es una absoluta puñalada en el dorso de la mano y Baltimore nos anima a conducir un descapotable y despeñarnos por un precipicio. Todo en sentido emocional, claro. No apoyamos las autolesiones de ninguna clase desde este humilde medio digital.

Sin duda, las referencias tan presentes en la superficie de 925 están mucho más diluidas, explotando ahora la banda un sonido propio y personal, debemos decir, de manera totalmente exitosa. Anywhere But Here, aun a riesgo de usar uno de los tópicos del periodismo musical, significa un paso más en el camino a la madurez de la banda. Es un disco más serio, más cohesionado, aunque no tan absolutamente brillante como el de su debut. Eso sí, de algún modo, se siente más interesante que 925 y estamos convencidos de que en vuestro contador de reproducciones alcanzará unas cifras respetables. Y sin duda es por esa familiaridad que transmite, sin pretensiones, ese dolor reprimido, crisis emocionales, ansiedad y un cuchillo clavado en el dorso de la mano. Es decir, cualquier martes por la mañana de nuestras vidas.

