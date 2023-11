Spiritual Cramp – Spiritual Cramp

No estamos pues ante novedades originales, sonidos eclécticos o fantasías sonoras de altos vuelos imaginativos. Estamos tan solo ante un disco sencillo, pero bien parido, que funciona como un tubo de vaselina para aquellos que aman mover el cuerpo entre espasmos de alegría y desenfreno. Por eso, si te gusta el brit punk, el hardcore o el garage rock, bandas como White Reaper o The Orwells, el moshing o la rebeldía teen, Spiritual Cramp pueden llenar esos huecos nostálgicos que dejaron los legendarios 70.

Spiritual Cramp surgen como un nuevo estandarte de un pasado que dejó huella, que trastornó los cimientos de la sociedad y periferias obreras. Es el grito desesperado que gruñe la redención de los valores rebeldes y perdidos que hoy en día han caído en la panza reaccionaria del sistema, ese monstruo voraz que engulle, tritura y digiere toda ideología amenazante que zarandea su moral y conservadurismo herméticos.

Pero las reacciones aparecen cuando menos se esperan. Es por esa razón que Spiritual Cramp ha publicado su álbum homónimo, Spiritual Cramp, su primer larga duración desde su estrenada carrera en 2018. El disco se ha editado a través de Blue Grape Music y producido por Michael Bingham y Michael Fenton (ambos miembros de la banda). Asimismo, incluye una mezcla y producción adicional realizadas por Carlos de la Garza (Paramore, M83, The Linda Linda’s, Cherry Glazerr).

El plástico se construye sobre un eje de diez potentes tracks que fulminan tus huesos hasta el polvo. Instrumentación ajustada, frenética, que avanza a un ritmo vertiginoso. Todas las canciones se basan en la depresión, los errores personales y la autodestrucción. Es decir, puro descenso al infierno social y existencialista. Toda una furia inaudita que va y viene como feedback de ida y vuelta.

La banda está liderada por Michael Bingham y Mike Fenton, ex miembros de la banda post-hardcore Creative Adult. El resto de integrantes provienen de cuadrillas como Primal Rite, Scalped y Fentanyl.

Se dice que el nombre de la formación se inspiró en un tema de la banda de rock goth, Christian Death, pero otras lenguas comentan que la denominación hace referencia a ese sentimiento existencialista que percibe el día a día como un calambre espiritual y la vida como una convulsión psíquica. ¡Casi nada!

A pesar de lo dicho, el disco se edifica sobre un rock festivo y palpitante, algo poco habitual en las sociedades musicales de hoy en día. Viene a ser como un conglomerado desesperado que lucha por abrirse cañada dentro de un entorno incierto y violento. Las letras marcan un mundillo duro, que nutre del callejeo marginal y de los sarpullidos existenciales de la marginalidad díscola: reto, malestar social y vómito existencial: «¡Otro motín en las calles! ¡Otro disturbio en la ciudad! ¡Otra ciudad que se está quemando porque la policía está siendo una mierda!», reza una de las pistas del álbum. En conclusión, se trata de rabioso instintivo bajo toneladas de angustia, rabia y agitación, pero sin caer en las carnicerías extremas.

Para arrancar el álbum, nada mejor que hacerlo con Blowback, una palabra anglosajona que originalmente hace referencia al fuerte retroceso de un arma de fuego cuando se dispara. El tema se abre calmado, a ritmo de reggae/ska, pero al poco rato explosiona bajo compases punk hasta finalizar tal como había empezado: con ritmo jamaicano. La letra es cáustica: «Hay una guerra en la televisión y una guerra en mi cabeza. Y en ambas, toneladas de personas muertas».

Seguidamente aparece Slick Rick, una de las mejores del disco. Guitarras firmes. Batería marcada y voces dobladas, un garage-rock que maestraliza un track soberbio. Su contenido habla de la Jet Set, esa élite privilegiada que vive rodeada de lujos y placeres mientras el resto anda trabaja duro cubierto de tierra.

Talkin’ On the Internet, es otro de los surcos top del álbum. Deambula entre el punk suave y el pop rock exquisito, pero se desliza como un estribillo y ritmo muy pegadizos. Expone la decepción de los héroes mediáticos cuando transmiten sus terribles opiniones online.

Llegamos a Herberts On Holiday, una pista muy brit. Ideal para reducir compases, suavizarse y relajarse. Es una exaltación a la esposa de Bingham, cantante de la banda, que lo salvó del fondo al que estaba siendo engullido. La autocompasión y la inseguridad colorean la canción: «Pensé que iba a morir, confiesa. Pensé que viviría una vida solitaria y patética. Atrapado en las líneas debajo del agua y las aguas calentándose, las paredes seguían cerrándose».

City On Fire, sigue la línea del anterior tema. Es pura acción social ante la brutalidad policial y la guerra que retumban diariamente en nuestros noticieros diarios. La voz canta sobre la mierda que infesta la sociedad y la necesidad casi instintiva de quemar la ciudad entera. Se alza como puro anarco activismo. Los coros vocales y estribillos junto a los suaves acordes de las guitarras suenan fascinantes.

Better Off This Way, otra de las cañeras y coreables. Brota como una polvareda que arrasa todo. El peso lo llevan las voces, los estribillos y la base rítmica. Es una canción simple pero está hábilmente ejecutada y es muy coreable.

Alcanzamos ya el séptimo corte, Clashing at The Party, más suave pero igualmente contundente: «Siempre estoy hablando en círculos. Siempre estoy tocando el bucle dentro de mi cabeza. Siempre me estoy buscando problemas. Siempre estoy cada vez más cerca del borde . Las voces y coros son insuperables. Es un tema pegadizo y bailable.

Catch A Hot One líricamente es uno de los temas más mustios del álbum. Nos describe las personas más turbias que habitan en nuestros entornos, aquellas que mienten y generan problemas, aquellas que sufren adicciones y viven atadas a sus propios defectos propios: «Siempre miento a mi mujer. Siempre me meto en peleas. Siempre tengo noches muy largas. Siempre acorto mi vida con luces brillantes, alcohol y cigarrillos (…) Todo es suficiente para querer morir».

Can I Borrow Your Lighter? Es una canción que aborda el hecho de estar siempre cansado y enervado. Las guitarras arrancan con fuerza y las voces y coros se elevan en un marcado himno de punk social (Hey!).

Addict, es otra de las preciosidades punk. Se centra en una auto confidencia cautivadora haciendo referencia a que las drogas se apoderan de la mente hasta perder la identidad aniquilando tus internos. La frase clave es: «No tengo la puta energía. No puedo decir si eres tú o si soy yo». Todo el track define este proceso de desidentificación, dependencia y aniquilamiento existencial. Musicalmente el tema electrifica la piel.

Concluyendo, Spiritual Cramp encarna un street lifestyle que se manifiesta contra los sistemas del orden, en defensa de los sentimientos de las clases trabajadoras más depauperadas, una filosofía callejera muy vinculada al punk sincopado de los 70 británicos. En conjunto, podemos decir que Spiritual Cramp nos ofrece un álbum depurado que indaga y siente a través de múltiples géneros ese sentimiento perdido de protesta radicalizada y reequilibrio social. A este paso, si la banda logra mantener el nivel y su posterior evolución, puede convertirse en una de las mejores bandas de post punk de la nueva década, ya que son pura descarga de adrenalina en tu cerebro.