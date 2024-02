Steve Roach y Robert Rich son dos de los grandes maestros del ambient, junto a nombres como Brian Eno, John Serrie, Michael Stearns, Max Corbacho, Aes Dana, Lustmord, H.U.V.A Network, Asura, entre otros. El ambient, como su nombre indica, es un género musical interpretado mayoritariamente con instrumentos musicales electrónicos, primando en el tono y la atmósfera frente a otros parámetros como la estructura musical o el ritmo. En palabras de Brian Eno: que «el ambient debe ser capaz de dar cabida a muchos niveles de atención auditiva sin imponer uno en particular». Para David Toop, musicólogo especializado, «el ambient es más una forma de escuchar que de hacer música».

Sabido esto, me atrevo a presentar un disco que realmente es una pasada, un vuelco completamente hiperdimensional que nos conduce a través de realidades y mundos atmosféricos, ajenos a la normalidad. Se trata de un disco ideal para cerrar los ojos, relajarse y dejar volar la mente hacia ese nirvana que tantas veces deseamos mientras vivimos en un mundo repleto de ruido, stress, violencia, speed y debacles de toda índole.

Waves of Now es un disco que nos acerca a la naturaleza, a sus elementos, a nuestra propia esencia desconocida, a todo aquello que sumerge, volatiza o permanece en estado de suspensión. Es un álbum que puede hacernos transitar por el espacio insondable, penetrar en la dinámica de la física quántica, retroceder o avanzar en el tiempo, imaginar universos extraños y fascinantes, penetrar en las profundidades de los océanos, de los átomos y de las bellezas inconmensurables de ese mundo que, por suerte, aun resiste los embates agresivos de nuestro sistema de vida.

Debemos saber que la mente precisa muchas veces evadirse frente el acoso que diariamente recibe, debe aprender a ponerse en pausa y tomar otra directriz ajena a las pautas de conducta que la vida nos impone de forma negativa. Los estímulos que recibimos son muchos y desestabilizantes. Por ello, necesitamos recomponer nuestra curvatura existencial y justamente la música es un camino, una herramienta o terapia que facilita diversos realidades curativas a nuestro cuerpo y mente. Todo depende de nuestros receptores y, sobre todo, de nuestra predisposición entender lo que estamos dispuesto a oír.

Waves of Now es el resultado de la fusión de dos incondicionales de la música ambient y electrónica: Steve Roach y Robert Rich. El pasado 5 de diciembre de 2023 se reunieron en el Club Congress en Tucson, Arizona, para ofrecer en vivo un fascinante concierto que fue grabado, junto a otras piezas de estudio, a fin de dar forma y estructura a Waves of Now. El disco ha visto la luz a principios de 2024. fue grabado por Nathan Youngblood y masterizado por Robert Rich. La portada se basa en una imagen de Maksymilian Novak-Zempliński, joven artista polaco graduado con honores en la Academia Europea de las Artes de Varsovia.

Se trata de un disco muy especial, que se siente como un sonido materializado a partir de la memoria. Es una fantasía que se abre paso a través de intrigantes paisajes sonoros obtenidos a base de diversos instrumentos, corrientes alternas de armonías sintetizadas y formas electrónicas de cadencias planeadoras. Waves of Now es tan envolvente que quizás el oyente prefiera aumentar su impacto cerrando los ojos y materializar en su cerebro las sensaciones que se generan.

Las 16 pistas del álbum recogen versiones en vivo y trabajos de estudio, desde expresiones individuales hasta elaboraciones conjuntas, donde los sonidos de un artista se elevan y se realzan junto a al sonido del otro, convirtiendo todo resultado en un desarrollo diferente al original.

Los temas comprenden desde acordes suaves y atmósferas flotantes de sintetizador, hasta bucles de percusión cinética y curvas electro-groove. Waves of Now, por consiguiente, se extiende más allá del horizonte perceptible. Su estructura se estimula a través de una métrica de las escalas cerebrales conjuntada junto a arpegios de sintetizador motorizado y fundidos de secuenciadores. Más allá de esta acalorada ráfaga sonora, Roach y Rich logran evocar estados anímicos pulverizantes donde cada zona sónica te sumerge en una profundidad intensa y distintiva, dando lugar a la gestación de una energía plásmica que se arquea mágicamente de principio a fin.

Sin duda, este tipo de música en vivo es un arte muy especial ya que debe establecer necesariamente una conexión directa y retroalimentativa entre los emisores musicales y sus receptores, es decir, los artistas consideran necesario atraer a la audiencia hacia su sonido a fin de establecer un enlace que permita navegar a través de esas sonoridades fluctuantes, de manera que los oyentes dejen de reaccionar ante el mundo exterior y experimenten lo que pueden encontrar en su mundo interior.

Steve Roach (nacido en 1955 en La Mesa, California) es un compositor e intérprete de música ambiental estadounidense. Su discografía es enorme con más de 200 lanzamientos de groove rítmico, trance, ambient atmosférico y tribal. Algunas grabaciones se basan estrictamente en sintetizadores, mientras que otras incluyen experimentos con guitarra ambientales, filtradas y otros instrumentos étnicos.

Steve fue uno de los primeros defensores del uso del didgeridoo. Aprendió a tocarlo durante sus largos viajes a Australia. Sus trabajos posteriores con el músico mexicano Jorge Reyes le permitió experimentar con las instrumentaciones prehispánicas propias de las culturas de la ancestral América Latina. Estas fusiones convirtieron a Roach como uno de los grandes fundadores del sonido ambient tribal.

Por su, parte, Robert Rich con más de 50 álbumes en su haber, ha ayudado a definir los géneros de música ambiental, dark-ambient, tribal y trancer. Parte de su sonido único proviene del uso de instrumentos acústicos y electrónicos hechos en casa, armonías micro tonales, procesamiento de señales por computadora, sistemas caóticos y redes de retroalimentación. Rich comenzó a construir sus propios sintetizadores analógicos en 1976, cuando tenía 13 años, y luego estudió durante un año en el Centro de Investigación Informática en Música y Acústica (CCRMA) de Stanford.

Rich ha actuado en cuevas, catedrales, planetarios, galerías de arte y salas de conciertos de toda Europa y América del Norte. Sus conciertos nocturnos para dormir, presentados por primera vez en 1982, se volvieron legendarios en el área de San Francisco. Rich ha diseñado sonidos para bandas sonoras de cine y televisión.

Rich trabaja en estrecha colaboración con fabricantes de instrumentos electrónicos y su diseño de sonido ha llenado bibliotecas preestablecidas y discos de muestreo. Rich ha escrito software para compositores que trabajan con entonación justa y ayudó a desarrollar la especificación de micro afinación MIDI. Como ingeniero de masterización y mezclador, ha aplicado su oído a cientos de álbumes de todos los estilos. Ha aparecido en Keyboard Magazine, Electronic Musician, Guitar Player, Innerviews y en otros lugares del mundo. Su fama cruza todas las fronteras. Sin duda un súper crack de la ingeniería sónica.

Concluyendo, Waves of Now es un disco para dar fluidez a la mente, a las emociones, a las percepciones que no suelen ser emanar a la superficie consciente mientras andamos metidos en nuestros quehaceres mundanos y diarios. Personalmente es un tipo de música que suelo escuchar para evadirme, relajarme y motivarme, pero también para trabajar en procesos creativos o que requieren estados mentales de calma motivante. No es música para todos, pero si todos deberían escuchar, con buenos equipos de sonido, este tipo de música a fin de descubrir dimensiones diferenciales en sus vidas. Espero que disfrutéis de Waves of Now. Entre mis temas favoritos se encuentran Filaments, Vetiver, Protista Mephista, Elevate the Hive Mind, Spirals of Desire, The Fearless Embrace, Tanguy’s Garden, Soma Waves, aunque a decir verdad todas las pistas son brillantes.

Escucha aquí Waves of Now de Steve Roach