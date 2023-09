La ilusión de un nuevo trabajo por parte de la artista Chrystia Cabral, escondida tras su nombre artístico SPELLLING, puede tornarse un tanto agridulce cuando nos encontramos lo que es una reinterpretación de alguno de sus temas de sus tres álbumes de estudio. Después de aquel maravilloso Turning Wheel que enamoró a crítica y seguidores hace un par de años, estábamos expectantes con lo que Cabral nos pudiera volver a sorprender ya que la artista ha ido subiendo el hype con cada nueva publicación.

Podríamos catalogarlo de un unplugged venido a más, ya que la producción de los temas es palpable. Notamos una importancia en cuanto a la producción vocal, dando ese protagonismo que Cabral ha ido sumando a cada paso en sus trabajos. También hay que mencionar la evolución vocal que ha pulido y como sus registros están cogiendo un matiz más profundo en su voz cuando se mueve en tonalidades más graves. Ya que la artista comenzó su andadura en la veintena y esos cambios en el matiz de la voz pasan y pasarán.

Cabral, como productora y compositora de todos sus discos, decidió tomar el camino que tantas alegrías le dio su Turning Wheel, pero esta vez recortó en acompañamientos musical ya que en su anterior trabajo se arropó de más de una veintena de músicos. Esta vez se rodeó por once acompañantes, entre los cuales figura el cuarteto de cuerda con sede en San Francisco Del Sol Quartet, muy presentes en todo el trabajo. La psicodelia y el histrionismo bajaron de revoluciones en cuanto a los contrastes que nos mostraba en el pasado con esos temas cargados de cajas de ritmo y sintetizadores.

En temas como Phantom Farewell perdemos ese halo oscuro y místico envolvente que nos atrapaba si lo comparamos con el corte de aquel primer trabajo en Pantheon of Me. Lo mismo nos pasa en Walk up to Your House, la voz filtrada de Cabral nos transportaba a una imagen espectral, tenebrosa, oscura, que nos ayuda a conectar con lo que está relatando.

Bien es cierto que el contraste es muy fuerte si cogemos aquellos temas de 2017 y nos ponemos a comparar con el giro que hoy día nos presenta. Al final es inevitable que haya temas que han recibido un cambio sustancial perdiendo esencia en un campo, pero ganando con creces en otro, es el caso de Cherry, donde no encontramos esa pérdida de oscuridad y languidez. Creando una nueva armonización en los coros que eleva el tema a coger un matiz espectral.

Los temas de su segundo trabajo Mazy Fly, corrieron mejor suerte ya que la evolución de Cabral en aquel entonces era sustancial. En They Start the Dance volvemos a perder ese matiz oscuro a la original pero que en este caso no echamos en falta, llevando el tema a un concepto mucho mas soul con un final épico que engrandece el tema.

Under the Sun es otra de las beneficiadas de este revisado, sustituyendo aquella intro Kraftwerkdiana por algo más orgánico con un piano emulando a aquel sintetizador que daba obertura a la canción.

La parte más chocante llega cuando encontramos temas reversionados de su aplaudido Turning Wheel. Es entendible hacerlo con sus dos primeros trabajos por la gran evolución que hemos visto de la compositora en un lapso de tan solo cinco años y el contraste que hay entre sus dos primeros discos y el tercero mencionado de 2021. Lo extraño aquí es que Turning Wheel tiene escasos dos años de vida y el contexto de este actual SPELLLING & the Mistery School nace de aquí. Todos esos arreglos orquestales, la evolución en cuanto a melodía vocal de Cabral, esa sensación más orgánica que vemos en el reciente trabajo nació en todos esos temas en Turning Wheel. De ahí que nos hagamos la pregunta, ¿era necesario coger temas de ese disco? Lo que ocurre es que cuando tenemos como materia prima oro puro, la forma que le queramos dar puede variar en el gusto de cada uno pero en ningún caso abarata el producto. Boys at School y Always suenan maravillosas antes y después de este revisionado. En cambio, Revolution y Sweet Talk, que respetan curiosamente las mismas posiciones en ambos discos como pre y final, se me hace mucho más mágica la esencia vocal que transmite Cabral en los temas del 2021. Ese brillo en la voz dando a parecer q sonría mientras canta se me hace perdido en los nuevos tracks. Pero como dije anteriormente, ambos cortes suenan genial.

El disco es muy uniforme y no podemos decir que suene aburrido, pero echamos en falta esos contrastes que usaba en sus anteriores trabajos, pequeños toques de atención que nos llevaba a una escucha más consciente por esos cambios de atmosfera. Tendremos que esperar un poco mas para poder disfrutar de material nuevo por parte de “Tia” Cabral. De momento disfrutemos de este upgrade de una selección de anteriores trabajos.

