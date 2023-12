Stella Maris es el grupo formado por las 6 hermanas de las hijas de Montserrat Baró y Pep Puig. Son, sin lugar a duda, unas estrellas dentro de una ficción. Ellas son casi tan importantes como lo fue Hannah Montana en su momento, aunque dentro de un drama con la marca España. Estas son las integrantes del grupo musical cristiano formado para dar protagonismo a esta serie creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, La Mesías (2023). Es la serie del año –y probablemente lo sea la de esta década aquí–, por su calidez y sensibilidad. Ha sido presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la Sección Oficial, aunque fuera de concurso. Será la primera serie española en participar en el Sundance Festival. Una serie que solo necesitará una temporada para dar imágenes a algo tan particular que ha sido demasiado influenciado por el fenómeno viral en redes de las Flos Mariae also known as Mariah’s Pop.

Este audiovisual es muy característico por el uso de su música también. Por una parte, Raül Refree se ha encontrado en la composición de la banda sonora, mayoritariamente creando momentos de tensión y haciendo una composición cohesiva entre las diferentes épocas de las que trata esta trama. Por otro lado, para su supervisión musical, cuenta con Lynn Fainchtein, una labor muy importante que acompaña el trabajo visual, y más, si su temática está tan relacionada con la música. Ella ha conseguido sincronizar desde Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias hasta parte de la música original de Cantando bajo la lluvia (1952), uno de los musicales más influyentes jamás creados. Tampoco se han olvidado de incluir Niños del Edén de El Buen Hijo, Cuando Llegue el Fin del Mundo de Rocío Dúrcal, Nada de Nada de Cecilia o White Rabbit de Jefferson Airplane.

En la realidad, hablando de lo que nos compete aquí, este disco está producido y compuesto por el dúo Hydrogenesse, formado por Carlos Ballesteros y Genís Segarra. Juntos logran crear canciones tan sugerentemente inteligentes como absurdas en la lírica y producciones pensadas para entretener y parecer burlarse hasta de las protagonistas. En este disco, La Casa Huele a Gloria (2023), a modo recopilatorio reúnen 12 canciones, algo así como los Greatests Hits en estos 19 minutos de las Stella Maris.

En la ficción, este disco ha sido nada más y nada menos que compuesto por Dios, a través de Monserrat, aunque en ocasiones escriba mediante Aina también. Julia es la coreógrafa, Cecilia graba, Neus monta, Nora es la encargada de los efectos digitales, Bet diseña el vestuario y Aina es la productora musical y directora del grupo. Crean artísticamente desde el género CEDM (Christian Electronic Dance Music), es decir, música cristiana electrónica de baile. Consiguen crear música abstracta, espiritual, los sonidos puros que salen de la inspiración divina. La directora musical que empezó creando samples, ahora, es una total experta en Fruity Loops y usando pulgins, es decir, efectos. Así lo cuentan en la trama.

A modo de introducción encontramos el homónimo tema del grupo de Stella Maris. Donde te animan a buscar a María si te encuentras perdido mediante el seguimiento de la estrella: “Mira a la estrella, llama a María / Stella Maris”. Una canción que sirve como introducción y conclusión de lo que encontraremos en las siguientes pistas. Por lo contrario, La alcantarilla es más absurda y pesimista del mundo, pero que deja esperanza para poder conducir al espectador hasta el cielo: “La esperanza es el quitamanchas que quitará las manchas”.

Una canción con un beat más bailable es La casa huele a Gloria. Con un sample bastante divertido y una percusión que parece cogida de un xilófono electrónico de juguete. Para dar tenebrosidad nos topamos con ¿Dónde estás?, este tema coral viene aquí a jugar con los ecos y voces orquestada de las diferentes integrantes. Creando suspense cuando han perdido la fe y no consiguen encontrarla. Piden directamente a Dios que les dé respuesta.

También tenemos villancicos como La noche que nace el Niño Dios y La puerta del cielo (Toc toc). El primero tiene una letra que podría ser perfectamente cantada en una bienvenida de las vacaciones de Navidad de cualquier colegio castellano parlante, y tiene un sonido que podría salir de cualquier karaoke encontrado en YouTube. Para la segunda, en cambio, cuenta con la voz en primer plano de la hermana más pequeña. Con ello crea una inocencia e infantiliza la situación dramática de la serie.

Por ti existo es bastante avanzada en su producción y tiene un sonido tontipop que podría formar parte de la discografía de Jimena Amarillo o Amore. Siendo su letra repetitiva y teocentrista donde hace un acercamiento personal con Dios otra vez: “En ti confío / Eres mi amigo”. Amada Madre es la canción dedicada a la protagonista de la serie, Montserrat, matrona de esta casa.

En Las flores de mi jardín incluye la participación del personaje interpretado por Albert Pla, y a modo de metáfora nos hablan sobre las relaciones sexuales: “Yo soy tu fiel jardinero y cuido de tu jardín”, o “Papá puso la semilla / Y mamá fue la maceta”. En esta nos hace un símil hablándonos de las gestaciones de las diferentes hijas y semejándolas a plantas, flores y otros elementos dentro del campo semántico del jardín: margaritas, petunias, rosas, jazmines o mariposas. La canción con una letra tan ingeniosa como ridícula y un tono de voz fuera de su lugar consigue crear la atmósfera que mejor conviene a esta pieza musical. Convirtiendo esta pista en una de las más incómodas y graciosas de su repertorio.

En conclusión, es un disco con una temática centrada en la búsqueda de la fe y la salvación humana gracias a ella. Tiene unos temas con bibliotecas de sonido que parecen sacados de Chrome Music Lab, software para que los niños aprendan a hacer música. A su vez, este tono combina entre la seriedad y la broma, y parece influenciado por Rebe, cantante que en ocasiones parece cantar fuera de tono sobre unas bases caseras y angelicales. Las cantantes pop de los 60 y 70 como Marisol o Cecilia también se encuentran dentro de las referencias. Incluso la reciente Rigoberta Bandini que bebe entre el pop español más puro hasta lo kitsch y religioso. Una colaboración entre las Stella Maris y Samantha Hudson podrían ayudarle a tener buena relación con la Iglesia católica a la segunda. A tono de burla combinan de manera irónica e ideal.

Esta música le viene al dedo tanto a Amaia como a Albert Pla como artistas, y es por eso por lo que cuadran perfectamente dentro de este reparto, donde los 2 brillan como actores. Esta serie no necesita otra temporada, no le conviene. Como grupo musical funciona genial. Si sacasen otro álbum lo escucharía, aunque no venga acompañado de una trama que ha sido tan bien desarrollada y concluida. Y como no, al ser parte de esta actualidad donde hemos podido disfrutar de La Mesías semana tras semana, con inquietud e intriga podremos ver a estas 6 hermanas ficticias debutar en los conciertos de apertura del Primavera Sound el próximo junio junto a Phoenix. ¿Se pasarán por más festivales para salvar el mundo cantando? O, ¿será un show único y exclusivo y solo los asistentes a este festival se podrán salvar? Esperemos que Dios nos pueda dar respuesta a estas dudas.

Escucha aquí el disco de Stella Maris