Debemos entender que hay discos que llegan como flores secas y discos que entran como un parte de guerra. GRIEF pertenece a la segunda especie. Son treinta minutos de aire denso donde la pena se convierte en arma sónico‑política. No hay consuelo fácil; lo que hay es una coreografía de beats pesados, drones lacerantes y melodías folclóricas deformadas que suenan a procesión en un país bombardeado.

«GRIEF» no entra por los oídos, sino por una grieta interior que todos preferimos ignorar. Desde ahí habla tAngerinecAt, como quien enciende una hoguera en mitad de la niebla para no perderse. No hay escapismo, ni consuelo rápido. Solo duelo convertido en rito. Dolor que aprende a respirar. Música que no busca gustar, sino permanecer

En consecuencia, escuchar GRIEF es entrar en una cripta electrónica donde las máquinas no rezan, pero recuerdan. Aquí el duelo no es balada, sino ruido ritual, mitología celta, post‑metal vaporoso y una voz que viene de muy lejos, de gulags, de fronteras y de hospitales abarrotados.

El álbum fue publicado el 9 de mayo de 2025, aglutinando el duelo personal, la guerra, el fascismo y la disidencia queer, cuatro elementos que se trenzan en un ritual electrónico oscuro que suena a misa industrial en ruinas. Es un trabajo profundamente personal y catártico que se inspira en el exilio, el trauma individual y colectivo, la identidad y pertenencia, y la búsqueda de esperanza en medio del dolor. Pero…

¿Quiénes son tAngerinecAt?

tAngerinecAt es un proyecto musical experimental y vanguardista formado por un dúo con base en Gales (Reino Unido), aunque sus raíces cruzan fronteras. Está compuesto por Zhenia Purpurovsky — productor, multi-instrumentista, compositor, vocalista, poeta y actor, nacido en Ucrania, y Paul Chilton — multi-instrumentista y diseñador sonoro británico.

Zhenia habla de una infancia atravesada por la pobreza, los abusos y la homofobia en su país, sobreviviendo gracias a libros, lucha personal y a una obsesión precoz por el multilenguaje. Paul, por su parte, aporta un background de experimentación sonora provenientes del metal, electrónica y artes visuales, tres facetas que encaja con esa pulsión literaria de su socio.​

A lo largo de varios discos previos, entre ellos Glass (2023), Many Kettles (2018) y H.R V.I.P (2015), el dúo ha ido mezclando el folclore de la Europa del Este, la electrónica oscura e industrial, el spoken word y el performance, siempre bajo un discurso abiertamente antifascista y queer. Han estado activos durante más de una década, con múltiples álbumes y giras por Europa, incluyendo festivales como Wave-Gotik-Treffen o Tallinn Music Week.

Significado de «tAngerinecAt»

El nombre viene de un gato callejero pelirrojo al que Zhenia y Paul se encariñaron profundamente; al dejar el lugar donde vivían, Zhenia propuso renombrar la banda en honor a ese gato. Lo escriben como una sola palabra y con las dos «A»en mayúscula (tAngerinecAt) porque esas «A» aluden al anarquismo y, visualmente, parecen las orejas de un gato.

Simbólicamente tAngerinecAt representa amistad fiel, compromiso, pertenencia y libertad. El duo lo define como un estado del ser al que anhelas, pero que quizá nunca has experimentado, como el concepto galés «hiraeth» (esa nostalgia por un hogar que ya no existe o quizá nunca existió). En otro texto dicen que el nombre es un símbolo de amistad y libertad, coherente con su ética antifascista y de cuidado mutuo.

En resumen, no es sólo un juego con «tangerine» + «cat»: es un homenaje a un gato concreto, un guiño visual al anarquismo y una palabra inventada para nombrar un lugar afectivo y político donde quieren que viva su música.

Orígen sónico del proyecto

Su música lleva una fuerte carga política y social, con mensajes claros contra el guerra, el fascismo y la destrucción ecológica. El propio Zhenia describe asi el nacimiento de tAngerinecAt en una entrevista a Side-Line Interview:

«tAngerinecAt se creó tras visitar en los Cárpatos a la abuela Theodosia, que entonces tenía 80 años. Ella pasó gran parte de su vida en los gulags. He estado aprendiendo, haciendo música y actuando desde los 10 años, pero nunca tuve los contactos ni el dinero necesarios, así que me rendí muchas veces y decidí dejarlo para siempre. Las historias de Theodosia sobre su tiempo en los gulags y sobre su resiliencia, así como su aliento y bendición, se convirtieron en mi segundo aliento. Nos pidió que no guardáramos silencio y que siempre estuviéramos del lado de la verdad, pase lo que pase. Theodosia dijo: «Un día volverás, irás al cementerio cercano y verás este retrato mío en una de las tumbas. Y entonces me darás las gracias o me maldecirás».

¿Qué es «Grief»?

El disco fue grabado en el estudio propio del dúo, en el entorno natural del Snowdonia National Park (Gales). La producción, arreglo y diseño sonoro están firmados también por la propia pareja, que trabaja con electrónica, sampling de instrumentos acústicos y una construcción obsesiva de capas. La masterización se integra en ese proceso casero‑quirúrgico, alineada con la ética DIY del proyecto.

En el disco tAngerinecAt explora una paleta sonora que combina dark jazz a cappella con voces intensas y ritualistas, beats electrónicos industriales potentes, momentos recitados / spoken word, y atmósferas casi litúrgicas inspiradas en el canto ortodoxo. La música a veces recuerda a procesos ritualísticos o trances personales, con una mezcla de dolor y belleza. No señala culpables, pero expone consecuencias. El disco propone una ética radical del cuidado, donde sanar es un acto colectivo y escuchar una forma de resistencia.

¿Qué signifca «Grief»?

Es una palabra, Grief significa duelo, pero no en el sentido de pena o tristeza. En inglés, se refiere a un proceso y no a un estado. Es el recorrido emocional que sigue a una pérdida cuando el dolor ya no es inmediato, pero tampoco ha desaparecido. Es esa memoria que sigue viva. Cada canción funciona como una habitación distinta del mismo edificio emocional. No hay salida, pero sí tránsito. Es por ello que el disco habla de distintos procesos de duelo.

La triología del duelo

En primer lugar, Zhenia Purpurovsky compone el disco desde la experiencia directa de la guerra en Ucrania, el país donde nació, creció y formó su identidad. Aunque viva en Gales, la guerra no es un recuerdo lejano; es una presencia constante y GRIEF es la forma de convivir con esa herida sin anestesia. Representa el duelo personal.

Por otra parte, el álbum no se limita a una biografía individual. El duelo se expande hacia lo colectivo: pueblos desplazados, lenguas amenazadas, cuerpos anónimos, territorios devastados. Aquí el duelo no es íntimo, es político, aunque nunca panfletario. Es un duelo colectivo.

El disco adopta, además, una estructura casi ceremonial. El uso del dark jazz a capela, las voces litúrgicas, el spoken word y los silencios, no buscan dramatismo, buscan ritualizar el dolor. Nombrarlo para que no se pudra dentro. En muchas culturas, el duelo solo se sana cuando se comparte. GRIEF funciona así. Es el duelo ritual o espiritual.

Finalmente, existe una idea central que atraviesa todo el álbum: el duelo es amor que no sabe dónde ir. El título no promete superación ni redención rápida. Afirma algo más incómodo: que amar implica perder, y que negar el duelo es negar el vínculo. Es el duelo como amor.

«Este disco nació de vivir con la guerra en la cabeza incluso cuando estás lejos de ella» (Zhenia Purpurovsky

Contexto temático

GRIEF nace de una concatenación de golpes traumáticos. La muerte de la madre de Zhenia en Ucrania por complicaciones de Covid‑19, tras una relación cortada durante una década por abusos.​ El inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, pocos días después.​ Una ruptura sentimental importante justo antes de la salida de su anterior álbum Glass.​ El avance simultáneo de las guerras y el fascismo (incluyendo la invasión de Palestina) que Zhenia cita explícitamente como detonantes.​

Zhenia cuenta en Side‑Line que «Cuando escuchaba Grief después de la grabación, siempre lloraba. No creía que hubiera escrito esas canciones porque antes no me permitía llorar. El duelo se convirtió en mi espejo y me dio la capacidad de entenderme mejor, de ser compasivo conmigo, de quererme y de sentirme orgulloso de mí mismo».

El álbum es por tanto un proceso de duelo expandido: personal (familia, pareja, identidad), político (guerra, fascismo, desigualdad) y espiritual. Se resume como un poderoso alegato contra la guerra, el fascismo y la desigualdad, pero también como una búsqueda interior de resiliencia y transformación.​

«Desde niño leí muchos libros que me ayudaron a sobrevivir a las condiciones aterradoras en las que tuve que vivir, así que las palabras son muy importantes para mí»​ «No escribo sobre algo porque esté de moda. Escribo sobre cosas que me afectan de alguna manera, sobre las que tengo algo que decir, y utilizo imágenes poéticas para comunicarme. Considero que esto último es un acto de resistencia»​

La portada de «GRIEF»

El arte del álbum (pintura del artista turco Sahin Cetin) también refuerza la temática central del trabajo: el duelo, la memoria y la trascendencia. El tono del proyecto se sumerge en la introspección, la resistencia creativa y la intensa confrontación con realidades duras del mundo actual — sin perder la noción de que la tristeza forma parte del camino hacia la esperanza.

Parece un corte forense en mitad de un sueño pastoral: a la izquierda, un bosque colorista sostiene en brazos a un cervatillo; a la derecha, la misma escena se desangra en grafito, en gris, en eco. Es como si alguien hubiera pasado el duelo por una guillotina: un lado recuerdo, otro lado fantasma.

El duelo encarnado

La división recuerda a la experiencia del trauma que recorre el disco: lo que había (paisaje reconocible, vínculos, cuerpo entero) y lo que queda después (una realidad desaturada, percibida a través del filtro del dolor).

La imagen se engancha con el concepto del álbum: Zhenia carga duelos propios y ajenos —madre, país, relaciones, identidades— y los lleva consigo como este cuerpo pequeño entre los brazos. Es un duelo encarnado: no se llora en abstracto, se sostiene algo concreto que pesa.

La frontera entre dos mundos

La amapola es un símbolo cargado: flor de los caídos en guerra, planta asociada al sueño, al opio, al olvido. Aquí, torcida y monocroma, parece un homenaje torcido a las víctimas, muy en la línea de un disco atravesado por guerras (Ucrania, Palestina) y por la memoria de las personas borradas por el fascismo.

Ese cuerpo partido dialoga con la biografía del proyecto: persona queer migrante, atravesada por violencia familiar y política, obligada a rearmarse con fragmentos. GRIEF habla de recomponer algo nuevo a partir de restos; la portada lo visualiza como collage literal.​

La portada sitúa así la escena en una especie de frontera entre mundos: la persona que carga el cervatillo está justo donde el paisaje real se disuelve en reino espectral, como el personaje del álbum que camina entre duelo terrenal y mitología de ultratumba.

El dolor y la transformación

Visualmente, la portada de GRIEF condensa varios ejes del álbum. El duelo personal: el animal pequeño como metáfora de lo perdido, sostenido a la altura del pecho; la flor caída como luto por los muertos concretos (madre, gente en guerra) de los que habla Zhenia. El duelo político: los tonos gris carbón, la amapola inclinada y el bosque en niebla evocan la iconografía de memoriales de guerra; no hay banderas ni uniformes, pero sí una tristeza colectiva incrustada en el paisaje. Y la transformación: el paso del color al blanco y negro sugiere proceso, no sólo pérdida: algo se está traduciendo, reinterpretando, como cuando el disco coge traumas y los convierte en canción ritual pesada.

En clave underground, se podría decir que esta portada es un tríptico comprimido: el lado izquierdo es la vida antes de que todo se rompa, el derecho es el texto a lápiz que escribes después para no olvidar, y en medio está el cuerpo que tiene que vivir con ambas cosas a la vez.

La lectura completa del duelo

Part I

Grief la pista que abre el álbum y a su vez el núcleo emocional del álbum, y un lamento electrónico pesado donde la voz oscila entre confesión y grito contenido. Sigue March of Mourn donde se habla de procesión, de marcha fúnebre. La música adopta un pulso lento y ceremonial, como si el duelo se convirtiera en manifestación colectiva, en marcha de los que cargan fotos de quienes ya no están.​

Con Freedom el concepto libertad no es eslogan liberal sino ruptura con estructuras de abuso y con regímenes autoritarios. Es declaración de intención, libertad como acto de insistir en la verdad pese a la represión.​

Acto seguido, The Irish Sea es una referencia geográfica que funciona como línea de frontera y exilio, muy ligada a la experiencia migrante entre Ucrania, Irlanda y Reino Unido. El mar aparece como espacio intermedio, lugar donde se mezclan nostalgia, culpa por haber sobrevivido y miedo a no pertenecer a ningún sitio.​

Part II

Al terminar se prende Fire, un contexto de guerra, donde el fuego es tanto arma como metáfora de purificación. El tema incendia la base electrónica del disco con un ritmo más agresivo, invocando imágenes de ciudades ardiendo, pero también la idea de quemar viejos pactos de silencio: familia, iglesia, Estado.​

Tras ello, Subaltern es un título que viene cargado de teoría crítica: el subalterno de Antonio Gramsci / Gayatri Spivak, la voz que el poder no escucha. Aquí el álbum alinea explícitamente su perspectiva con las personas oprimidas. Remarca el carácter antifascista del corte y su atención a quienes quedan siempre fuera del relato oficial.​

Part III

Gwyn ap Nudd es la penúltima pista. Hace referencia al nombre del rey del Otro Mundo en la mitología galesa, asociado a espíritus y a la Wild Hunt. Zhenia inserta esta figura como guía del más allá, un mediador entre vivos y muertos: en pleno disco de duelo, Gwyn ap Nudd es el que abre la puerta a las sombras y pone orden en la procesión de fantasmas personales y colectivos.​

Y llegamos al cierre con Cyhyraeth, un préstamo del folklore galés: un espíritu femenino que presagia muerte con sus lamentos. Como cierre del álbum, funciona casi como eco final: la pena no desaparece, se vuelve voz que avisa, memoria que no deja que el horror se normalice. El track finaliza la procesión llevándonos al borde del acantilado, donde el mar (otra vez ese Irish Sea) y el grito del espíritu se confunden.​

Conclusión creativa

GRIEF no es un disco que se ponga de fondo: es una habitación sin ventanas donde late el ruido del mundo y la respiración de alguien que ha visto demasiado. Zhenia y Paul levantan aquí una misa laica para todas las pérdidas que no caben en una esquela: madres muertas, países bombardeados, identidades que tuvieron que disfrazarse para no acabar en la cuneta.​

Hay álbumes que hablan sobre el dolor, desde lejos, y álbumes que son el propio dolor organizándose en sonido: GRIEF pertenece a estos últimos, un artefacto pesado, hermoso y profundamente incómodo que te obliga a preguntarte de qué lado estás cuando la pena se convierte en política.​

