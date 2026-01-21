Los resortes de Crazyminds se activan, sin previo aviso, cuando las luces rojas iluminan la escena. El café humea mientras las manos se disponen a escribir casi por inercia. El giradiscos arranca su rodamiento y empiezan a fluir las primeras notas de sonido. Entramos en el túnel. La máquina está hablando. En ese instante, es cuando Talking Machine se cuela como una voz antigua atravesando un presente hiperdigitalizado, lleno de pantallas pulidas, algoritmos obedientes y ruidos perfectamente esterilizados. The Wytches entonan su cántico desde la grieta. Es una acústica sombría, metálicamente distorsionada. El disco sigue girando enloquecido como una amenaza latente. Es una advertencia envuelta en cinta magnética donde cuatro sombras ennegrecidas desaparecen entre la bruma del sonido hueco.

El plástico, los créditos y el contexto

Talking Machine es el quinto álbum de estudio de The Wytches, publicado el 10 de octubre de 2025 a través de Alcopop! Records. Grabado íntegramente en directo sobre cinta analógica, supone el primer regreso consciente a este método desde Annabel Dream Reader (2014). La producción ha corrido a cargo de la propia banda, mientras la ingeniería de sonido es de Luke Oldfield. El título del álbum remite al nombre con el que Thomas Edison bautizó a sus primeros gramófonos: La trampa sonora. La ilusión de lo vivo. Kristian Bell conecta ese engaño primitivo con la ansiedad contemporánea frente a la inteligencia artificial y su capacidad para suplantar lo creativo. Es la máquina que habla. El humano que duda.

«Thomas Edison organizaba unos eventos llamados ‘Tone Tests’, donde demostraba cuánto habían avanzado las grabaciones de audio, engañando al público haciéndoles creer que estaban escuchando a músicos tocando en vivo, cuando en realidad todo estaba pregrabado, reproduciéndose desde un gramófono. La gente temía que muchos trabajos en la industria del entretenimiento y más allá fueran reemplazados por la tecnología, algo muy similar a lo que está sucediendo ahora» –Kristian Bell

Los resortes de la maquina parlante

Formados en Brighton en 2011, The Wytches siempre ha orbitado entre el garage, el psych rock y una oscuridad heredada del grunge y del stoner. Nunca fueron una banda de moda, pero sí de culto. Su carrera ha sido errática, visceral y honesta. Como formación actual figuran Kristian Bell (voz principal y guitarra), Daniel Rumsey (bajo y coros), Mark Breed (guitarras y teclados) y Bhavin Thaker (batería)

El sonido del álbum es espeso, rugoso, casi táctil. Riffs que reptan, baterías secas, bajos que arrastran el tema hacia abajo. La grabación en cinta no es un gesto estético. Es una declaración política. Aquí no hay cuantización ni cirugía digital. Hay aire entre los instrumentos. Hay fuga. Momentos de ataque frontal que conviven con pasajes introspectivos. El volumen no es constante pero sí la tensión.

La voz que clama entre las fisuras

Bell no canta. Declama desde las grietas. Su timbre sigue siendo nasal, quebrado, vulnerable. Hay eco a Dylan, pero también la fragilidad emocional de Elliott Smith y el cinismo melódico de Alex Chilton. No busca perfección. Busca verdad. Cada frase parece grabada al borde de romperse. Esa es su fuerza.

Su timbre nasal es reconocible, pero menos protegido por capas de distorsión. Es una voz quebrada, frágil, que no se esconde ni cuando desafina ligeramente ni cuando la respiración se cuela entre versos. Técnicamente trabaja mucho con registros medios, evitando los picos agudos y las caídas graves excesivas. Esto genera una sensación constante de contención, como si la voz estuviera siempre a punto de desbordarse, pero decidiera no hacerlo. El fraseo es irregular, deliberadamente humano. No sigue patrones métricos rígidos. Se adelanta o se retrasa respecto al riff, creando una fricción sutil con la base rítmica. Esa desalineación es clave en Talking Machine: la voz no se sincroniza con la máquina, la desafía.

Hay un eco evidente a Bob Dylan en la forma de colocar las palabras, en esa dicción que parece más hablada que cantada. Pero también aparece la vulnerabilidad emocional de Elliott Smith (Heatmiser), especialmente en los pasajes más contenidos, donde Bell baja el volumen sin perder intensidad. El cinismo melódico de Alex Chilton (The Box Tops, Big Star, Tav Falco’s Panther Burns) se filtra en ciertos giros vocales, en esa manera de sonar cansado sin caer en la apatía.

La producción respeta cada imperfección. No hay corrección digital agresiva ni compresión excesiva. Se oyen respiraciones, pequeñas variaciones de tono, leves raspaduras en la garganta. Todo queda registrado. Cada frase parece grabada al borde de romperse, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Y ahí reside su fuerza: en no parecer una voz diseñada para perdurar, sino una voz que insiste en existir.

El arte de la máquina

La portada de Talking Machine es un manifiesto comprimido en una sola imagen. El rojo lo invade todo sin matices ni escapatoria. No es un rojo decorativo. Es un rojo de alerta, de peligro, de sistema sobrecargado. Remite a sangre, pero también a luces de emergencia, a la señal que avisa de que algo está fallando. Desde el primer golpe de vista, la imagen exige atención y genera incomodidad.

Las figuras de la banda aparecen desenfocadas, capturadas en pleno movimiento. No hay pose. No hay control. Son cuerpos en acción, casi desdibujados por la propia intensidad del gesto, como fantasmas del averno oscuro. La falta de nitidez no es un defecto técnico, es una decisión narrativa. Aquí no interesa la identidad individual ni el reconocimiento facial. No hay rostros claros porque no hay personajes. Hay presencia. Hay energía física atravesando el encuadre. Las siluetas parecen espectros industriales, restos humanos atrapados en una habitación que vibra demasiado rápido para ser fijada.

Los códigos visuales

El espacio refuerza esa sensación de transitoriedad. Un escenario desnudo, funcional, sin elementos decorativos. Instrumentos reales, cables visibles, amplificadores pesados. Todo remite a lo tangible, a lo que ocupa espacio y pesa. Frente a ello, la imagen borra contornos y congela el instante a medias, como si incluso lo físico estuviera amenazado por la desaparición.

El logotipo amarillo irrumpe como una herida gráfica. Anguloso, agresivo, casi ilegible a primera vista. Parece trazado a cuchillo o con una herramienta improvisada. No busca elegancia ni legibilidad inmediata. Busca impacto. Ese contraste cromático con el fondo rojo intensifica la violencia visual y refuerza la idea de advertencia. El nombre de la banda y el título no se presentan como marca, sino como marca de fuego.

En conjunto, la portada sugiere un conflicto claro: cuerpos humanos, imperfectos y borrosos, intentando dejar huella en un mundo que exige definición perfecta, resolución extrema y control absoluto. Talking Machine se presenta así desde su imagen como un acto de resistencia. No contra la tecnología en sí, sino contra la pérdida de lo físico, del error, del movimiento. Una imagen que no se deja escanear fácilmente. Como el disco, hay que mirarla varias veces para empezar a entenderla.

La máquinaria del miedo

El concepto que atraviesa Talking Machine no se articula como una proclama futurista ni como un rechazo frontal a la tecnología. Es más incómodo que eso. El disco se mueve en un territorio de inquietud, en ese punto exacto donde el creador empieza a preguntarse si su presencia sigue siendo necesaria. Talking Machine habla del miedo a desaparecer, no como individuo, sino como acto creativo. Del temor a que la música deje de ser experiencia compartida para convertirse en producto replicable hasta el infinito.

La referencia a Thomas Edison no es anecdótica. Cuando el inventor organizaba sus famosas tone tests, el público asistía a conciertos en los que no siempre quedaba claro si lo que escuchaba provenía de una cantante real o de un gramófono oculto tras el telón. El truco funcionaba porque explotaba una confianza básica: la creencia de que alguien estaba ahí, cantando en ese preciso instante. Bell detecta en ese engaño primitivo el germen de una ansiedad contemporánea mucho más profunda. Si entonces se simulaba lo vivo, hoy se plantea directamente su sustitución.

La sombra de la IA

La inteligencia artificial aparece en el disco como una sombra constante, nunca nombrada de forma explícita, pero siempre presente. No como enemigo tecnológico, sino como síntoma de un sistema que valora la eficiencia por encima del proceso. Crear rápido, producir sin fricción, eliminar el error. Frente a eso, Talking Machine reivindica la lentitud, el fallo, la interacción humana. El sonido analógico, la grabación en directo y la ausencia de corrección extrema no son decisiones estéticas aisladas. Son respuestas directas a ese contexto.

El miedo que recorre el álbum no es apocalíptico. Es íntimo. Está en las letras que cuestionan el acto de performar constantemente, de fabricar contenido, de ceder la voz a algo que no siente ni duda. La máquina que habla no es solo el dispositivo. Es el sistema entero hablando por el creador, ocupando su lugar.

Bell lo deja claro en sus declaraciones y en el propio planteamiento del disco: no se trata de nostalgia ni de romanticismo analógico. No hay idealización del pasado. Hay resistencia consciente. Resistir no como gesto grandilocuente, sino como acto cotidiano: tocar juntos, equivocarse, grabar lo que sucede en una habitación y asumir que eso, precisamente eso, es lo irreemplazable. En Talking Machine, la máquina habla para recordarnos por qué todavía importa que la voz siga siendo humana.

El flujo de las pistas

Antes de desmenuzar cada canción, vale la pena recorrer la ruta que Talking Machine propone. Once pistas que se encadenan como un flujo eléctrico. Cada una funciona como un pulso propio, un micro universo que abre grietas en la máquina, donde la voz de Bell, los riffs ásperos y la batería insistente dibujan un mapa de resistencia y humanidad frente al ruido digital.

Apertura y advertencia

Antes de entrar en la densidad del álbum, vale la pena recorrer la ruta que Talking Machine propone. El disco arranca como un latido que no perdona. Talking Machine abre el espacio con un riff áspero y una declaración clara. La voz de Bell irrumpe sin mediaciones, estableciendo de inmediato el conflicto entre lo humano y la máquina. Desde allí, el pulso se endurece con Black Ice, cuyos acordes cortantes y batería seca generan un frío inquietante: «Es demasiado tarde para decirte. En qué se ha convertido mi vida». La tensión se consolida con Coffin Nails, que golpea con ritmo marcial y riffs que parecen martillos sobre madera. Juntas, estas tres pistas funcionan como manifiesto y advertencia, preparando al oyente para lo que está por venir.

Mecanismos, calma y cuestionamiento

Desde ese inicio eléctrico, el álbum se adentra en un terreno más reflexivo y mecánico. Perform cuestiona la necesidad de actuar sin descanso. La sensación de opresión se intensifica con Factory, que suena casi industrial, engranajes y percusión implacable acompañando la frase. La primera pausa llega con Romance, introduciendo un respiro que parece suavizar la tensión, solo para ser interrumpido por la pregunta inquietante de Is the World too Old?: «Soy lo suficientemente viejo como para que todavía me engañen». Este bloque refleja la alternancia entre acción y reflexión, entre el ruido de la máquina y la fragilidad humana

Ironía, memoria y cierre

El cierre del disco explora ironía, introspección y reafirmación creativa. Nothing To See juega con la indiferencia y la distancia: «El infierno es una decisión constante que no puedo tomar». La mirada retrospectiva aparece en When The Obsession Began, donde la culpa y la obsesión se mezclan con un fraseo fragmentado. La defensa del acto creativo llega con Don’t Make It For Me, que se erige como declaración de principios. Finalmente, Romance End cierra el círculo con resignación y persistencia, diluyendo los instrumentos y la voz en ecos que recuerdan. Este bloque concluye el viaje del disco, llevando al oyente desde la advertencia inicial hasta la aceptación del esfuerzo humano frente a la máquina.

Finaliza el rugido

Talking Machine no es un disco cómodo. Tampoco pretende serlo. Es una obra que se posiciona. Que defiende el error, el cuerpo, la imperfección. The Wytches no miran atrás con nostalgia. Miran al presente con desconfianza. Y graban como si fuera la última vez que alguien pudiera escuchar a humanos tocando juntos en una habitación.

El nombre The Wytches no es, por tanto, un guiño a lo oscuro y lo misterioso; funciona como un sello de identidad para la banda y, por extensión, para Talking Machine. Wytches es una variante arcaica de «witches», brujas, lo que evoca lo sobrenatural, lo inquietante, lo oculto, pero también lo marginal y lo subversivo. En su música, hay siempre un hilo de psicodelia cruda, riffs que raspan y atmósferas densas, como si cada canción fuera un pequeño hechizo sonoro.

Relacionando esto con el disco: Talking Machine explora la tensión entre lo humano y lo mecánico, entre la creatividad auténtica y la automatización («la máquina parlante»). La banda, que se autodefine con un aura de brujería y extrañamiento, usa ese mismo imaginario para subrayar el miedo a la pérdida de control: la máquina que habla, reproduce, imita, amenaza con sustituir la experiencia humana. Así, el nombre The Wytches y el concepto del álbum se retroalimentan: ambos juegan con lo inquietante, lo imperfecto, lo marginal, y lo que se escapa a lo predecible.

Escucha aquí «Talking Machine» de The Wytches