Suede – Antidepressants

De la reinvención a la plenitud personal

Hay discos que acarician y se evaporan; y hay discos que dejan cicatriz. Antidepressants, décimo álbum de Suede, entra sin contemplaciones en la segunda categoría: no se ofrece para agradar, se impone para cambiar la respiración. Llegó con intención definida —grabado con Ed Buller y publicado el 5 septiembre de 2025— y se presenta como el punto culminante de una etapa que ya venía siendo fértil para la banda. En The Blue Hour (2018), la banda se adentró en un terreno orquestal y narrativo, casi cinematográfico. En Autofiction (2022), buscaron un reinicio punk, con crudeza y sudor de sala de ensayo. Ahora, con Antidepressants, consiguen algo distinto: un equilibrio entre la densidad oscura y la inmediatez fulgurante. Es un disco que no solo continúa esa línea ascendente, sino que la corona con una energía renovada y un filo implacable.

Venía con algo de expectativa escéptica, porque reconstruir sin repetirse es un riesgo, pero aquí el sonido les sienta maravillosamente bien. La voz de Brett Anderson es parte fundamental de esa transformación. Donde antes había un lamento glam, hoy hay un grito acerado que no se apaga, sino que arrecia. Su timbre, con más grietas, poso vital y menos artificio, se siente humano y vulnerable, pero también, por qué no decirlo, más sabio y por tanto, poderoso. En los noventa era un crooner andrógino que convertía el deseo en liturgia; ahora es un narrador crepuscular que sabe rebuscar hasta lograr belleza en la herida. Esa evolución explica por qué Antidepressants no es simple continuidad, sino una cima en la madurez de los británicos.

Nítida oscuridad: una estética de linaje post-punk

Si algo define al álbum es su estética cuidada al detalle. Producido por Ed Buller, abraza la crudeza y la tensión sin disfraz desde la propia portada: oscura, inquietante. El tono general del disco es más oscuro, más nocturno, más espectral. Hay un aire gótico, de post-punk en carne viva, que acerca a Suede tanto a Joy Division o Bauhaus como a The Cure, y que incluso, en la arquitectura melódica, las letras y las guitarras cristalinas, dialoga con la herencia de The Smiths.

No se trata de imitación, sino de conversación con ese linaje sombrío. Suede toma elementos reconocibles —guitarras en arpegio, capas etéreas de teclados, percusión marcial— y los funde en su propio lenguaje. El resultado es un sonido oscuro pero nítido, elegante sin perder visceralidad.

Desde luego, el engranaje de la banda es sólido: Mat Osman sostiene bajos obsesivos; Simon Gilbert aporta una percusión precisa, casi quirúrgica; Richard Oakes incendia riffs que respiran post-punk, lejos ya de la sombra de Bernard Butler; Neil Codling añade teclados y coros que crean atmósferas litúrgicas. Esa cohesión es lo que mantiene a Suede lejos de la caricatura del britpop en la que en algún momento pudieron estar encasillados por tiempo y coordenadas; ahora desde luego suenan con una frescura que ya quisieran muchas bandas recién formadas.

El álbum dura alrededor de cuarenta minutos, once canciones que se sienten completas, íntimas pero expansivas, y cada tema es un momento distinto, con matices que quizás en otros tiempos solo asomaban, pero que ahora brillan con entidad propia.

Desde la apertura con Disintegrate, Suede establece un tono firme: guitarras cortantes, batería contundente y un bajo que marca el pulso creando una atmósfera tensa y urgente, sin recurrir a la agresividad del rock pesado. Dancing With the Europeans mantiene esa fuerza, articulando ritmos enérgicos y melodías que combinan ironía y emotividad, mientras la canción titular, Antidepressants, se consolida como núcleo conceptual del disco, con riffs calculados, arreglos precisos y una letra que aborda la tristeza y la búsqueda de alivio de manera directa y potente (“I’m on antidepressants, I just lie awake / Singing a song while I’m happy”)

Sweet Kid aporta un contraste delicado algo más amable, con melodías más luminosas y coros expansivos, mientras The Sound and the Summer despliega una melancolía contenida, construida con un crescendo instrumental que amplifica su carga emocional. Somewhere Between an Atom and a Star se abre hacia lo etéreo y trascendental: guitarras en delay y sintetizadores que sugieren amplitud espacial y un lirismo reflexivo. Broken Music for Broken People retoma la intensidad emocional con una estructura sólida, equilibrando melodía y dramatismo, y Criminal Ways introduce un tono más áspero, con guitarras incisivas y una interpretación vocal que refuerza el dramatismo del álbum, ya más que evidente a esta altura de la grabación.

En Trance State, sintetizadores y acordes de guitarra cobran protagonismo, consolidando uno de los momentos más explícitos donde Suede evidencian sus raíces post-punk. Los arreglos recuerdan inevitablemente a la guitarra de Bernard Sumner en New Order, y la interacción entre guitarras y sintetizadores subraya la continuidad entre su sonido histórico y la experimentación contemporánea del álbum. June Rain proporciona otra nota llamativamente introspectiva, preparando el terreno para el cierre.

Life Is Endless, Life Is a Moment cierra Antidepressants de manera monumental y el álbum completa su arco: desde la noche más oscura hasta ese instante luminoso, efímero, en el que, pese al fragor, queda la vida.

Al igual que Somewhere Between an Atom and a Star, la canción surgió del proyecto de ballet abandonado de Suede tras Autofiction (2022), aunque, a diferencia de “Somewhere…”, aquí apenas quedan rastros de aquel origen. Es un réquiem de rock gótico, claramente influenciado por The Cure y Joy Division, que se construye a partir de un riff de guitarra amenazante hasta estallar en un crescendo vertiginoso.

El título y la letra condensan los temas de muerte y transitoriedad ya explorados en Sweet Kid y en la mencionada “Somewhere…”. Nos recuerda que, aunque la vida en sí siempre seguirá existiendo, nuestras vidas individuales son efímeras y pueden acabar en cualquier momento. Al promocionar Antidepressants, el cantante Brett Anderson reflexionaba sobre la positividad que encuentra al aceptar esta verdad:

“Si piensas que te diriges hacia un maravilloso más allá que será mejor que el ahora, entonces la vida se reduce a la mera espera […] Mejor aceptemos que vamos a morir, y punto. Pero intentemos aprovechar al máximo nuestro tiempo en la Tierra. Hay cierta dureza en eso, pero también es un llamado a abrazar la vida – carpe diem. Hay belleza en lo efímero.”

Entre memoria, presente y presagio

Treinta años después de aquellos primeros discos —Suede (1993), Dog Man Star (1994), Coming Up (1996)— la banda ya podría descansar en lo logrado. Pero Antidepressants viene a confirmar que la madurez artística no significa conformismo. Al contrario, han utilizado su experiencia para crear un álbum que es tanto un reflejo de su evolución como una respuesta a los desafíos del presente. Este disco, pues, no solo reafirma su relevancia en la escena musical actual, sino que también establece un nuevo estándar para lo que una banda veterana puede lograr en la actualidad.

Y ahora están en ese punto donde el disco cobra aún más vida con el tour que devendrá. Acaban de anunciar una extensa gira Europea que les traerá por España en marzo de 2026: Bilbao el lunes 16 de marzo de 2026 (Santana 27), A Coruña el martes 17 (Pelícano), Sevilla el sábado 21 (Cartuja Center; Insólito Sevilla Fest), Madrid el lunes 23 (La Riviera), Valencia el martes 24 (Auditorio Roig Arena) y Barcelona el miércoles 25 (Sala Razzmatazz).

Creo que Antidepressants es de lo mejor que les ha salido en los últimos tiempos a los de Londres. No es por ser absolutamente novedoso (afortunadamente), sino por cómo manejan lo que ya conocen: su historia, la voz de Brett Anderson que sigue teniendo matices que me sorprenden, y la forma en que apuestan sin perder su esencia.

Me ha gustado bastante. Hay canciones que me han hecho prestar atención a cada acorde, otras que me han dejado un nudo en el pecho, y algunas que me han arrancado una sonrisa por la forma en que recuerdan su pasado sin recrearse en él. Mezclan guiños a otros tiempos con momentos más actuales, y ciertas guitarras me traen ecos de Johnny Marr mientras la batería y el bajo mantienen todo con fuerza; es un disco que se siente vivo sin necesidad de exageraciones.

Cuando llega el cierre en Life Is Endless, Life Is a Moment, siento que no hay final. La intensidad de la música permanece después de que la última nota se apaga, dejando una mezcla de vértigo y alivio que pocas veces encuentro en un disco: no es abrumador, pero sí convincente. Antidepressants demuestra que este grupo todavía puede hacer que cada canción cuente, que sigan siendo capaces de mantenerme enganchada y maravillada.

Y ahí reside su grandeza: Suede nos recuerda que la música verdadera no solo se escucha, también se siente y se habita, incluso si eso significa destapar viejas e incómodas cicatrices.

Escucha Antidepressants de Suede