«Soy esclavo de quiendio nombre a mi cuerpo y forma a mi alma sucia.

Soy esclavo del dinero que me quema las manos,

del aliento mortal que me dobla la espalda, del esperma que vibra en mi cuerpo.

Soy esclavo de la madre de todos los cerdos, del padre de todas mis opresiones,

de la voluntad que borra mis arrepentimientos, de mi infancia y de mis miedos ocultos.

Soy esclavo de la luz que daña mi rostro, de la debilidad y de mi reinado caído,

de la sal y del viento que quema mis riquezas y mi lepra»

Hay palabras que fulminan la cabeza, que dinamitan el alma, pero los tributos musicales, hechos con elegancia y estilo, son bienvenidos y siempre han existido, quizás más por devoción y agradecimiento que por necesidad, sobre todo cuando alguien decide homenajear una banda que dejó su huella inquebrantable. Me refiero a The Smiths.

Partiendo de esta premisa, Spiritual Front, a través de Prophecy Productions,ha lanzadoThe Queen Is Not Dead, un tributo especial que recoge los himnos más emblemáticos de la banda británica de Manchester, para algunos un versionado innecesario, para otros un brillante reconocimiento que, sin duda lo es.

Si el disco original de los Smiths está considerado como uno de los más esenciales de la música alternativa, su portada llegó a trascender las propias canciones y a ser considerada un símbolo de la cultura pop de los 80. Fue diseñada por el propio Morrissey pero la foto que aparece en ella pertenece a un fragmento de la película francesa L’Insoumisn (1964), protagonizada por Alain Delon. Spiritual Front decidió reconvertir la portada autóctona añadiendo un cráneo humano con el fin de simbolizar la muerte y enlazar otro simbolismo con el título del disco.

The Queen Is Not Dead es un trabajo muy especial, que se aparta por completo de la constante estilística de la banda que hace el homenaje. Su propio fundador y líder, Simone Salvatori, justifica esta aventura con las siguientes palabras: «The Smiths han sido siempre una gran inspiración para todos los miembros de Spiritual Front».

No se trata pues de una clonación caprichosa del disco original de The Smiths, sino más bien una consideración respetuosa y honesta sobre algunos de los temas que más impactaron a los miembros de Spiritual Front. Simplemente ellos han querido agradecer a su manera esa gran influencia que The Smiths ejerció sobre ellos. Y eso es lo que debe valorarse pues Spiritual Front ya tiene su propia discografía donde demuestran sus enormes capacidades y valía. Ahí es donde ciertas criticas deberían centrar sus opiniones, no en argumentaciones pueriles y sin fundamento sobre un disco de honesto agradecimiento. A través de 15 versiones hábilmente escogidas, los italianos se mantienen fieles a la grabación original, pero agregan diversos ingredientes de cosecha propia, como secciones de cuerdas y viento.

Los quinces temas cumplen altamente su cometido. Nostalgia y semejanza originaria, pero bajo un colindante depurado que eleva el trabajo a una diferenciación customizada ya destacable desde las primeras pistas: Stil III, Ask y There Is A Light That Never Goes Out. Los punteos de guitarra fina y transparente, las voces timbradas y los fondos orquestados, amplían la profundidad del sonido en un ensamblaje espléndido. El cuarto corte, How Soon Is Now, seduce hondamente por su disímil sonoridad y su cadencia rítmica de guitarra rasgada que, junto a los registros vocales, se transforma en una pieza diamantina.

El resto de temas del disco marcan tempos en una lucidez inusitada, rediseñando al mismo tiempo detalles majestuosos de diferenciación. Ocurre lo mismo con The Charming Man, Girl Afraid, Panic y Bigmouth Strikes Again, temazos clásicos de la banda británica.

El disco sigue con Girlfriend In A Coma, The Boy With The Thorn Is His Side, Barbarism Begins At Home, What Difference Does It Make y Please, Please, Please Let Me Get What I Want, donde el Frente Espiritual sigue aplicando toques personalizados. Finalmente, el álbum se cierra con Shoplifters Of The World Unite y The Queen Is Dead contradiciendo el título del disco y afirmando que los ladrones del mundo están unidos mientras contemplan la reina muerta. Sin duda, un final potente para un disco tributo.

Spiritual Front son una formación italiana oriunda de Roma, adscrita al dark folk y al neo folk, dos estilos que se alejan por completo de la línea de los Smiths pero que, fundidos en su esencia natural, confiere a la banda mediterránea una personalidad distintiva y peculiar. El sexteto romano está compuesto por Simone Salvatori (excelente compositor y voz), Andrea Freda (batería), Giorgio María Condemi, Federico Amorosi, Francesco Conte (guitarrista) y Daniele Raggi como bajo.

En la discografía de la formación predominan diversas contribuciones entre cuales destacan las realizadas con: la vocalista Durga McBroom (Pink Floyd, Blue Pearl), Riccardo Galati, Filippo Marcheggiani (Banco Del Mutuo Soccorso), Michal Stepien (Mgla), Jairo Zavala (Calexico), King Dude, Traci Danielle (Mi Vida Con La Emoción, Kill Kult), Riccardo Spilli (Il Balletto Di Bronzo) y con Sasha Boole (Yo Y Ese Hombre).

La música de Spiritual Front se autodefine como nihilist suicide pop, concepto existencialista que abarca la dura realidad que nos estruja y revienta, las rupturas amorosas que quiebran nuestra afectividad, o la búsqueda de la identidad a través de diversos medios como la exploración de una sexualidad turbulenta y salvaje. Todo ello teñido de sarcasmos, negación y de un mordaz sentido del humor que, a su vez se mezcla con los elementos de la música neoclásica, el rock y el folk experimental oscuro.

Algunas de las letras se inspiran en clásicos como Dante Alighieri, William Shakespeare, el Marqués de Sade o Pier Paolo Pasolini … Otras referencias giran en torno a WR Fassbinder, Federico Fellini, João Pedro Rodríguez, Ingmar Bergman y Derek Jarman. Las críticas más especializadas suelen comparar a Spiritual Front con Nick Cave, Swans y Scott Walker, entre otros astros de la creación sonora y lírica.

Sea como sea, no cabe duda de que Spiritual Front son una formación transgresora, que sabe cruzar, con elegancia e imaginación, una amplia variedad de géneros y estilos musicales, sin caer en corsés estereotipados ni censuras impuestas. Sus potentes letras siembran una sensibilidad y concepto melódico únicos, hechos que los convierten en una de las mejores formaciones europeas del llamado neofolk post-industrial. Su forma de construir libre les ha generado grandes elogios y una larguísima capilla de ciegos seguidores de culto. Fragmentos líricos como «El límite del amor es siempre necesitar un cómplice» (No Kisses On the Mouth) o «Nada es más contagioso que el propio pecado» (Jesus Died in Las Vegas), demuestran el poder comunicativo de la banda y su audaz mensajería conceptual.

Spiritual Front se formó en 1999 como proyecto solitario de Simone Salvatori, otra mente diferencial como lo son las de Peter Hammill (Van Der Graaf Generator), Edward Kas-pel (The Legendary Pink Dots), Michael Gira (Swans) … Desde su formación hasta la actualidad, Spiritual Front ha lanzado varios sencillos, EP’s y numerosos álbumes: Songs for The Will (1999), Nihilist Cocktails for Calypso Inferno (2001), Armageddon Gigolo (2006) que contiene el célebre tema Jesus Dead in Las Vegas, Rotten Roma Casino (2010), Open Wounds (2013, Black Hearts in Black Suits (2013) y Amour Braque (2018), estos tres últimos auténticas obras de arte.

Spiritual Front también ha colaborado en proyectos con Lydia Lunch y Ordo Rosarius Equilibrio,en diversas bandas sonoras de televisión (Las Vegas), en películas (Saw 2), producciones teatrales y ballets contemporáneos. Spiritual Front posee una elevada habilidad musical que, junto a las artes vocales de su líder, cristalizan tremendas vibraciones en sus oyentes. Recomiendo oír Open Wounds y Amour Braque y descubriréis de lo que son capaces de gestar estos italianos.

Resumiendo, The Queen Is Not Dead es una producción limpia y perfecta en su cometido, diferente a discos anteriores, que debería generar latidos intensos a todo fetichista del sonido. Pero también debe servir de preámbulo para adentrarse en el impresionante universo de la formación romana. No cometáis el error de comparar el disco del homenaje con su original. Hay que valorar el disco tributo como un agradecimiento cercano y sensible hacia una banda que enamoró a los integrantes de Spiritual Front.

Se trata, por tanto, de dejarse ir, de extender las alas y volar hacia el pasado, donde un día se agitaron múltiples venas de millones de fans. La música ofrece esa posibilidad, ida y vuelta, sin controles, sin límites que impidan gozar de los recuerdos, de las sensaciones y de las profundas reflexiones. Las bandas nacen, reinan y mueren, como todo reinado en esta vida, pero su legado jamás agoniza. Los buenos tributos contribuyen a que la música del pasado siga presente y pueda seguir siendo recordada.

Escucha aquí The Queen Is Not Dead, de Spiritual Front