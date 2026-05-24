La belleza que sobrevive bajo el óxido

Hay discos que aterrizan haciendo ruido, empujados por campañas de marketing mastodónticas, cifras maquilladas y playlists de consumo rápido. Luego existen otros que aparecen como señales de humo en mitad de un bosque húmedo. Son trabajos silenciosos que parecen destinados a unos pocos exploradores obsesivos capaces de apartar la maleza del ruido digital contemporáneo. Quien diga que ya no se publica música extraordinaria probablemente jamás se ha detenido a escuchar el murmullo subterráneo de los sellos independientes europeos, esos laboratorios emocionales donde todavía se cocina arte con heridas reales.

Es consecuencia, en algún punto entre Londres y Milán, nace uno de esos artefactos crepusculares. Starlight Assembly regresa a la tierra con There Will Be Fireworks (2025), una obra que no pretende conquistar estadios ni fabricar himnos de temporada. Lo suyo es otra cosa: construir paisajes para almas cansadas, refugios sonoros donde la melancolía se convierte en una forma elegante de resistencia. El álbum funciona como una conversación nocturna mantenida a través de kilómetros de lluvia, grabadoras analógicas, sintetizadores fantasmales y recuerdos que jamás terminaron de apagarse.

El resultado es un trabajo de una belleza fría, casi espectral, que abraza el ambient, el dream pop, el post-punk atmosférico y la experimentación electrónica sin perder jamás el pulso humano. Un disco donde cada nota parece suspendida dentro de una estación abandonada iluminada únicamente por luces de emergencia.

La producción de Matteo Uggeri parece construida con estaciones abandonadas, lluvia sobre metal y recuerdos grabados en cintas deterioradas. La memoria aparece húmeda, erosionada y todavía sangrando electricidad

La ingeniería de la melancolía

There Will Be Fireworks es el segundo álbum de estudio de la banda, publicado oficialmente el 31 de octubre de 2025 a través del sello italiano independiente Silentes, hogar habitual de proyectos experimentales, ambientales y electrónicos alejados de cualquier tendencia comercial.

El álbum fue concebido entre Milán y Londres como una obra a distancia. La producción y construcción sonora corren principalmente a cargo de Matteo Uggeri, mientras que Dominic Appleton aporta la identidad vocal y melódica que transforma el trabajo en algo mucho más emocional y orgánico que su debut instrumental. Participó en el mítico proyecto This Mortal Coil, una de las criaturas más influyentes surgidas alrededor del sello 4AD.

La grabación combina sintetizadores analógicos, tratamientos digitales, guitarras ambientales, grabaciones de campo y manipulación electrónica de texturas naturales e industriales. Las guitarras adicionales fueron interpretadas por Gary Mundy, músico esencial dentro de la escena industrial británica y compañero de Appleton en Breathless.

La masterización estuvo en manos de Martin Bowes, figura histórica de la formación oscura Attrition, cuya intervención aporta profundidad y una amplitud atmosférica notable. El sonido final respira como una masa densa de niebla azulada donde cada frecuencia parece colocada con precisión quirúrgica.

La dualidad de la luz y la oscuridad

El concepto de There Will Be Fireworks gira alrededor de la melancolía, el paso inexorable del tiempo y la búsqueda obstinada de pequeños destellos de luz dentro de la penumbra emocional contemporánea. A diferencia del carácter puramente instrumental de su debut, Starlight Assembly introduce aquí la voz humana como una grieta cálida dentro de un paisaje sonoro dominado por brumas electrónicas, grabaciones de campo y texturas ambientales de naturaleza casi cinematográfica.

El álbum funciona como una conversación suspendida entre Milán y Londres, entre Matteo Uggeri y Dominic Appleton, donde las distancias físicas terminan disolviéndose bajo el peso de los recuerdos y la erosión inevitable de los años. Las canciones observan el encuentro, el desencuentro y la fragilidad de las conexiones humanas desde una perspectiva íntima, crepuscular y profundamente existencialista. El propio título, There Will Be Fireworks, encapsula esa dualidad constante entre oscuridad y esperanza: la promesa de un instante de belleza fugaz iluminando la noche más fría.

Musicalmente, el disco contrapone ambientes electrónicos grises e industriales con las melodías nostálgicas y vulnerables de Appleton, sugiriendo que el arte y la memoria todavía pueden funcionar como refugios frente al aislamiento del mundo moderno. Uno de los momentos centrales aparece en The Not Dead, composición inspirada en la obra del poeta británico Simon Armitage, donde se exploran las secuelas psicológicas de los soldados que sobrevivieron físicamente a la guerra, pero quedaron atrapados mentalmente dentro del trauma. Esa figura de «los no muertos» atraviesa todo el álbum como símbolo del desgaste emocional contemporáneo.

Las letras evitan cualquier grandilocuencia y apuestan por frases minimalistas, introspectivas y honestas, visibles en canciones como Wait for the Word, Symphony in Melancholy o Relief, donde la espera, la pérdida y la aceptación conviven como sombras reflejadas sobre agua oscura.

Las guitarras de Gary Mundy aparecen como destellos de luz oxidada atravesando la niebla electrónica del álbum. Cada canción deja la sensación de estar observando una ciudad dormida desde la ventana empañada de un tren nocturno

El arte de cantar desde las ruinas

La verdadera columna vertebral emocional del disco reside en la interpretación vocal de Dominic Appleton. Su voz no necesita imponerse. Nunca grita. Nunca busca dramatismos artificiales. Se mueve como humo sobre las composiciones. Su tono posee una fragilidad elegante, marcada por décadas de experiencia y desgaste emocional. Hay algo profundamente humano en su manera de sostener las frases, como si cada palabra estuviera pronunciada después de una larga caminata bajo la lluvia.

En algunos momentos recuerda al dramatismo contenido de David Sylvian (Japan). En otros, a la sensibilidad espectral de los trabajos más melancólicos de This Mortal Coil. Sin embargo, la personalidad de Appleton permanece intacta durante todo el recorrido. El tratamiento de la voz dentro de la mezcla resulta fundamental. Nunca domina completamente el paisaje sonoro. Más bien flota entre las capas electrónicas, convirtiéndose en otra textura emocional del álbum. Las letras refuerzan esa sensación crepuscular. El minimalismo verbal evita cualquier exceso lírico. Las frases son cortas, introspectivas y profundamente evocadoras. El disco no necesita explicar demasiado porque trabaja desde la sugerencia emocional.

Fotografía de un sueño erosionado

La portada de There Will Be Fireworks parece una fotografía encontrada dentro de una caja olvidada en un ático húmedo. La imagen muestra un paisaje natural atravesado por un río oscuro mientras una bruma azulada difumina los contornos del entorno. Nada en la composición transmite tranquilidad absoluta. Incluso la naturaleza parece atrapada dentro de un sueño erosionado por el tiempo. El agua funciona como símbolo central. Representa memoria, tránsito, distancia y transformación. El río atraviesa el paisaje igual que las canciones atraviesan el disco: lentamente, sin estridencias, arrastrando restos emocionales invisibles.

La tipografía minimalista y geométrica rompe parcialmente el carácter orgánico de la fotografía. Esa convivencia entre naturaleza y diseño frío refleja perfectamente el sonido del álbum: humanidad atrapada dentro de estructuras electrónicas. Los tonos azulados y grisáceos anticipan la temperatura emocional del trabajo. No hay explosiones cromáticas ni artificios visuales. Todo parece suspendido dentro de una nostalgia húmeda y silenciosa.

Cinco estaciones para desaparecer lentamente

El álbum se abre lentamente con Wait for the Word, como si despertara dentro de una ciudad vacía antes del amanecer. La canción desarrolla una atmósfera de espera emocional permanente. Appleton canta casi en susurros mientras las capas ambientales se expanden alrededor. La letra transmite ansiedad silenciosa. Las palabras parecen buscar una señal, una respuesta o un último contacto humano: «Esperamos la palabra correcta mientras el mundo sigue alejándose».

Le sigue Time, territorio más introspectivo. Las texturas electrónicas adquieren profundidad líquida mientras la canción reflexiona sobre el desgaste provocado por el paso de los años. No existe dramatismo explosivo. Todo sucede desde la contemplación resignada: «El tiempo nunca se detiene para nadie». La producción crea sensación de movimiento lento, casi hipnótico.

This Desert es probablemente uno de los momentos más desoladores del álbum. La instrumentación parece expandirse como un paisaje árido cubierto por polvo electrónico. La canción habla del aislamiento emocional y la incapacidad de encontrar conexiones reales dentro de un entorno cada vez más frío. Las guitarras ambientales de Gary Mundy aparecen aquí especialmente inspiradas.

Llegamos a All the Love that Stands Beside Us, donde se introduce un leve cambio emocional. Sigue existiendo melancolía, pero aparece también cierta necesidad de cercanía humana. Las melodías vocales resultan especialmente cálidas dentro del contexto general del disco. Hay algo profundamente vulnerable en su estructura. El contraste entre esperanza y resignación funciona de manera brillante.

Moth to the Flame es un título que ya anticipa la idea central: la atracción inevitable hacia aquello que puede destruirnos. Las texturas electrónicas adquieren mayor tensión y oscuridad. La canción avanza lentamente hacia un clímax contenido que jamás termina de explotar. Appleton interpreta el tema con enorme sensibilidad, evitando caer en dramatismos excesivos.

Las canciones de Starlight Assembly no avanzan en línea recta: flotan, se evaporan y regresan como humo atrapado en una estación vacía. Entre grabaciones de campo y sintetizadores espectrales, el álbum construye refugios emocionales para quienes todavía saben escuchar el silencio

Cuatro «tracks» entre cenizas digitales

Friction es uno de los cortes más abstractos del trabajo. Aquí domina la sensación de conflicto interno. Las grabaciones de campo y los tratamientos electrónicos generan pequeñas colisiones sonoras que justifican perfectamente el título. La canción parece describir el desgaste invisible que producen las relaciones humanas y el paso del tiempo.

Seguidamente Symphony in Melancholy es posiblemente la pieza más representativa del universo emocional del disco. La canción funciona como una declaración estética completa. La melancolía aparece aquí no como enfermedad emocional, sino como una forma de contemplación profunda. Las capas sonoras alcanzan enorme riqueza atmosférica mientras la voz de Appleton se desliza con elegancia fantasma: «Toda tristeza guarda todavía una pequeña luz».

The Not Dead es el corazón conceptual del álbum. Inspirada en la obra de Simon Armitage, la canción retrata a quienes sobrevivieron físicamente a la guerra, pero permanecen atrapados mentalmente dentro del trauma. La producción adopta un tono casi espectral. Los ambientes son fríos, distantes y profundamente cinematográficos. Appleton interpreta la letra con enorme contención emocional, lo que multiplica todavía más el impacto psicológico del tema. El uso de «el que no está muerto» por parte de Armitage, en contraposición a «vivo» o «despierto», implica que el soldado tiene una visión pesimista tanto de su vida como de su situación, y que no se considera afortunado de estar vivo ni de tener posibilidades de sobrevivir, sino que ha sido condenado a vivir un poco más.

Relief es el cierre del álbum. Se desarrolla como una lenta exhalación. No existe resolución total ni optimismo evidente. Lo que aparece es una especie de aceptación tranquila. Las texturas ambientales se vuelven más luminosas mientras la canción se disuelve lentamente, como un último reflejo sobre agua oscura.

El silencio después de los fuegos artificiales

En conclusión, el disco termina dejando sensación de vacío hermoso, parecido al silencio que queda después de una conversación importante. There Will Be Fireworks no es un álbum diseñado para el consumo inmediato. Requiere paciencia, silencio y disposición emocional. Funciona mejor durante madrugadas lluviosas, trayectos solitarios o noches donde el ruido exterior comienza a resultar insoportable. Starlight Assembly ha conseguido transformar la melancolía en arquitectura sonora. El dúo construye un trabajo elegante, humano y profundamente atmosférico donde cada detalle parece pensado para envolver lentamente al oyente.

En tiempos dominados por la velocidad digital y el estímulo fugaz, discos como este funcionan casi como actos de resistencia cultural. No buscan «likes» instantáneos. Buscan permanencia emocional. Y quizá ahí reside su verdadera belleza. Porque mientras el mundo continúa ardiendo bajo luces artificiales de consumo rápido, todavía existen artistas capaces de encontrar poesía entre las ruinas húmedas del silencio.

Escucha aquí «There Will Be Fireworks» de Starlight Assembly