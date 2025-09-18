Swans – Birthing

«Las canciones de ‘Birthing’ fueron como una entidad externa que me habitó. No las compuse solamente, sino que les di a luz a través de mí. Esto no es solo creación, es entrega. Es ‘Birthing’» (MICHAEL GIRA)

Birthing es el decimoctavo álbum de estudio de Swans, publicado el 30 de mayo de 2025 a través de Young God Records y Mute Records. Todo el disco fue producido por Michael Gira, grabado en Berlín, en Soundfabrik, combinando registros en vivo durante sus giras con trabajo de estudio. El resultado es un álbum que respira como un organismo vivo. Son ocho piezas monumentales. Algunas de más de quince minutos. No conceden tregua al oyente, pero ofrecen una experiencia única, abrasiva y redentora a partes iguales.

Michael Gira explicó que gran parte del álbum se desarrolló durante la gira 2023‑2024. Tocando en vivo las canciones base, improvisándolas y luego reorganizándolas y orquestándolas en estudio. Según Gira, Birthing es «el último álbum de Swans enfocado en los mundos sonoros que todo lo consumen». Lo que siga, adelantó, será un formato significativamente más reducido, con discos más cortos, menos capas y más intimidad, quizá con otros tipos de instrumentación.

Estilísticamente, el disco continúa la línea expansiva y atmosférica de la banda. Con fuerte presencia de ruido, crescendos, texturas densas, momentos de quietud e introspección, mezcla de lo acústico y lo electrónico, voces procesadas e improvisaciones. No es un álbum accesible; requiere paciencia, escucha activa y afinidad con el universo de Swans.

EL CAOS REPTANTE DE LOS CISNES

Según la mitología griega, el Caos fue el origen de todo. En su fase inicial éste era un estado de vacío primordial. Pero a partir del mismo, se crearon los dioses o deidades primordiales. En consecuencia, el mundo surgió. El escritor Howard Phillips Lovecraft denominaba Caos a Nyarlathotep, un dios primordial cuyo aspecto era descrito como una gran masa poliposa y larga excreción roja. Su misión era arrastrarse por el espacio-tiempo como emisario y sirviente del gran dios Azathoth, la fuente de toda la existencia.

Swans arranca su nuevo disco como un simil a esa entidad oscura y primigenia que da luz al Todo. De ahí que la banda denomine a su disco… Birthing que, traducido literalmente del inglés hace referencia al proceso activo de traer algo al mundo. Es decir, al acto de dar luz o parir. El propio Michael Gira (líder de la banda) explicó que Birthing no trata exclusivamente un nacimiento. Más bien del progreso doloroso, intenso y transformador del acto de crear; ya sea música, identidad, arte o incluso espiritualidad.

Según Gira el proceso creativo del álbum fue desarrollado durante el tour. Luego profundamente transformado en el estudio. El propio Gira habla de una especie de «posesión creativa» durante la composición, lo que puede leerse como una gestación y alumbramiento de algo desconocido.

EL DESAFÍO DE LOS PALMÍPEDOS

La fuerza del álbum se evidencia en la duración de los tracks, que requieren dedicación, concentración y entrega. La música de Swans se percibe como un proceso sonoro que lentamente se va gestando y reptando hasta alcanzar un estado de elevación máxima. Llegados a este punto, mantiene una horizontalidad suspensiva antes de su inevitable descenso. Los contrastes entre los momentos de brutalidad y calma íntima son llevados al límite.

A nivel emocional, hay pasajes que pueden recordar trabajos anteriores como The Seer, To Be Kind o The Glowing Man. La novedad no está en la revolución de estilo, sino en los matices y la intensidad acumulada. Son conceptos que confieren al disco una carga simbólica potente: se percibe como una sumatoria, una reflexión y una culminación del universo Swans.

EL EXTRAÑO CÍRCULO OSCURO DE LA PORTADA

La imagen que aparece representa un círculo lleno de textura de tierra sobre un fondo tipo de cartón (cardboard). Es obra de Josef Puleo según comenta una publicación de NME que acompaña al anuncio del álbum. Swans anunció que este será su camino hacia adelante.

La portada de Birthing no es un mero adorno gráfico, sino una extensión directa del discurso sonoro y espiritual del disco. Michael Gira confesó que quiso usar tierra como elemento central del arte porque se asocia a entierro y fertilidad. Es decir, lo que está debajo y lo que crece. Esta elección conecta de manera poderosa con la música: un sonido denso, orgánico y expansivo que parece surgir desde lo profundo, como un proceso natural de gestación y renacimiento.

El uso de círculos con texturas de suelo recuerda a la estética de Soundtracks for the Blind, estableciendo un puente entre los dos momentos cruciales de la banda. Pero aquí, en lugar de colores planos, el círculo se llena de materia, de lo tangible y elemental. La idea de haber querido incluso pegar tierra real en las fundas refuerza la intención de Gira: hacer del objeto físico un símbolo de lo que el álbum representa — lo perecedero y lo fértil, lo enterrado y lo germinal.

De este modo, la portada funciona como un espejo del contenido: música que confronta la muerte, pero a la vez invoca la creación; un ritual de despedida y, a la vez, una afirmación de que de lo oscuro y lo enterrado siempre puede brotar algo nuevo. Swans anunció que este será su camino hacia adelante.

EN LAS INTIMIDADES DEL PARTO

El álbum se estructura en base a ocho largos títulos. Como tal se estructura bajo ocho largas piezas. The Healers abre el disco con energía ritual y voz grave repetitiva, acompañada de percusiones lentas y expansivas. La música funciona como un espacio de sanación áspera y catártica.

I Am a Tower, la pieza central y más extensa, crece desde estructuras iterativas hasta un clímax monumental. La torre simboliza poder, aislamiento y resistencia, y la música refuerza la sensación de ascenso y derrumbe: una metáfora de identidad, fragilidad y arrogancia humana. Birthing, el tema homónimo del esférico, transforma el nacimiento en un proceso misterioso y sombrío, reflejando la creación artística y espiritual. Red Yellow, por su parte, es hipnótico y abstracto, jugando con la sinestesia de colores y emociones: el rojo es visceral y terrenal; el amarillo es radiante y espiritual.

Guardian Spirit, en cambio, ofrece un respiro atmosférico, con coros y texturas que recuerdan plegarias, sugiriendo protección en medio del caos. The Merge explora la fusión y disolución de fronteras, la unión con “lo otro”, perdiendo identidad en algo mayor. Rope es un interludio instrumental minimalista; la cuerda simboliza atadura, límite o sostén, preparando el cierre. Away concluye el disco con un lamento lento y sombrío, cargado de eco y silencio. Es un adiós al ciclo musical y a la concepción de los discos como experiencias totales.

EL ÚLTIMO GRAN RITO SONORO

Birthing no es solo un álbum; es un rito de paso. Escucharlo es recorrer un ciclo vital: curación, nacimiento, lucha, fusión y despedida. Michael Gira lo plantea como un testamento creativo: una obra que condensa la potencia de Swans y anuncia un cambio de rumbo inevitable.

La columna vertebral del trabajo es I Am a Tower. Un tema que despliega la maquinaria completa de la banda: crescendos, repeticiones hipnóticas y clímax devastadores. Alrededor orbitan piezas como Birthing, dolorosas y luminosas, o Guardian Spirit, plegarias entre la densidad sonora. Away cierra en cámara lenta, cargada de silencio y eco, dejando al oyente frente a la intensidad ritual del álbum.

Birthing, como album, es una obra descomunal, exigente y catártica, que resume más de una década de exploraciones extremas. Fiel a la tradición de Swans, no pide permiso: exige una entrega total.