La primavera va asomando poco a poco y con ella, este Pollen (2024) del dúo musical y personal Tennis. El sexto trabajo de los norteamericanos Alaina Moore y Patrick Riley ofrece un dream pop luminoso, para escuchar mientras vas con la ventanilla bajada, atardece a tu alrededor y una cálida brisa que anuncia el cambio de estación te despeina un poco.

Melodías de synth-pop rosa, trazas de soft-rock pegadizo y folk de algodón dan vida a unas letras que versan acerca del amor, el paso del tiempo, el deseo y un poco de política.

El apacible camino se inicia con Forbidden doors, tema muy Tennis, certero para abrir el disco y el cual nos conduce con brío a un conjunto de pistas, unas más interesantes que otras pero, en general, todas disfrutables. La entre alegre y nostálgica (ecos synth muy 80s) Let’s make a mistake tonight es un clásico instantáneo que se queda en tu cabeza y te anima a lanzarte a lo desconocido: Let’s make a mistake tonight / Like palm trees in the twilight / Let’s turn water into wine / We’re gonna find something better, nos dice Alaina de esa manera suya tan angelical, sí, pero también con determinación. Y nos la creemos.

La ensoñación continúa con dulces susurros que nos hablan de amor en One Night with The Valet (o el primer encuentro entre Patrick y Alaina), Pollen song atrapándonos con sus muy seductores cambios de ritmo y la poderosa y romántica Gibraltar. Guitarras, sintetizadores y, oh sorpresa, xilófonos confluyen en armonías perfectas para la azucarada (que no melosa) voz de Alaina.

Desapercibidas pasan pistas como Hotel Valet y Paper, perdidas y sin mucho carácter entre pequeñas joyas como la sorprendente Never been wrong, algo más oscura y afilada que el resto del álbum y con esa estrofa en latín con ecos de iglesia.

No es Tennis el grupo más innovador del mundo, pero es que tampoco le hace falta. No se alejan en Pollen de aquello que los define: sonido muy 60-70s, atmósferas etéreas de luminoso dream pop y letras sencillas. Pillow for a cloud cierra el disco de una manera suave y define perfectamente, desde su título, lo que es Tennis y lo que es este Pollen: música que se siente como flotar en una nube en mitad de un cielo color lila mientras abajo van encendiéndose, despacio y poco a poco, las luces de la ciudad.

Escucha aquí Pollen de Tennis