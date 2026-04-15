Suprimir el ruido para dejar crecer el eco

Muchos discos llegan al mercado como una tormenta, otros brotan como vanos matorrales, pero algunos prefieren filtrarse por las grietas, como una humedad dulce que termina por apropiarse de toda la casa. Clipping de Special Friend pertenece a esa especie de álbum que recorta. Es como esas tijeras que aparecen en su portada, suspendidas entre lo doméstico y lo simbólico, listas para amputar lo superfluo y dejar que la savia encuentre su propio camino, como si cada canción hubiese sido podada hasta quedarse en su hueso que todavía resiste las embestidas de la vida.

El esqueleto del disco

Clipping es el tercer largo de Special Friend, ese dúo franco-estadounidense que lleva años afinando su propio idioma emocional desde París. El disco se publica el 20 de marzo de 2026 bajo una tríada de sellos que entienden bien el latido indie europeo: Skep Wax Records (UK), Howlin’ Banana Records y Hidden Bay Records.

La grabación se llevó a cabo en el Studio Claudio, bajo la mirada técnica de Alexis Fugain y Margaux Bouchaudon. La mezcla corre a cargo de Syd Kemp, una figura que trae consigo ese eco de experimentación heredado de su trabajo con Thurston Moore. El resultado no es casual: hay textura, pero también hay poda. Cada capa parece haber pasado por un filtro emocional antes que técnico. La portada, diseñada por Erica Ashleson, es un pequeño jardín simbólico: gatos siameses, mariposas, dados y un árbol intervenido. No es decoración. Es un mapa.

«La idea de ‘Clipping’ surgió después de que ya hubiéramos compuesto la canción. El proceso es casi siempre el mismo: escucho una maqueta de grabadora del tema y empiezo con una frase o palabra que podría haberse cantado, y luego construyo una idea alrededor de ella. Si quieres que algo crezca más fuerte, tienes que eliminar lo que lo pesa» –Erica Ashleson

Dos voces y una deriva compartida

Special Friend nace de la conexión entre Erica Ashleson (batería, voz) y Guillaume Siracusa (guitarra, voz), dos sensibilidades que orbitan entre lo íntimo y lo abstracto. Instalados en París, su música siempre ha tenido ese aire de expatriación emocional, como si pertenecieran a varios lugares sin anclarse del todo en ninguno. Desde sus primeros trabajos, el dúo ha transitado un indie pop de baja fidelidad que coquetea con el slowcore y el dreampop, pero sin caer en clichés vaporosos. Hay algo más crudo debajo, una especie de nervio que vibra incluso en los momentos más suaves.

En este tercer álbum, su evolución es evidente: menos capas, más intención. Menos ruido, más silencio significativo e influencias al sonido de Sarah Records, The Feelies, Stereolab… Actualmente, la formación sigue siendo el dúo núcleo, aunque el disco deja entrever colaboraciones puntuales en producción y textura sonora, más invisibles que protagonistas.

Entre la niebla y el pulso mecánico

El universo sonoro de Clipping es un territorio híbrido donde conviven el indie pop más etéreo con un sustrato lo-fi deliberadamente imperfecto. Pero lo interesante aquí es la infiltración sutil del krautrock, especialmente en estructuras repetitivas y ritmos hipnóticos con aires de psicodelia ambient, como ocurre con el tema final OOO. Las guitarras de Siracusa no buscan imponerse; flotan como escalas frippinianas, que se repiten, ascienden, caen y terminan por desgastarse lentamente.

La batería de Ashleson es contenida, casi minimalista, como si cada golpe fuese una decisión ética, ajustada a la composición. El tempo general del disco se inclina hacia el slowcore, pero sin caer en la languidez absoluta. Siempre hay una tensión subterránea. Los sintetizadores aparecen como fantasmas discretos, mientras que la producción abraza el error como parte del discurso. Si el clipping, en términos técnicos, implica recorte de señal, en el álbum se convierte en estética.

La fragilidad como arquitectura

Las voces en este disco no buscan protagonismo; buscan cercanía. Erica Ashleson canta como quien escribe en un diario que nadie debería leer. Su timbre es delicado, pero no débil. Hay una firmeza emocional que se filtra incluso en los susurros. Guillaume Siracusa, por su parte, aporta un contrapunto más seco, más terrenal. Cuando sus voces se cruzan, no lo hacen para armonizar en el sentido clásico, sino para generar una especie de fricción suave. No hay virtuosismo. Hay verdad. El uso del inglés como idioma principal mantiene esa distancia emocional característica del indie europeo, pero las letras, incluso en su abstracción, transmiten una sensación de aislamiento contemporáneo que resulta difícil de ignorar.

El jardín simbólico del recorte

La portada de Clipping es un collage minimalista en azul sobre fondo claro. Un árbol cargado de frutos. Tijeras abiertas. Dados dispersos. Mariposas en vuelo. Un gato siamés observando. Todo parece inocente, pero no lo es. El árbol representa crecimiento, pero también intervención. Las tijeras sugieren control, edición, poda. Los dados introducen el azar. Las mariposas, la transformación. El gato, la observación silenciosa. Es una iconografía doméstica convertida en lenguaje emocional. No hay exceso visual, pero cada elemento pesa.

Podar para sobrevivir

El título del álbum no es casual. Clipping es una técnica de jardinería asociada a la poda, pero también un término propio del audio y del lenguaje mediático que alude a la selección de recortes de prensa. En todos los casos, hay un gesto común: cortar. Reducir. Y es precisamente ahí donde el disco encuentra su eje conceptual, en esa necesidad de eliminar lo superfluo para que lo esencial, por fin, pueda respirar. En un mundo saturado de estímulos, notificaciones y ruido constante, Special Friend propone reducir, callar y escuchar. De ahí que las canciones hablan de aislamiento, desconexión, pérdida de atención, pero también de reconstrucción. No desde el caos, sino desde la depuración.

«Muchas ideas se abandonan en el proceso porque sentimos que no ayudan a la canción. Al final, todo depende de la emoción. Tuvimos mucha suerte de trabajar con gente muy talentosa que realmente entendía nuestra música y hacia dónde íbamos con este disco» –Guillaume Siracusa

Cruzando lo íntimo y lo abstracto

El álbum se abre con Paints A Picture, una pieza que, aunque inspirada en las protestas de París, no cae en lo panfletario. La canción se mueve entre lo político y lo personal, como si dijera: «todo arde, pero yo sigo aquí, mirando». Luego llega Clipping, el tema central, donde la metáfora del recorte se vuelve explícita. La repetición rítmica genera una sensación de insistencia casi obsesiva, mientras la letra sugiere: «corto lo que sobra para poder sentir».

Isolation y Theoretical funcionan como un díptico emocional. La primera se sumerge en la soledad contemporánea: «rodeado de ruido, pero sin nadie cerca». La segunda juega con ideas más abstractas, casi filosóficas. Breakfast introduce una crítica sutil a la pérdida de atención en la era digital. No hay juicio, pero sí melancolía: «Olvidé lo que estaba pensando antes de terminar el café». En Mold y Nothing, el disco se vuelve más introspectivo. Hay una sensación de estancamiento, de crecimiento detenido. Las letras sugieren reflexiones como: «Me convierto en lo que dejo pasar».

Unwound rompe ligeramente la estructura, como si el álbum necesitara deshacerse de sí mismo antes de continuar. Mustard y Village recuperan cierta calidez, aunque siempre bajo una capa de distancia emocional. Sanctuary ofrece un momento de refugio, una pausa dentro del propio disco: «Aquí, por un instante, todo está bien». Y finalmente, OOO cierra el álbum con una pieza de más de siete minutos que se adentra en terrenos krautrock. Repetición, hipnosis, deriva. No hay letra clara, pero sí una sensación de disolución.

El arte de cortar sin destruir

Clipping es un disco que requiere tiempo, como esas plantas que no florecen en la primera estación, como esos procesos invisibles que suceden bajo la tierra antes de cualquier brote. Hay que volver a él, dejarlo reposar, permitir que sus silencios también hablen. Que su savia sea el alimento que le permite crecer hasta alcanzar su máximo estado de esplendor y madurez.

Special Friend ha construido aquí un álbum coherente, honesto y profundamente contemporáneo. Pero lo verdaderamente interesante no es lo que han añadido, sino todo lo que han decidido eliminar. En una época obsesionada con el exceso, con la acumulación de capas, estímulos y ruido, su gesto resulta casi contracultural: reducir como forma de resistencia. Podar como acto creativo. Cada canción parece haber sido llevada hasta su límite mínimo, hasta ese punto en el que cualquier elemento extra habría roto el equilibrio. No hay ornamento gratuito, no hay distracción. Solo estructuras que respiran, que se sostienen en una fragilidad consciente, casi ética. Y en esa fragilidad aparece algo inesperado: una forma distinta de intensidad, más silenciosa, más persistente.

Escuchar Clipping es, en cierto modo, desaprender. Es renunciar a la inmediatez, aceptar la repetición, habitar el espacio entre notas. Es entrar en una habitación donde alguien ha decidido apagar todas las luces innecesarias… y descubrir que, lejos de la oscuridad, lo que emerge es otra forma de claridad, más íntima, más precisa. Porque este disco no trata solo de cortar. Trata de saber qué merece quedarse. Y en ese gesto, pequeño pero radical, Special Friend no solo afina su sonido: también dibuja una forma de estar en el mundo.

Escucha aquí «Clipping» de Special Friend