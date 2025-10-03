Speed of the Stars – While Italy Dreamed… Through Summers Of Haze

«Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Hay un millón de bandas que comienzan cada año, pero solo mil llegan al nivel. De éstas solo 500 lo consiguen, y al final solo una banda se convierte en Top one» (STEVE KILBEY) «Más importante que ganar dinero es no decir mentiras a la gente. Siempre me he mantenido fiel a mí mismo. Creo que si hubiera tenido mucho éxito, no habría seguido haciendo lo que quería. Habría sido el fin de mi creatividad. Somos defensores de la buena música» (STEVE KILBEY)

While Italy Dreamed… de Speed of the Stars es un viaje íntimo y cósmico entre música, memoria y simbolismo. Sumergirse en este álbum es atravesar un crepúsculo eterno. Cada nota se convierte en paisaje y cada silencio en reflexión. Desde el primer acorde hasta el eco final conduce al oyente hacia horizontes imposibles. A saber, transforma la música en un ritual sensorial que invita a la introspección.

CUANDO LAS ESTRELLAS TOMAN VELOCIDAD

Steve Kilbey (vocalista, bajista, compositor) y Frank Kearns (guitarra principal) lideran esta travesía. Los acompañan Hugo Race (voz e instrumentación densa) y Barton Price (batería y percusión). Publicado en septiembre de 2025 por Easy Action, el disco surge tras años de exploración artística. Kilbey (The Church) y Kearns (Cactus World News) que habían trabajado juntos desde finales de los noventa, encuentran ahora una voz renovada, más experimental, dispuesta a disolver géneros y expectativas.

While Italy Dreamed… Through Summers of Haze no es solo un álbum: es un territorio donde la música se convierte en paisaje, memoria y ceremonia. El título evoca un estado de sueño prolongado, como si todo el álbum fuese una crónica de un viaje interior entre luces difusas y estaciones emocionales. El nombre Speed of the Stars no es casual. Es un suspiro cósmico, un impulso constante hacia lo desconocido. Cada nota se convierte en nave y cada silencio en espacio abierto.

UN SONIDO HACIA LA INTROSPECCIÓN

El disco no proclama mensajes explícitos. Ofrece un espacio para la contemplación y la introspección. Frente al ruido de la vida contemporánea, propone pausa, atención y un acto de escucha profunda. Musicalmente, fusiona ambient, psicodelia suave y rock progresivo etéreo, construyendo un cúmulo sónico que fluye sin prisas y sin fórmulas. Las pistas se despliegan como paisajes vivos: unos claros y definidos, otros difusos, como recuerdos que emergen entre la bruma.

La instrumentación es una orquesta íntima: bajo eléctrico, guitarras moduladas, sintetizadores envolventes, teclados modulados, percusión delicada y capas de resonancia. La producción busca equilibrio absoluto, donde cada elemento respira, dialoga y se funde con el conjunto. No hay sobresaltos gratuitos, sino un pulso constante que invita a detenerse.

STEVEN KILBEY, LA VOZ ENTRE LUZ Y SOMBRA

Kilbey convierte su voz en instrumento. Su timbre melancólico, grave y cálido acaricia al oyente. No impone melodías, sino que construye puentes emocionales. Cada frase es un verso dentro de un poema mayor. Su estilo pausado crea una sensación hipnótica, donde el silencio se vuelve parte esencial de la narración. Más allá de la técnica vocal, Kilbey aporta una visión lírica y filosófica. Su voz transmite experiencia, como un narrador que camina entre memoria y confesión. En este álbum, su interpretación se convierte en brújula emocional que guía a través de un mapa íntimo y expansivo.

FRANK KEARNS, ARQUITECTO DE PAISAJES SONOROS

Kearns no toca la guitarra, construye mundos. Su labor trasciende lo instrumental: es un creador de atmósferas. Con precisión técnica y sensibilidad poética, convierte cada acorde en pincelada vibrante. Sus guitarras eléctricas y acústicas, moduladas con delays y reverberaciones profundas, generan capas donde melodía y éter dialogan. Entre pasajes contenidos y expansivos, Kearns logra que cada intervención sea significativa, aportando coherencia y profundidad. Más que un guitarrista, se convierte en un arquitecto emocional. dibujando horizontes donde la música no solo se escucha, sino que se vive. Su sonido es brújula y mapa, un viaje entre luz y sombra.

HUGO RACE & BARTON PRICE, COLABORADORES DE LUJO

Por su parte, Hugo Race aporta una dimensión vocal e instrumental única. Sus intervenciones densas y dramáticas añaden textura y emoción, reforzando la naturaleza cinematográfica del disco. Barton Price, con batería y percusión contenida, contribuye latido y estructura. Sus ritmos no buscan protagonismo estruendoso, sino precisión y delicadeza. En conjunto, todos conforman una alianza creativa que impregna el álbum de una energía que oscila entre lo íntimo y lo cósmico.

EL CUADERNO MANUSCRITO DE KILBEY

Kilbey abre una ventana íntima al compartir fragmentos inéditos de su cuaderno persona. Nos entrega algunas notas sobre dos canciones del álbum, revelando así el proceso creativo-manual que habita detrás de While Italy Dreamed. Estos escritos no son meras notas. Son huellas del viaje interior que alimenta el álbum. Mr. Bellini, por ejemplo, encarna la mezcla de lo transitorio y lo eterno. Es ese momento suspendido, entre calma e ironía, que resume el corazón del álbum: aceptar la fragilidad de la vida sin dramatismos, hallar belleza en la memoria y en el instante compartido: «Tenía una casita extraña en el río… Él me preparó un té de menta y nos sentamos allí, viendo cómo se doblaban los juncos oxidados… Pensé que el mundo estaba lleno de coronas… Así es la vida, dijo el Sr. Bellini».

Otro fragmento del cuaderno secreto parece ser un llamado a no destruir ni alterar un lugar o un estado emocional, sino permitirle reposar y sanar. La ciudad mencionada puede ser una metafóra sobre la mente, el corazón o un ayer compartido. El texto habla de soltar el pasado y confiar en un nuevo camino, entremezclando el amor romántico («te amaré por siempre») con ecos de fe, muerte o trascendencia. Su tono no es de tristeza pura, sino de despedida luminosa, como un amanecer después de una noche larga: «Todos los que conozco se preparan… No dejes la ciudad se quiebre. déjala dormir en paz (…) La mañana es bella. se cubre de suaves nubes y yo me pregunto si esto será felicidad (…) Porque te amaré por siempre (…) ¿Dónde quedaron aquellos días?».

While Italy Dreamed… es un disco que reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria y la despedida. Versos como «no sabes que te amo» o «te amaré por siempre» transmiten ternura absoluta. Las flores junto al camino son reliquias emocionales que atraviesan el tiempo. La imagen de «todos los que conozco se preparan» sugiere que la vida es preparación constante: para un descanso final o para aceptar el cierre de un ciclo. La mañana cubierta de nubes refleja esperanza teñida de incertidumbre. El disco es un canto al amor eterno en medio del cambio, a la memoria íntima y la aceptación del paso del tiempo.

DESMENUZANDO LAS CANCIONES

El disco se inicia con Line Check. Es un «chequeo de línea» entre lo consciente y lo oculto. La letra sugiere un puente entre la memoria y la visión, preguntando qué líneas cruzamos sin darnos cuenta. Simboliza el umbral.

Después llega Inglish como si fuera un espejo roto. El título sugiere un error o una mutación, recordándonos que las palabras nunca alcanzan del todo lo que sentimos. Las letras se mueven entre ironía y desconcierto, como un diálogo truncado que aún guarda belleza. Las imágenes aluden a diálogos rotos, a la necesidad de palabras que no existen aún. Lo que no se dice también habla, y lo que se deforma revela nuevas verdades.

Acto seguido, nos adentramos en Alluvial Groove. Cada nota es un sedimento de memoria depositado en la corriente del tiempo. Hay un momento en la canción que dice: «El río arrastra rostros que una vez conocí, disolviéndose en la bruma del verano.». Este fragmento describe que el cauce de un río no solo arrastra agua, sino recuerdos, rostros que alguna vez fueron nítidos y ahora se disuelven en la bruma estival.

En Now U See It se habla de revelaciones breves, de epifanías que se escapan antes de fijarse. Es la metáfora de lo intangible. Un plataforma entre lo visible y lo invisible. La visión dura un segundo, pero su eco permanece para siempre.

El tono cambia con Prosecco On Ice, un título que evoca una celebración congelada en melancolía. La efervescencia del «prosecco» se convierte en símbolo de lo efímero, de momentos que brillan y se desvanecen. Las burbujas emocionales suben rápidas, pero su memoria permanece en el hielo del corazón.

Tras ello llega Mr Bellini, un retrato imaginario donde la letra mezcla respeto y misterio, como si se conversara con un fantasma ilustre. El personaje se convierte en un espejo de la existencia: un anfitrión humilde que ofrece refugio frente a la crudeza del mundo. El té de menta simboliza lo cotidiano. Los juncos oxidados, el paso del tiempo. Pero esa imagen de coronas y de reyes patas arriba habla de la fragilidad del poder, de un mundo donde las jerarquías se tambalean y lo que creemos firme puede invertirse. Es una reflexión sobre la incertidumbre y la fragilidad del orden, y sobre cómo incluso en ese caos se pueden hallar momentos de paz.

El tono se vuelve íntimo con An Imagined Child. Es un tema sobre la inocencia no vivida, sobre aquello que pudo ser y nunca fue. Un hijo inventado, una vida proyectada en el deseo. La letra toca fibras profundas de pérdida y ternura. A veces amamos con la misma fuerza lo que nunca existió.

La historia se traslada a Incident in Torino. Turín se convierte en escenario de un suceso incierto, quizá real, quizá soñado. La canción funciona como un recuerdo urbano que se distorsiona con el tiempo. La expresión «En Turín, las sombras hablaban más fuerte que las campanas» refleja un incidente que deja cicatriz. El sonido de las campanas, símbolo de claridad, queda eclipsado por las sombras, dejando entrever que en cada ciudad que sueña hay una herida que nunca termina de cerrarse.

Seguidamente, la música se adentra en Sheol, un espacio donde el sonido se convierte en vacío y contemplación. El término bíblico designa el lugar de los muertos, un umbral misterioso entre la vida y lo desconocido. La oración «Sheol espera sin ira, solo silencio» resume la esencia del tema. Un tránsito sereno, libre de reproches, donde solo queda la quietud. Ese silencio no resulta frío, sino cargado de peso emocional, como una pausa consciente. El Sheol no es final, es la sala de espera donde la eternidad respira.

Con Tragedy se abre la herida emocional más íntima del álbum. La sentencia «La tragedia es el silencio que nunca habla» expresa un dolor contenido, Invisible para los demás, pero profundamente sentido. La música se convierte en confesión y refugio. La letra habla de pérdidas íntimas, de momentos que se guardan en secreto, como cicatrices que nunca se muestran. La verdadera tragedia es aquella que nunca encuentra palabras para ser contadas.

Finalmente Sublima cierra el viaje como un acto de elevación. La proposición «Sublimar es el arte de convertir sombra en luz» resume un canto al renacer a fin de trascender el peso del dolor. Aquí, la música se convierte en liberación, un suspiro final que disuelve la tensión acumulada del disco. El oyente queda suspendido entre la emoción y la contemplación, como quien sale de un sueño y se encuentra tocando un cielo nuevo.

UN VIAJE ENTRE MÚSICA Y SIMBOLISMO

Estamos ante un viaje donde música, memoria y paisaje se funden. Desde Line Check hasta Sublima, Speed of the Stars propone un recorrido físico y espiritual. Es un gesto poético que invita a la escucha profunda. Cada instante vivido fluye como cauce invisible. Cerrar este disco es cruzar un umbral. Su música queda resonando como estrella en movimiento, como sueño que se rehace. Un impulso eterno hacia las estrellas.

En While Italy Dreamed… Speed of the Stars consigue presentar un éxodo emocional y simbólico que trasciende el formato de un simple álbum. La obra recurre al simbolismo italiano no como cita decorativa, sino como un lenguaje en sí mismo. La ciudad soñada, los veranos difuminados en la bruma, la espiritualidad heredada del arte y la arquitectura. Es la constante búsqueda de lo sublime que late en la tradición cultural italiana.

Cada pista abre un pasaje distinto, desde la claridad iniciática de Line Check hasta la disolución trascendente de Sublima. El oyente se sumerge en un recorrido físico y espiritual, donde la memoria personal se funde con la memoria cultural. Las imágenes de paisajes, lugares y amaneceres se entrelazan con la nostalgia de un tiempo perdido. Evocan ese ideal italiano de belleza melancólica que el simbolismo supo plasmar en pintura y literatura.

La música fluye como cauce invisible, donde la experiencia sensorial se transforma en un gesto poético. Cerrar el disco es cruzar un umbral: no se abandona el viaje, se entra en otro estado. Queda resonando como una estrella en movimiento, como un sueño que se rehace en el infinito.

Speed of the Stars consigue así que el oyente dialogue no solo con sus propias emociones, sino también con una tradición estética más amplia, en la que Italia representa la tierra de lo soñado, de lo perdido y de lo eterno. En ese cruce entre lo íntimo y lo simbólico, la obra se eleva como un impulso eterno hacia las estrellas.