The Backfires – This Is Not An Exit

Bajo esta portada simple con letras rojas se esconden varios temas de pop fresco, brillante, cañero y coreable, que se pegan intensamente gracias a su dinámica simplicidad entusiasta. This Is Not An Exit es el álbum debut de la banda indie transatlántica The Backfires, un sueño enérgico y juvenil creado a base de puro indie rock estadounidense pero con esencia rítmica británica. Sus claras similitudes a Kaiser Chiefs, Arcade Fire, Hard Fire, Catfish & The Bottlemen, Franz Ferdinand o The Pigeon Detectives, entre otros, son altamente manifiestas.

Musicalmente no inventan nada, pero incitan a moverse, a tomar ritmo y a dejarse llevar por sus cuerdas eléctricas y estribillos coreables. A pesar de ser piezas que se han oído muchas veces en otras bandas parecidas, en su conjunto es un buen disco, bailable, acompasado, con sus riffs de guitarra y sus voces entonadas, todo ello un menú perfecto para disfrutar de esas movidas teen ager que detestan el rap o el pop urbano.

«Este disco es la culminación de nuestros años de trabajo, yendo y viniendo entre espectáculos, ciudades y continentes. Es el final de un capítulo y el comienzo de una nueva era» (The Backfires)

The Backfires mantiene esa doble sede entre Nueva York y Londres, dos de las grandes capitales del sonido indie. La banda se creó en 2018 gracias a la fusión de Alex Gómez (voz), Harry Ruprecht (guitarra), Max Wanduragala (batería) y Matt Walter (bajo). Del álbum destacan varios temas, en especial, su tema de arranque, Brighter Lights, canción single que define el estilo potente y pegadizo de esta primeriza formación: «Encuéntrame en la cabina de atrás. Porque quiero hablar sobre (…) todos los sueños que nunca hemos tenido».

Otra pista insignia es Never Seen You Before, corte comercial que hace pensar e imaginar las experiencias que se mueven dentro de la cabeza tras una noche de fiesta: «Bajo las luces estroboscópicas, despertando los sueños sobre vidas pasadas (…) Estamos dando vueltas (…) como si nunca te hubiera visto antes…».

Dressed For a Funeral, es un buen tema del esférico. Su letra conduce hacia esas sensaciones emocionales que se producen cuando aparecen los engaños y las infidelidades pero tratan de superarse agarrándose al olvido: «Cariño, deberías irte porque no quiero saber de quién son los labios que viste anoche».

Replace It All vuelve a retomar ese ritmo teen. Fue el tercer sencillo que se lanzó tras el éxito de Brighter Lights y Dressed For A Funeral. Narra la historia de alguien en caída hasta que aparece el amor y se recupera: «Me encuentro de nuevo al lado del camino, viviendo en el pasado bajo mi sombra (…) Esperando (…) mientras el cielo se volvía negro y no había ningún lugar a donde ir. Hasta que vi tu luz (…) Ahora necesito reemplazar todo contigo y vislumbrar de nuevo mi alma».

Turn Off The Lights, es un corte inspirado en el momento en el que el amor te agarra por asombro y parece dispuesto a hacerte perder la cabeza: «Respira sobre mi pecho hasta el atardecer. Pero no brilles tanto porque estás atrapándote en mi cabeza. Solo bésame desde los pies hasta el cuello».

This Is Not An Exit es un disco que arranca con esa fuerza innata de la juventud que late fuerte pero lamentablemente esa energía no logra mantenerse hasta el final del álbum. Ni Matador, la menos inspirada, ni Figure It Out, ni Aphrodite o el tema de cierre, I Know You Know, consiguen ese brillo plasmado valientemente en los cinco primeros tracks del álbum. El resto va decreciendo hasta dejar un sabor agridulce como final.

Sin embargo, recordemos que This Is Not An Exit es un disco que ya advierte en su título que «esto no es una salida». Por consiguiente, estamos ante una banda incipiente, con sus propias ilusiones y ganas de hacer cosas. Su fuerza queda perfectamente expresada en ello. Si aprenden de los errores y perfeccionan los aciertos, posiblemente obtengan un segundo álbum con mayor consistencia y coherencia. Como bien dice el propio Alex Gómez: «El disco trata sobre todos los errores y dolores de cabeza de los veinteañeros. Es la banda sonora de nuestro viaje hasta ahora y una carta de amor a la música de guitarra con la que crecimos».