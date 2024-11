«He escalado nubes y montañas para no sentir el suelo. Me he arrastrado fuera de casas santas (…) y ahora me siento como basura en el matadero (…) Todos nacemos gritando» ST. VINCENT

La cita que precede a esta reseña hace referencia a las duras palabras contenidas en una de las letras del primer álbum completamente en español de la cantautora estadounidense St. Vincent, y que corresponden a la versión en castellano de su séptimo álbum de estudio All Born Screaming.

Según la propia St. Vincent, esta idea de traducir su trabajo al español se remonta a algunos de los shows más memorables que tocó en países de habla hispana:

«Aunque separados por el tiempo y la geografía, y en una amplia gama de entornos y lugares, estas multitudes estaban unidas en su pasión: cantaban cada palabra de cada canción en un inglés perfecto. Fue realmente inspirador. Finalmente, me pregunté: si ellos pueden cantar en un segundo o tercer idioma, ¿por qué yo no puedo encontrarles un punto medio?.

Entonces, contraté a mi mejor amigo y colaborador ocasional Alan Del Rio Ortiz para que trabajara en la traducción de estas letras, haciendo ajustes aquí y allá por razones melódicas, haciendo todo lo posible por mantenerme fiel a la canción en cuestión sin sacrificar la precisión. Después de mucho reescribir y volver a cantar cada pista vocal del álbum, el resultado de Todos Nacen Gritando es a partes iguales un trabajo de amor y de homenaje a las personas que lo inspiraron.»

Una vez más estas son palabras que definen a una mujer que demuestra no tener límites. Su capacidad deslumbra por sí misma, sin adjetivos que la engrandezcan. Su fin siempre persigue la misma estela: componer buena música, ser original y distinta, y deleitar a su público con tremendas actuaciones y álbumes de lujo.

A nivel musical, poco puede añadirse a lo que comentamos ya en nuestra reseña original el pasado mes de mayo. Por mi parte, sí debo añadir que esta nueva versión española no cambia en el sentido musical en lo que se refiere a su original en inglés, pero es cierto que la forma de cantar se ha ajustado a las características fonéticas y semánticas del español. Aun así, cuesta entender alguna de las letras cuando se cantan en español (por ejemplo en El Infierno está Cerca), pues cada idioma tiene sus inflexiones, armonías y cadencias y, por tanto, las dificultades del idioma se supeditan al tipo de sonido que lo envuelven.

Por ello a la hora de cantar nada mejor que hacerlo en el idioma natal, aunque claro está existen excepciones. No olvidemos que tratar de entender lo que se dice en una canción en un idioma concreto no resulta fácil hacerlo en otro. A veces no queda más remedio que recurrir a las letras escritas, sobre todo en inglés, algo que no suele ocurrir en español ya que éste se pronuncia al igual que se escribe y, en consecuencia, lo hace más entendible al oído.

También es importante saber que hay algunas lenguas que se adaptan mejor a un estilo musical concreto. Por ejemplo, el español es más difícil gramaticalmente pero no tiene tantas conjugaciones verbales ni comparativos o superlativos irregulares como el inglés. Esto se nota a la hora de cantar rock, blues y otros estilos.

Ahora bien, dejando aparte estos pequeñas observaciones, el esfuerzo idiomático que ha tenido que realizar St. Vincent para cantar en español, y encima tener el detalle para hacerse con el público hispanohablante, ha sido espectacular y demuestra el enorme talento, empatía y carisma que tiene esta artista y su elevado mimetismo a la hora de colocarse bajo otra piel que no es la propia.

Convertir un álbum a otro idioma no es tarea sencilla. Implica lidiar en muchos frentes y contra ese doble muro lingüístico que complica la tarea de mantener en armonía ambas lenguas, hecho que conlleva un esfuerzo hercúleo y que merece los mejores aplausos, sobre todo si son para este deidad musical y creativa que es St. Vincent.

Podemos decir que Todos Nacen Gritando mantiene sus temas unísonos con su original homónimo All Born Screaming, pero el cambio de idioma marca lógicamente algunas diferencias. Por ejemplo, la distancia o alargamiento de las palabras y sus sonidos son desiguales entre ambos idiomas lo que repercute en la sintonía final de cada pista. No es un error, ni tampoco desentona, simplemente es una alternativa disímil. Esta diferencia en el ritmo lingüístico determina una sensación emocional diferente.

Prueba de ello es Tiempos Violentos, tema que parece formar parte de la banda sonora de un film de James Bond pero ambientado en un país latino, sensación que no se percibe así si la escuchas en inglés. Eso demuestra que en ocasiones el idioma marca un contexto determinado. En este caso, el tema me gusta más en español que en inglés, ya que instiga una mayor intensidad y contextualización lo cual es perfecto para las características concretas del film mencionado.

Al margen de estos curiosos matices, Todos Nacen Gritando construye un desarrollo sónico de altos quilates muy influenciado por la dura lírica que lo arropa. Según se comenta muchas letras están influidas por la visión de las Pinturas Negras de Francisco Goya. «Desde el punto de vista temático, este era el disco adecuado para traducir ya que el disco trata esencialmente sobre la vida, la muerte y el amor. Hay mucha iconografía. Es muy católico, muy sagrado, Estoy seguro de que cuando hable español con fluidez, miraré este disco y diré que podría haberlo traducido y pronunciado mejor», comentaba St. Vincent.

Para finalizar tengo que admitir que esta mujer, cante en el idioma que cante, resulta inconmensurable. Es una artista de lujo de pies a cabeza, altamente distinta a todo lo que recorre el mundo de las solistas femeninas actuales. Si bien es cierto que algunas canciones suenan mejor en inglés que en español, también es verdad que este fenómeno ocurre a la inversa.

Consecuentemente, el global de entre ambas versiones es de puro equilibrio y armónicamente bien calibrado. Es más, quizás las diferencias entre ambos discos sea también una cuestión de adaptación auditiva por parte del oyente. Sea como sea, St. Vincent es una diosa del sonido que conoce a la perfección cómo hacer las cosas sin fisuras y con extrema elegancia y resultado.

Cada canción es una arquitectura de diseño que encumbra al oyente con sus inusuales sensaciones auditivas, que a su vez son originales y están plagadas de efectos y matices que configuran un arte mayúsculo. Su habilidad para mezclar géneros y su destreza en la guitarra la han posicionado como una de las guitarristas más influyentes del siglo XXI. Por tanto, sus dos discos, tanto el español o como el inglés, son una vez más la fruta más dulce y salvaje que se pueda saborear durante este 2024, porque al fin y al cabo, todos nacemos gritando.