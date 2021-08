El regreso después de siete largos años de ausencia

“Me propuse a hacer música de Domingo por la mañana”, así es como Peter Silberman, vocalista y principal compositor de la banda, describe su último trabajo Green to Gold (2021), lanzado en conjunto con The Antlers después de siete largos años de ausencia, dando a entender a su público que la banda ya no tendría más largas.

Green to Gold es un disco ligero, escaso en complejidad y plagado de instrumentos orgánicos, identificables hasta por el oyente menos educado, esto tal vez, debido al problema de Tinnitus que nuestra voz prodigio admitió tener y que desde entonces, le ha provocado problemas de audición.

Aunque más acústico y con la intención de transmitir un sentimiento de alegría y tranquilidad matutina, el álbum de The Antlers no deja de perder cierto encanto gracias a la perfecta sintonía generada desde su primer hasta su último tema, y es que el álbum casi se concibió bajo la premisa de ser un álbum conceptual, sin llegar a concretar muy bien la idea pero sin romper completamente con la concepción de esta idea.

Temas llenos de personalidad matutina

Siete años de ausencia pueden realmente cambiar la temática artística, pues así lo dijo el mismo Silberman quien expresó que “el cambio en el tono es el resultado de envejecer”, demostrándolo con su canción introductoria Strawflower que invita a despertar en una mañana soleada y llena de expectativa, diga de una persona que está cansada de la vida agitada y que tan sólo desea despertar en mañanas tranquilas y sin complicaciones.

Aunque la idea de canciones introductorias ya habías sido explotada por el dueto en ocasiones anteriores como se refleja en el tema Prologue del disco Hospice (2009), este álbum transmite una vibra más alegre que da una idea de lo que escucharás a continuación en el disco.

Sentimientos encontrados

Así mismo, los sentimientos encontrados afloran constantemente en los temas de Green to Gold, y un ejemplo de ello es el tema Just One Sec, que relata la dificultad de liberarse de la reputación (buena o mala) que dejamos en una expareja o una vieja amistad. La canción en sí representa la necesidad del autor de realizar un cambio pero su reputación no le permite demostrar este cambio. ¿Tal vez una referencia directa a la situación actual de Silberman? no lo sabemos, pero podría interpretarse de esta forma si eres de aquellos que tratan de darle significado a cada aspecto musical.

Y podríamos mencionar que los sentimientos encontrados no terminan ahí, más con el tema It is what it is entendemos cierta resignación ante lo que la vida (y tal vez el amor) pueden ser mientras Silberman canta But it is what it is / this is the first day our / friend is free from / pain. Mira aquí el vídeo del tema.

Todo buen día tiene que terminar, y como ya mencionamos que la obra comienza con un día soleado y tranquilo de verano, termina con un atardecer de cielos azules y naranjas con el tema Porchlight, que tiene un sonido único de los atardeceres pacíficos mientras escuchas la naturaleza en su esplendor antes de que se apague por completo para descansar y esperar un nuevo amanecer.

Green to Gold es un tren directo a un hermoso destino en las montañas, lejos de las grandes metrópolis y de la vida en constante movimiento. Tal vez es una alegoría que el mismo Silberman ha vivido durante siete años de ausencia, y después de tanto tiempo quiere transmitir el mismo sentimiento a la audiencia: que la vida debe vivirse minuto a minuto, paso a paso, comenzando con lentas mañanas y despaciosos atardeceres.

Escucha aquí Green to Gold de The Antlers