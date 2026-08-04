Cuando la calma también puede convertirse en una revolución

Algunos artistas construyen su identidad a base de grandes giros. Otros, en cambio, evolucionan casi sin hacer ruido. Mientras su carrera como actriz y modelo la convertía en un rostro habitual de las pasarelas, las campañas publicitarias y el cine independiente, Suki Waterhouse llevaba años desarrollando un camino musical mucho más discreto, pero también mucho más personal. Sin necesidad de reinventarse constantemente, la británica ha ido encontrando una voz propia que parecía escapar de cualquier etiqueta.

Muchos descubrieron esa sensibilidad cuando interpretó a Karen Sirko en la magnífica miniserie Daisy Jones & The Six, un homenaje contemporáneo al universo de Fleetwood Mac donde demostró que la música nunca había sido un simple pasatiempo dentro de su carrera. Sin embargo, su relación con las canciones venía de mucho antes.

Nacida como Alice Suki Waterhouse, (Suki, es un nombre de origen japonés y significa amada), comenzó trabajando como modelo con apenas dieciséis años, convirtiéndose rápidamente en imagen de firmas como Burberry, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Ferragamo o Laura Mercier. Paralelamente fue consolidando una carrera como actriz en títulos como Pusher, Love, Rosie, The Bad Batch, Assassination Nation o Detective Pikachu, además de cofundar la firma de accesorios Pop & Suki junto a Poppy Jamie.

Pero, detrás de esa trayectoria aparentemente dispersa, para Suki siempre existió un objetivo mucho más íntimo: escribir canciones. Tras los prometedores I Can’t Let Go y Memoir of a Sparklemuffin, Loveland, publicado el 10 de julio de 2026 por Island Records, supone el momento en que todas esas facetas dejan de competir entre sí para formar una única identidad artística. No es únicamente su tercer álbum de estudio. Es, probablemente, el primero en el que Suki Waterhouse deja de parecer una artista en busca de su lugar para sonar como alguien que, por fin, sabe exactamente quién es.

Suki tiene un magnetismo muy particular. No es la belleza convencional de una estrella del pop, sino esa mezcla de fragilidad, elegancia setentera y aire cinematográfico que hace que resulte hipnótica. La cámara parece quererla

Un equipo de lujo para una nueva etapa

Ese nuevo enfoque también queda reflejado en el equipo que acompaña a Waterhouse. A su lado continúan Jules Apollinaire y Natalie Findlay, colaboradores fundamentales desde sus primeros pasos musicales, responsables de buena parte de la personalidad compositiva del álbum. A ellos se suma Aaron Dessner, miembro de The National y uno de los productores más influyentes del folk-pop contemporáneo, cuya sensibilidad resulta decisiva en piezas como Seasons o Almost.

La nómina de colaboradores se completa con nombres tan relevantes como Amy Allen, responsable de algunos de los ganchos melódicos más inmediatos del disco; Joel Little, productor de referencia para artistas como Lorde o Taylor Swift; Dan Wilson, líder de Semisonic y compositor habitual de grandes baladas del pop contemporáneo; o Gabe Simon, cuya experiencia dentro del indie estadounidense aporta dinamismo a varias de las canciones.

Como invitado de excepción aparece Mick Fleetwood, que participa en la batería de Morals. Más allá del valor simbólico que supone compartir estudio con una de las grandes leyendas del rock, su presencia establece un hermoso puente entre la ficción y la realidad. Después de interpretar a Karen Sirko en Daisy Jones & The Six, la serie inspirada libremente en la historia de Fleetwood Mac, Waterhouse termina compartiendo música con uno de los músicos que mejor representan aquel universo.

El resultado es un álbum de cuarenta y tres minutos construido con una delicadeza poco habitual en el pop actual. Disponible en formato digital, CD y varias ediciones especiales en vinilo —incluyendo una edición rosa y un picture disc—, Loveland no busca impresionar mediante grandes artificios. Su ambición es mucho más difícil de alcanzar: sonar auténtico.

Catorce canciones para contar una metamorfosis

Más que una simple sucesión de canciones, Loveland está construido como un recorrido emocional que acompaña a Suki Waterhouse desde el redescubrimiento de sí misma hasta la aceptación de una nueva forma de entender el amor y la vida cotidiana. Las catorce composiciones parecen responder a una misma narrativa, dividida en tres movimientos perfectamente reconocibles, donde la producción y las letras evolucionan al mismo ritmo que la protagonista.

I. Volver a creer

El viaje comienza con una inesperada sensación de optimismo. Back in Love abre el álbum como una auténtica declaración de intenciones. Sus aires de rock setentero, reforzados por unos luminosos arreglos de viento, celebran el regreso a un estado emocional que parecía perdido. No es una explosión eufórica, sino la satisfacción serena de quien ha aprendido a reconciliarse consigo misma.

Ese impulso continúa en Any Man, una de las piezas más desenfadadas del disco. Waterhouse juega con su propio magnetismo y desafía con ironía algunos de los códigos tradicionales de las relaciones sentimentales, mientras la melodía se mueve con una naturalidad contagiosa.

La energía continúa creciendo con Happy with It, probablemente la composición más inmediata de todo el álbum. Bajo su apariencia de pop ligero se esconde un mensaje mucho más profundo: la capacidad de sentirse, por fin, cómoda con el presente, sin la necesidad constante de perseguir aquello que todavía no se tiene.

La nostalgia aparece por primera vez en Notting Hill. El emblemático barrio londinense deja de ser un escenario físico para convertirse en el símbolo de una identidad que ya pertenece al pasado. Waterhouse mira hacia atrás con cariño, pero también con la serenidad de quien entiende que algunas versiones de uno mismo deben quedarse en el camino para poder seguir avanzando.

El primer bloque concluye con Teardrops, una de las composiciones más intensas del disco. Su bajo profundo y las texturas más densas introducen una sombra necesaria dentro del relato. Porque incluso cuando se alcanza la estabilidad, el amor continúa siendo un territorio donde conviven la belleza, la incertidumbre y la fragilidad.

Cuando un artista deja de intentar impresionar y empieza a contar la verdad, la música suele encontrar por sí sola el camino hasta quien la escucha

II. El vértigo del cambio

El corazón de Loveland funciona como una zona de transición. Aquí Waterhouse experimenta con distintos registros musicales mientras enfrenta las contradicciones que acompañan a cualquier transformación personal. When I Get Drunk (I Want You Boy) recupera parte del impulso impulsivo de sus primeros trabajos. Sensual, espontánea y ligeramente caótica, la canción actúa como un puente entre la Suki del pasado y la mujer que comienza a tomar forma en este álbum. El ambiente cambia completamente con Jukebox, una deliciosa incursión en sonoridades cercanas al doo-wop, donde el piano y el ritmo juguetón convierten el flirteo nocturno en una celebración ligera, casi cinematográfica.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llega con Seasons. Aaron Dessner construye aquí uno de los paisajes sonoros más desnudos del álbum para sostener una interpretación extraordinariamente vulnerable. Waterhouse grabó la voz mientras se encontraba enferma, y esa ligera fatiga termina convirtiéndose en uno de los mayores aciertos interpretativos del disco. Lejos de ocultar la imperfección, la canción la abraza hasta convertirla en parte esencial de su verdad emocional.

Si existe un corazón dentro de Loveland, probablemente sea Tiny Raisin. Inspirada directamente por el nacimiento de su hija —a quien dedica ese cariñoso apodo—, la canción evita caer en el sentimentalismo fácil para hablar de algo mucho más complejo: la transformación interior que provoca descubrir un amor completamente nuevo. No habla únicamente de la maternidad, sino del desconcierto, la ternura y la vulnerabilidad que acompañan a cualquier cambio profundo.

III. Aprender a quedarse

La recta final del álbum abandona definitivamente cualquier tentación de mirar atrás. Predominan las guitarras acústicas, los arreglos orgánicos y una sensación constante de calma que termina definiendo la personalidad de Loveland. Almost recupera fugazmente a aquella joven que se enamoraba más de las posibilidades que de la realidad. Sin embargo, ya no existe dramatismo en ese recuerdo, sino una mirada comprensiva hacia quien fue en otro momento de su vida.

La atmósfera se vuelve más inquietante en Puppy Dog Eyes, donde las voces procesadas y una producción casi espectral recuerdan a una nana deformada por los recuerdos. Es una de las composiciones más sugerentes del álbum y demuestra que Waterhouse sigue sintiéndose cómoda cuando juega con los claroscuros sonoros.

El pulso vuelve a acelerarse con Morals. La batería de Mick Fleetwood aporta una energía distinta, profundamente arraigada en el rock americano de los años setenta, sin romper nunca el delicado equilibrio que mantiene el conjunto del disco. Loveland es una balada de enorme sensibilidad donde la melancolía deja de entenderse como tristeza para convertirse en aceptación. Todo conduce hacia ese instante de quietud que da sentido al recorrido anterior.

El cierre llega con Weirdo, posiblemente la declaración más transparente de todo el álbum. Dedicada abiertamente a Robert Pattinson, la canción desmonta cualquier idea romántica grandilocuente para recordar que el amor verdadero rara vez sucede en escenarios cinematográficos. Se construye entre la ropa por doblar, los silencios compartidos, las conversaciones al final del día y esa tranquilidad doméstica que, lejos de resultar rutinaria, termina convirtiéndose en el lugar más seguro del mundo. Es, probablemente, la mejor definición posible de lo que significa Loveland.

La madurez artística rara vez llega haciendo más ruido. Casi siempre aparece cuando un músico deja de perseguir expectativas ajenas y empieza a escribir desde un lugar donde ya no necesita demostrar nada

Una voz que ya no necesita esconderse

El registro lírico de Suki Waterhouse nunca ha pretendido competir con las grandes divas del pop contemporáneo ni convertir el virtuosismo en el centro de su propuesta. Su verdadero atractivo reside precisamente en esa forma casi confidencial de cantar que hace que cada canción parezca una conversación más que una interpretación.

Desde sus primeras grabaciones resultaba evidente que poseía un timbre poco habitual dentro del pop femenino actual. Su registro de contralto, naturalmente grave y aterciopelado, siempre aportó una personalidad reconocible, aunque durante años permaneciera parcialmente oculto bajo las densas capas de reverberación y las atmósferas etéreas que caracterizaban su etapa más cercana al dream pop.

En Loveland ocurre algo muy distinto. El resultado es una interpretación mucho más cercana, donde cada respiración, cada ligera aspereza y cada vacilación parecen formar parte del propio discurso emocional del álbum. Esa decisión alcanza uno de sus momentos más reveladores en Seasons. Saber que la canción fue grabada mientras la cantante atravesaba un proceso gripal podría parecer una simple anécdota de estudio. Sin embargo, esa fragilidad termina convirtiéndose en una herramienta expresiva de enorme valor. Su voz aparece ligeramente quebrada, cansada por momentos, pero precisamente por eso transmite una autenticidad difícil de fabricar en una cabina de grabación.

Lejos de buscar la perfección, su manera de cantar recuerda por momentos a esa tradición de cantautoras que siempre privilegiaron la personalidad sobre el virtuosismo. Hay ecos de Marianne Faithfull, de Françoise Hardy o incluso de algunas intérpretes del indie contemporáneo que han encontrado en la vulnerabilidad una forma de identidad artística. Su voz sostiene el relato, guía la emoción y se convierte en el principal vehículo narrativo de un disco que encuentra precisamente en la sinceridad su mayor fortaleza.

Una portada que también sabe guardar silencio

Antes de escuchar la primera nota, Loveland ya sugiere cuál será su estado de ánimo. La portada renuncia deliberadamente a cualquier artificio asociado al estrellato contemporáneo. No hay colores estridentes, poses estudiadas ni la necesidad de captar la atención a través del impacto visual. Solo un retrato en blanco y negro donde Suki Waterhouse aparece envuelta en un voluminoso abrigo de plumas, con el cabello ocultando parcialmente el rostro y una mirada que parece perdida en un pensamiento del que el espectador nunca llegará a formar parte.

La fotografía transmite una serenidad extraña, casi suspendida en el tiempo. Existe belleza, por supuesto, pero nunca se utiliza como reclamo. La imagen parece más interesada en mostrar una emoción que un rostro. La mujer que aparece frente a la cámara ya no necesita demostrar nada; simplemente habita ese instante con una calma que resulta contagiosa.

La elección del blanco y negro tampoco parece casual. Al eliminar cualquier referencia cromática, la atención se desplaza hacia las texturas, la luz y la expresión del rostro. Todo adquiere un aire ligeramente atemporal, como si la fotografía pudiera pertenecer tanto a una película europea de los años setenta como a un retrato contemporáneo.

En cierto modo, la portada resume el propio recorrido del álbum. Donde antes predominaban las capas, el artificio y una cierta voluntad de construir una imagen, ahora solo permanece lo esencial. La misma honestidad que atraviesa las canciones encuentra aquí su equivalente visual. Antes incluso de pulsar el botón de reproducción, Loveland ya invita a escuchar desde un lugar mucho más íntimo.

Cuando encontrar la calma también significa crecer

Hay discos que nacen con la ambición de cambiar el rumbo de una carrera y otros que, sin hacer demasiado ruido, terminan revelando algo mucho más importante: el momento exacto en que un artista deja de preguntarse quién quiere ser para empezar, simplemente, a serlo. Loveland es uno de ellos.

Sin embargo, Suki Waterhouse no pretende reinventar el pop ni romper con todo lo anterior. Su mayor acierto consiste precisamente en no forzar esa necesidad de demostrar constantemente algo. Después de años transitando entre la moda, el cine y la música, este tercer álbum transmite la sensación de haber encontrado un equilibrio que se refleja tanto en sus letras como en la calidez de su sonido. La evolución no llega a través de grandes gestos, sino de pequeños matices: una voz más expuesta, una producción más orgánica y unas canciones que confían en la emoción antes que en el impacto inmediato.

El paso del dream pop hacia un folk-pop íntimo y luminoso no responde únicamente a una decisión estética. Es la consecuencia natural de una transformación personal que atraviesa todo el álbum. La maternidad, la estabilidad emocional y una nueva forma de entender el amor dejan de ser simples temas sobre los que escribir para convertirse en el filtro a través del cual Waterhouse observa el mundo. Esa honestidad convierte Loveland en el trabajo más coherente y completo de toda su trayectoria.

El lugar donde, por fin, todo encaja

También resulta significativo que un disco tan íntimo haya sido construido junto a algunos de los nombres más respetados del pop y el indie contemporáneo. La presencia de Aaron Dessner, Jules Apollinaire, Natalie Findlay, Amy Allen, Joel Little, Dan Wilson o Mick Fleetwood nunca eclipsa a la protagonista. Al contrario, todos parecen trabajar al servicio de una idea común: crear el espacio perfecto para que Suki Waterhouse termine de encontrar su propia voz.

Quizá esa sea la mayor virtud de Loveland. En una época dominada por la inmediatez, la sobreexposición y la búsqueda constante del éxito viral, Waterhouse apuesta por algo mucho más difícil de conseguir: la autenticidad. Sus canciones no reclaman atención a gritos; prefieren acercarse poco a poco, dejando que cada escucha revele nuevos matices. Son composiciones que hablan de aceptar los cambios, de convivir con las propias imperfecciones y de descubrir que la felicidad también puede esconderse en los gestos más cotidianos.

Puede que Loveland no sea el álbum que transforme el panorama del pop actual, pero sí parece destinado a marcar un antes y un después en la carrera de Suki Waterhouse. Porque, por primera vez, todas las piezas encajan. La actriz, la modelo y la compositora dejan de ser identidades separadas para dar paso a una artista que ya no necesita justificarse ante nadie. Y esa serenidad, tan difícil de alcanzar como de transmitir en un disco, termina convirtiéndose en el mayor triunfo de un álbum que encuentra su verdadera fuerza precisamente donde menos ruido hace.

No es un disco sobre la maternidad. Es un disco sobre la identidad «¡Mi nuevo álbum Loveland sale el 10 de julio! Este disco es mi exploración en la vitalidad de la fantasía, el romance y el impulso, así como la búsqueda de algo más constante e íntimo. He vertido mi corazón en este disco y no veo la hora de compartirlo con vosotros. ¡Muchas gracias por apoyarme y os quiero muchísimo a todos!

Con amor y Loveland, Suki x»

Escucha aquí «Loveland» de Suki Waterhouse