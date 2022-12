Fusionar géneros como el hip hop, R&B, soul, electrónica, minimal y pop con la música oriental africana, todo atravesado por un violín, no parece ser una idea atractiva, a no ser que seas Brittney Parks, la afroamericana de 28 años cuyo nombre artístico es Sudan Archives. Frescura, sensualidad y talento reunidos y cuya expresión más eficiente se refleja en este trabajo que ensalza la individualidad, un aspecto que era muy necesario destacarlo en su caso luego de verse prácticamente obligada a forma un dúo pop junto a su hermana gemela y que terminó en un intento frustrado de ingresar al ruedo musical y, lo peor, este fracaso y su innata rebeldía posibilitaron que sea echada de su hogar en Cincinnati y verse forzada a emigrar a Los Angeles.

El descubrimiento de la música sudanesa ejecutada con un violín de una sola cuerda, que representa el instrumento solista de esa cultura y que contrasta diametralmente con lo que sucede en la música occidental, en el que las secciones de cuerdas suelen ser un mullido fondo del conglomerado musical, fue el motivo inspirador para que ella pueda ejecutar su violín con esa cualidad protagonista y transgresora que construyen su propio mundo fusionado de estilos.

Su segundo disco fue compuesto y producido enteramente por ella en el sótano de su casa durante el encierro ocasionado por la pandemia, con algunas colaboraciones por parte de los raperos Nocando y Hi-Tek, a través de un intensivo intercambio de emails y la inestimable ayuda del software Ableton que ayudó a procesar todas las bases grabadas con su violín para luego ser manipuladas y filtradas por pedales de guitarra hasta transformarlas en sonidos de bajo, riffs de guitarras y hasta percusión inclusive. Un impecable y ambicioso trabajo en cuyos 53 minutos el oyente quizá no llegue a notar el clásico sonido del violín, que definitivamente constituye su ADN.

Este disco tiene un tono musicalmente festivo y de reivindicación racial, además de tocar temas como su niñez, el papel del góspel de la iglesia a la que asistía, la feminidad y la familia, algo de lo que nunca pudo desligarse a pesar de haber sido expulsada de su hogar. Dentro de la amplia diversidad de esta producción, existe una incontestable unidad: Selfish Soul es un hit que se instala en tu cerebro con la primera oída mientras tu pie marca automáticamente el ritmo y TDLY (Homegrown Land), en el que se mezclan estilos musicales del este de África, beats sincopados, solemnidad y una cadencia que une todo el collage bajo un sólido concepto, son ejemplos de un trabajo impecable, casi en la misma persecución en la que se enraizó Little Simz con su álbum Sometimes I might be an Introvert (2021) y en la búsqueda de esa visibilización que Santigold lleva como cruzada personal. Loyal (EDD) y su toque soul/jazz junto a OMG BRITT, con su alma minimalista, son buenos ejemplos sobre cómo transformar el sonido de un instrumento en una paleta de infinitas posibilidades. Freakalizer también despliega elegancia y fragancia, una canción con la que fantaseas acerca de sus posibles coreografías y finalmente #513, una referencia nostálgica al código telefónico de su ciudad natal es otro excelente modelo de fusión de sonidos, en donde los sentimientos como la inseguridad y la celebración pueden convivir en este mundo post pandemia.

Aunque es muy seguro que este disco sea catalogado como un disco pop más, debido a las apreciaciones equivocadas que puedan encontrarlo similar al sonido y actitud de los actuales referentes del género, en realidad, podría entenderse también este Natural Brown Prom Queen casi desde un enfoque etnomusicológico en el que la tecnología juega un importante rol pero solamente gracias a la mente, corazón y agallas de Parks, lo cual contribuye a que las canciones de este álbum fluyan con naturalidad, sin atropellarse y sin ninguna urgencia: la música de mundos en un pañuelo.

