Steve Von Till – Alone in a World of Wounds

«EN la naturaleza trascendente de la música, Y EN el proceso de sanación catártica, es Cuando te permites ir más allá de lo ordinario. cuando tienes la suerte de encontrar ese momento donde creas en sintonía con el fluir del universok aparece una conexión más profunda. SIENTES el dolor de nuestra separación del mundo natural y confiaS en la intuición visceral para acercarte al estado creativo primordial. son LAS claves en el proceso creativo» (STEVE VON TILL)

Lo que más se valora en un disco no es solo su concepto o mensaje, sino la diferencia. Esa singularidad convierte a un artista en irrepetible. Steve Von Till lo sabe, y con Alone in a World of Wounds lo lleva al extremo. Es el arte de habitar la herida.

El álbum fue lanzado el 16 de mayo de 2025 bajo Neurot Recordings. En el colaboran Luke Bergman (bajo), Brent Arnold (cello), Ben Greenberg (batería) y Ben Chisholm (electrónica, grabaciones de campo). Las ocho canciones que expanden la gothic americana hacia territorios de drones ambientales, melodías melancólicas y arreglos de piano y sintetizador. Marca una evolución natural respecto a No Wilderness Deep Enough (2021), pero con un carácter más sombrío, íntimo y conectado con la naturaleza.

BAJO EL EMBRUJO DE LA VOZ

La voz de Steve Von Till es el eje. Grave, evocadora, ritual. Un registro descrito como «odin-esque» que no pertenece a la música académica, sino al terreno poético. Ese término evoca lo chamánico y lo ancestral. La voz como guía en la oscuridad. Como un canto que transmite misterio, gravedad y conexión con lo salvaje. Escucharla es sentir la pertenencia a un mundo natural herido, a ríos, bosques y paisajes desolados. Un eco que atraviesa la melancolía y nos recuerda la fragilidad humana.

«ODIN-ESQUE», LA CONEXIÓN ENTRE LO HUMANO Y LO MÍTICO

Este estilo no es un término formal de música, sino más bien una metáfora poética. Se refiere a varias cualidades asociadas con el dios nórdico Odín y a la mitología escandinava. La gravedad y la profundidad de una voz suena como la de un sabio o chamán. Dicho estilo se asocia también al misterio y a la melancolía. Recuerda las historias de los dioses nórdicos, sus sacrificios y la búsqueda de conocimiento. Al mismo tiempo, se vincula a la conexión con la naturaleza y lo salvaje. Transmite un sentido de pertenencia al mundo natural y a los paisajes desolados. Y finalmente, se une connotación meditativa y ritualística ya que evoca cánticos antiguos o rituales. Todas esta asociaciones exploran la soledad, la conexión con la naturaleza y la fragilidad humana. Steve Von Till utiliza su voz como énfasis de transmisión.

SOLEDAD, COYOTE Y RESISTENCIA

El disco fue grabado en el estudio-granero de Von Till en Idaho y mezclado en Brooklyn por Randall Dunn (Sunn O))), Earth, Jóhann Jóhannsson). La portada, obra del fotógrafo Brian Deemy, es un ferrotipo de placa húmeda coloidal. En el aparece un coyote solitario en un terreno árido, en blanco y negro con toques dorados. Cada detalle es simbólico.

El coyote representa resiliencia, astucia y vínculo con lo salvaje. El paisaje seco refleja vulnerabilidad y soledad. El blanco y negro transmite sobriedad y nostalgia. Y lo dorado simboliza la trascendencia, y los destellos de esperanza en medio de la oscuridad.

La portada no es una simple ilustración. Es la prolongación visual de la música. La imagen del coyote se funde con la voz de Von Till, lenta y contemplativa. A lo que se une su manera de entender el mundo: herido, pero lleno de belleza.

LA BELLEZA DE LA FRAGILIDAD

El título del disco nace de una frase de Aldo Leopold. Concretamente: «Una de las penalidades de una educación ecológica es que uno vive solo en un mundo de heridas». Es decir, quien adquiere conciencia ecológica ve las cicatrices que otros no perciben. Y esa lucidez genera aislamiento. Von Till lo expresa con claridad: «¿Dónde está la ruptura psicológica que causó la ilusión fatal de que tenemos dominio sobre el mundo natural? Somos seres salvajes, pero lo hemos olvidado. Sin este cambio de conciencia estamos perdidos. Ese es el tema principal».

«Por más de veinte siglos, todas las civilizaciones se han basado en la premisa básica de que el destino del hombre es explotar y esclavizar a la tierra. El mandato bíblico de crecer y multiplicaos es uno de los principales dogmas que implican una actitud de imperialismo filosófico» (ALDO LEOPOLD)

La música se convierte así en una reflexión sobre la desconexión entre humanos y naturaleza. Al mismo tiempo acerca de la necesidad de volver a sentirnos parte de una tierra viva.

CANCIONES COMO PAISAJES, EL ARTE DE HABITAR LA HERIDA

Cada tema funciona como una metáfora sonora. Cada canción es un paisaje emocional. Y el oyente, un viajero guiado por la voz y los símbolos del disco. Las ocho pistas navegan por estas sensaciones…

The Corpse Road abre el disco en un paisaje desolador. Habla de pérdidas inevitables y de resiliencia. La voz guía como un eco antiguo. El coyote simboliza la vigilancia silenciosa y el paso del tiempo se pregunta… ¿Encontraremos nuestra propia especie dentro de un recipiente vacío? ¿El camino del cadáver será probablemente nuestro único derecho de nacimiento?».

Watch Them Fade se sumerge en lo efímero. Todo se desvanece: relaciones, memoria, incluso la luz dorada de la portada. La canción invita a aceptar la transitoriedad y encontrar belleza en lo fugaz: «La noche es tan larga como ancho es el río. No puedo sentir mis manos (…) El tiempo está lleno de agujeros y de almas con ojos vacíos».

Horizons Undone contempla la pequeñez humana frente a la vastedad. El horizonte «deshecho» es una metáfora sobre la fragilidad. El coyote aparece como un norte que nos enseña a navegar por este vacío. Distance encarna la distancia física y emocional como un eco en el desierto. Se refuerza la idea de la soledad consciente y la conexión con lo natural. Como el coyote cuando se desplaza entre los espacios amplios y vacíos.

Calling Down the Darkness enfrenta la oscuridad y los miedos internos con drones persistentes. En su contra, The Dawning of the Day (Insomnia) ilumina esa noche oscuridad con un lento amanecer hacia la claridad. Es el reflejo a la esperanza tas la soledad.

Old Bent Pine nos habla de la resiliencia a través de la figura de un viejo árbol doblado por el tiempo. Al igual que el coyote que sobrevive en el paisaje árido. River of No Return cierra el álbum como un viaje final, sin retorno posible. El río se convierte en una metáfora de la existencia y de su fluir constante. El coyote, la tierra árida y la luz dorada, se fusionan simbólicamente con la belleza y la desolación en armonía.

CICATRIZANDO LAS HERIDAS

Alone in a World of Wounds es más que un álbum. Es un diario sonoro sobre soledad, resiliencia y reconexión con lo salvaje. La portada, la voz «odin-esque» y el simbolismo del coyote forman un todo coherente. Música y estética se funden en un mismo ecosistema, donde melancolía y contemplación son inseparables.

Steve Von Till no ofrece soluciones fáciles. Tampoco esperanza luminosa. Nos ofrece un paisaje oscuro pero bello, donde habitar la herida se convierte en un acto de valentía y resistencia. Es un disco para quienes saben escuchar en la sombra. Para quienes se atreven a mirar sus cicatrices con ternura. Y para quienes descubren que lo que une a los humanos no es lo que resplandece, sino lo que duele.