Desentrañando «Daylight Daylight»

Hay artistas que buscan diferencias. Que transmiten pensamientos y emociones. Sin duda, marcan un estilo personal e inquietante. Steve Gunn, virtuoso guitarrista y cantante estadounidense, es uno de ellos. Su nuevo trabajo, Daylight Daylight, es una profunda perspectiva desde la lejanía del caos.

El esféricofue lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de No Quarter. El género pertenece a las coordenadas del folk rock psicodélico y al folk de autor, con claras inclinaciones hacia la americana contemporánea y al rock experimental. No obstante, en esta obra, el sonido es más camerístico, acercándose a un folk de cámara o post-folk, donde la instrumentación minimalista adquiere un peso melancólico y cinematográfico.

El alma del álbum reside en la austeridad y con Steve Gunn como eje central guitarra y voz. La producción y las orquestaciones corrieron a cargo de su cómplice de largo aliento, James Elkington. La instrumentación, lejos de una banda de rock convencional, es rica en texturas de cuerda y viento, proporcionadas por Macie Stewart (violines y viola), Ben Whiteley (cellos), Nick Macri (contrabajo), y Hunter Diamond (vientos de madera). Esta conjunción genera un groove subyacente que, aparentemente suave, es rítmico. El proceso de grabación se llevó a cabo en los Nada Studios de Chicago.

La eterna búsqueda de la luz: El amanecer melódico de «Daylight Daylight»

Existe una irradiación al final de cada pasaje, un resplandor tenue que disipa las brumas de la incertidumbre. Daylight Daylight no es solo un álbum. Es la banda sonora de esa búsqueda y de una meditación sonora que se instala en el rincón más sereno del alma. Lejos de la estridencia y del ruido, Gunn nos invita a un camino crepuscular, poblado de arpegios etéreos y de sabiduría taciturna que solo la guitarra acústica puede evocar. Es un mapa dibujado con delay y la calidez analógica de quien ha encontrado la calma justo en el momento de mayor movimiento. Esta es la crónica de un despertar, el sonido de la conciencia que se estira y mira a través de una ventana al mundo, antes de que el sol sea cegador.

«Con Daylight Daylight quería capturar algo de la intimidad que siento al tocar solo, esa sensación de posibilidad y descubrimiento que aparece cuando me siento a escribir, pero también crear un mundo sonoro rico en el que el oyente pueda habitar» –Steve Gunn

El sonido de Daylight Daylight establece un diálogo claro con una tradición de músicos que valoran el espacio, el silencio y la riqueza textural sobre el beat inmediato. La quietud orquestada y la atmósfera de ensueño remiten directamente al último trabajo de Mark Hollis (el fallecido líder de la banda Talk Talk), cuya aproximación al silencio y el uso de cuerdas minimalistas son un referente obvio. Asimismo, la elegancia de los arreglos y esa sensación de paisaje sonoro evocan las composiciones de bandas sonoras de maestros como Ennio Morricone.

En el universo de la guitarra, su fingerpicking límpido y reflexivo traza una línea con gigantes del folk de guitarra como John Fahey o Bert Jansch, aunque el tono de Gunn siempre es más moderno, más inmerso en la melancolía del siglo XXI. El mismo citó influencias tan dispares como The Fall y el compositor experimental Basil Kirchin, un collage de referentes que explica esta mezcla de folk atávico con una sensibilidad post-punk por el groove sutil y el ambiente denso.

El mensaje oculto de la luz

El título del disco, Daylight Daylight es una repetición que subraya y ancla un concepto en la conciencia. No se trata simplemente de la luz, sino de la insistencia en la claridad, la revelación y el despertar. En un sentido literal, la luz del día es el fin de la noche, de la duda, de la sombra. En un plano filosófico, sugiere un proceso de iluminación, de salir de la confusión y alcanzar un estado de comprensión o aceptación. El álbum se presenta como un viaje desde la oscuridad hacia esa doble luz. La repetición en el título actúa como un mantra, una afirmación de la presencia de la luz, que se convierte en un refugio sonoro frente a la ansiedad moderna. El disco es, en esencia, una búsqueda de la visión a pleno sol, un paseo hacia esa realidad recién iluminada.

«Quería hacer un disco que evocara pensamiento sin necesidad de palabras» –Steve Gunn

La misteriosa iconografía de la portada

La imagen principal es i¡una imagen deficil de definir que es exactamente. Puede ser parte de un alsfato de carretara solitaria cubiert con musgos, una vista aérea de la tierra o incluso una superfic¡e de agua cubierta de vegetación flotante, atravesada por un reflejo solar que genera haces de luz cruzados, evocando claridad, tránsito y conexiones sutiles. Sea cual sea la respuesta, todas las representaciones crean una atmósfera lejana de misterio, contemplación y quietud.

Es una imagen que evoca un paisaje desolado, y una transición atmosférica. En este caso, la fotografía tiene un aire cinemático y evocador. Daylight Daylight, habla de una luz que se insinúa, que se duplica en su aparición, pero que aún no es plena ni deslumbrante. Es la luz de un amanecer o de un anochecer, de un momento de transición donde la claridad empieza a asomar o se despide.

Todas las respuestas sugieren un viaje, una ruta personal, una dirección tomada o por tomar. La ausencia de personas enfatiza la soledad creativa y la singularidad del viaje. El paisaje es el protagonista, con sus texturas. Es un símbolo de esperanza contenida, de un despertar gradual que se alinea perfectamente con la filosofía musical de Steve Gunn. Los contrastes entre el azul profundo, el verde y el destello blanco y azul del sol simbolizan introspección, crecimiento y la luminosidad cotidiana reforzando la sensación de que este es un álbum que invita a la contemplación y a la escucha atenta.

La voz del trovador y la filosofía del viajero

El análisis vocal de Steve Gunn revela un tono baritonal, de registro medio-bajo, con un timbre que rara vez se alza por encima de un murmullo reflexivo o conversacional. No es una voz para el virtuosismo, sino para la narrativa íntima. Transmite una sensación de sinceridad y cercanía, como un amigo que te cuenta una historia profunda sentado frente a ti. La dicción es clara, pero el tono es lánguido, lo que evita cualquier atisbo de drama excesivo, manteniendo la atmósfera en calma.

En cuanto a la filosofía de Steve Gunn es la de un observador perpetuo y de un artesano del sonido. Su posición ante la vida se plasma dentro de una música que rechaza la velocidad y la superficialidad del consumo cultural instantáneo. En lugar de buscar himnos de masas, Gunn se sumerge en la trama, la duración y la progresión orgánica de las canciones.

En la sociedad contemporánea, esto se traduce en una postura underground y sutilmente resistente. El mensaje es claro: la verdadera revelación se encuentra en la lentitud, en prestar atención a los detalles y en el valor de la tradición (el folk, el blues) filtrada por una sensibilidad experimental y moderna. Su música es un bálsamo contra el bit frenético, una defensa de la experiencia genuina frente a la hiperconectividad. Su arte es un acto de contemplación activa.

Entre la sombra y la claridad: un viaje en siete actos

El viaje de Daylight Daylight comienza con Nearly There. Gunn apuesta por el fingerpicking limpio, fraseos de guitarra que respiran, y una producción que añade cuerdas y leves rellenos de viento. El título refuerza la idea de tránsito. Nos habla de esa proximidad a un destino o a una verdad. Habla de la búsqueda de un punto de llegada que no se alcanza, pero que en el intento ofrece revelación. Podría leerse como un autorretrato de su estado creativo: siempre explorando, nunca instalándose.

El camino continúa con Morning on K Road, donde la guitarra eléctrica comienza a danzar alrededor de la base acústica. Es un guiño a las estructuras del post-punk más reflexivo. K Road (Karangahape Road, en Auckland) es una calle cargada de historia, mezcla de vida bohemia y cambio urbano. Gunn la usa como símbolo de renacimiento cotidiano: el amanecer que devuelve sentido tras la confusión. Las letras insinúan una mirada empática sobre la ciudad y quienes la habitan, con versos que sugieren el paso del tiempo, la transitoriedad y la belleza de lo común. Es una especie de diario en movimiento.

A medida que la luz se asienta, llega Another Fade, un corte donde la noción de desvanecerse (fade) es explorada con una instrumentación más chilled-out. El dron de fondo crea una atmósfera inmersiva, y las líneas vocales son como recuerdos que se difuminan, sutiles y evocadores. Podría interpretarse como una aceptación de la impermanencia: nada permanece, pero todo regresa bajo una misma claridad. Gunn emplea imágenes suaves —sombra, reflejo, viento— que describen la erosión emocional sin dramatismo. Es una de las letras más existenciales del disco, y probablemente su núcleo temático: aceptar que el paso del tiempo no destruye, sino que transforma.

La mitad del álbum nos lleva a un punto más sólido con Hadrian’s Wall, la referencia a la antigua muralla romana. El muro de Adriano —frontera romana entre Inglaterra y Escocia— sirve de símbolo de separación y memoria. La letra alude a límites personales, a la distancia entre lo que fuimos y lo que seguimos defendiendo. Hay una reflexión sobre el aislamiento, la contención y la persistencia. Gunn parece usar la historia como espejo: construir muros para protegernos, pero sabiendo que el tiempo los desgasta.

A continuación, el corazón del álbum late en la homónima Daylight Daylight. El tema-título convierte la luz en mantra. Repetir «daylight» es una forma de conjuro, de invocación. La letra sugiere claridad interior, la búsqueda de una lucidez sin artificio. Gunn asocia la luz con la aceptación del presente: sin nostalgia, sin proyección. Si en Another Fade se asumía la disolución, aquí se celebra el renacer. Es la pieza más afirmativa del disco.

La calma post-clímax se encuentra en Loon, una canción que posee un innegable aire folky que, para algunos, puede recordar la serenidad melódica de Simon & Garfunkel. Es un respiro, una pieza sencilla y directa antes del cierre. El ave del título (un somorgujo del norte) encarna la idea de soledad y contemplación. Las letras hablan de escuchar los ecos a través del agua, de comunicarse con lo invisible. Puede leerse como una meditación sobre la conexión con la naturaleza y el lenguaje no humano. Gunn parece encontrar en ese aislamiento un tipo de comunión que trasciende la palabra.

El telón cae con A Walk, el paseo final. Retoma el motivo del tránsito: caminar como forma de conocimiento. La letra es casi haiku —imágenes cortas, sin verbo—, y sugiere que la comprensión llega a través del movimiento, no del pensamiento. No es una despedida, sino una continuidad: la vida como trayecto circular donde cada paso ilumina un instante distinto del mismo paisaje.

En conjunto, las letras de Daylight Daylight pueden leerse como un ciclo de claridad y desaparición, de mirada y disolución del yo. Gunn escribe como quien observa el mundo desde el umbral: entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y su reflejo. La luz no es solo motivo estético, sino una metáfora de conciencia: iluminar sin poseer.

El punto final

En una era obsesionada con el movimiento constante, Daylight Daylight ofrece el lujo más preciado: la pausa. Steve Gunn nos ha entregado una obra que encuentra su belleza en el espacio que respeta y en la luz que permite entrar. Es un recordatorio poético de que, a veces, la iluminación no es un estallido cegador y dramático, sino el suave y persistente resplandor del día. El verdadero groove está en la respiración, y Gunn nos ha enseñado a escucharla de nuevo.

Daylight Daylight se cierra con la sensación de un paseo que no termina, sino que se transforma. Steve Gunn deja que el espacio del tiempo se diluye. Cada acorde, cada respiración de cuerda, cada eco de guitarra sugiere que el viaje continúa más allá del disco. No hay golpes de efecto; hay luz que se filtra lentamente, memorias que se recomponen y la certeza de que la música puede ser tanto refugio como horizonte. Daylight Daylight es un disco que deja huella por su persistencia, su delicadeza y su capacidad de resonar mucho después de que su última nota se desvanece.