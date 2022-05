Nadie realmente le creyó. ¿Qué más podría hacer Pierce (conocido por su sobrenombre Spaceman) en este momento, de 55 años, para volver a entrenar? Pues nada más y nada menos que un noveno, Everything Was Beautiful, con el que ha sabido encajar su momento vital perfectamente. Siete canciones, 11 estudios, 30 músicos, The Whitechapel Bell Foundry, 16 instrumentos en su haber y su hija, Puppy Spaceman como corista, Everything Was Beautiful es un regreso al tecnicolor normal para Spiritualized. Pero sus seguidores se regocijarán cuando escuchen que finalmente ha tocado esa rica vena nuevamente.

El viaje comienza con la gran inauguración de Always Together with You. Al igual que Damas y caballeros, estamos flotando en el espacio, este viaje comienza con una voz similar a una muestra que presenta el álbum. Luego, la canción comienza con pitidos en órbita satelital y sintetizadores que suenan inestables. El estribillo es sacado directamente de un álbum pop de los años 60, completo con un conmovedor canto de fondo doo-wop y platillos con los dedos. Apropiadamente, la producción suena codificada como si fuera una intercepción de una melodía pop flotando en ondas de radio solitarias en el espacio. A dúo con su hija Puppy Spaceman, el sentimiento aquí es menos de estar abandonado que una celebración de comunión y devoción. La canción funciona como una introducción atractiva y una despedida conmovedora.

La plantilla de ADN del álbum se encuentra en The Mainline Song. Triunfante desde el principio, la canción se eleva hasta el techo y derriba la casa. Las antiguas campanas suenan mientras un tren toca su bocina. El saxofón, la armónica y un coro se elevan mientras un clarinete sobrio pero distintivo toca el color. La canción es un microcosmos del álbum; está lleno de todos los instrumentos imaginables que operan en el mismo universo sónico a la vez.

Mordiendo la cola de The Mainline Song, The A Song (Laid in Your Arms) lo eleva un poco. Spaceman divaga rítmicamente aquí mientras está envuelto en una percusión dominante e inundado de teclas y trompetas en capas. A mitad de camino, la guitarra derriba disonantemente la configuración y se lleva todos los instrumentos con ella hasta que la batería toma las riendas y Spaceman recupera el control. Al final, los instrumentos de viento de madera y metal cargan con la canción. De alguna manera nuestros oídos abrazan este caos. Es una conferencia sónica sobre cómo equilibrar una orquesta.

Es asombrosa la variedad de formas en que Spaceman puede organizar todos estos sonidos y usar todos estos instrumentos lo mejor que sabe. En I’m Coming Home todos tienen una oportunidad. Este regreso a casa es desconcertante, y cada instrumento está al límite. El ambiente está temblando. El pantano dubby de la canción se intensifica lentamente y sentimos que no tendrá fin. La frase «Vuelvo a casa otra vez» resuena en forma repetitiva y premonitoria hasta que las campanas ominosas y la viola la despiden.

Everything Was Beautiful suena tan vibrante y vivo: a veces es tierno, suelto y reconfortante y otras veces musculoso, ruidoso y amenazante, pero en última instancia, cada parte y voz se mantienen unidas, nunca caen en el olvido. Este álbum es un gran acto de equilibrio de hacer que todo se escuche y se sienta y de dejar que todos estos instrumentos dispares salgan a la luz sin abrumar. Es la tarea última de la expresión. A lo largo de todo, la voz bellamente desgastada de Spaceman es el único elemento calmante que permanece con nosotros.

Como resultado, 7 canciones llenas de profunda escucha y rock espacial en el que envuelven su poder sónico llenando el álbum hasta el tope con instrumentos, donde encuentran un nuevo espacio en los viejos sonidos.

Escucha aquí Everything Was Beautiful