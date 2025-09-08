The Beaches – No Hard Feelings

«Las canciones son como bebés. Vienen de ti, pero se convierten en algo propio, algo separado de ti. Una vez que lanzas una canción y la gente empieza a cantarte la letra, la canción deja de ser tuya. El significado cambia debido a la conexión personal que tienen con ella» (THE BEACHES)

The Beaches no es una formación cualquiera. No encaja en el molde habitual de las bandas rock del mainstream. Más bien es un cuarteto femenino de Toronto, que tomó su nombre de su barrio de origen y poco a poco, ha ido construyendo su identidad y propia vía en la industria hasta alcanzar gran reconocimiento.

Justo hace escasos días ha publicado a través de AWAL, su tercer álbum de estudio, No Hard Feelings. Se trata de la brillante continuación de su álbum anterior, Blame My Ex (2023) del cual obtuvieron su viral éxito Blame Brett. El álbum ganó el Premio Juno al Álbum de Rock del Año 2024, y fue preseleccionado para el Premio Polaris de Música de 2024. El nuevo disco No Hard Feelings, explora las complejidades de las relaciones conflictivas, los desamores queer, las salidas nocturnas y esos amores perdidos mezcla de tonos y lirismo agudo.

El álbum ha sido precedido por el lanzamiento de seis sencillos. A saber, Takes One to Know One, Jocelyn, Last Girls at the Party, Did I Say Too Much, Touch Myself y Lesbian of the Year. Para promocionar No Hard Feelings, la banda se encuentra en plena gira por Norteamérica, programada entre agosto y noviembre de 2025.

LAS CHICAS

La formación está conformada por Leandra Earl (guitarra eléctrica), Eliza Enman-McDaniel (batería), Jordan Miller (voz principal, bajo) y Kylie Miller (guitarra eléctrica). La mezcla del álbum ha sido realizada por Gus van Go y la masterización por Ryan Morey. Como ingenieros de sonido figuran 300it, Chris LaRocca, Lowell, Riley Bell, Ryland Blackinton y Sam Willows.

La banda ha lanzado ya cuatro álbumes de estudio hasta la fecha, y su música se caracteriza por su energía y honestidad. Sus letras, sinceras y sin tapujos, abordan temas como el amor, el desamor, la identidad y la empoderación femenina. Las cuatro integrantes expresan sus sentimientos y experiencias personales, creando una conexión auténtica con su audiencia. Su música es una celebración de la feminidad y la individualidad.

LA VOZ

Jordan Miller tiene una voz única y distintiva que se caracteriza por un tono emotivo y expresivo, con un rango que va desde notas bajas y profundas hasta notas altas y agudas. Su timbre es cálido y rico, con un ligero toque de rasposidad que le da un carácter distintivo. Miller es conocida por su capacidad para transmitir emociones a través de su voz, ya sea en canciones lentas y emotivas o en temas más enérgicos y rockeros. Su voz es muy flexible y puede adaptarse a diferentes estilos y géneros, desde el rock y el pop hasta el indie y el alternativo. Puede ofrecer susurros suaves hasta gritos poderosos.

Jordan es conocida por su personalidad carismática y su estilo único. Por su confianza en sí misma y su autenticidad. No tiene miedo de ser ella misma y de expresar sus opiniones y sentimientos de manera honesta. De hablar sobre temas difíciles y de compartir sus experiencias personales con su audiencia. Posee un gran sentido del humor y es conocida por su capacidad para hacer reír a los demás. Esto se refleja en sus interacciones con su público y en sus redes sociales. Como referencias musicales ha citado a Debbie Harry (Blondie), Joan Jett (The Runaways) y Chrissie Hynde (The Pretenders).

EL ÁLBUM

El título se traduce «sin resentimientos» o «sin rencores». Deja claro que hay que desprenderse de los sentimientos endurecidos que trastornan la emotividad. ¿Cómo lograrlo? En primer lugar, con la aceptación y liberación de los resentimientos que se han experimentado en el pasado. Y, en segundo lugar, alcanzando un nivel de madurez emocional a través del reconocimiento y el crecimiento personal. El disco consta de once pistas, todas ellas muy pegadizas y altamente emocionales. ¿Qué tratan de decirnos?.

LAS CANCIONES

Can I Call You in the Morning? es la pista que rompe el silencio. Bajo una estructura pop-punk, aborda la frustración y la vulnerabilidad en una relación. La letra describe la necesidad de hablar con alguien después de una noche apasionada, pero sin saber si se trata de una relación seria o de un encuentro casual. El track captura la forma en que atacamos a nuestros seres queridos a través de una fachada de estar bien. Es la lucha contra la salud mental y su impacto en las relaciones: «La verdad es una trampa, dando vueltas toda la noche».

Acto seguido, sobreviene Did I Say Too Much, un tema que investiga el laberinto de enamorarse de alguien del mismo sexo mientras se está en una relación heterosexual. Irradia la confusión y la incertidumbre que generan este tipo de situaciones. Sorry for Your Loss, por el contrario, se planta como una deliberación sobre la pérdida y el duelo. Define la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para consolar a alguien que ha sufrido un abandono.

Touch Myself abraza la búsqueda de la autoestima y la autoexploración. Es la necesidad de encontrar placer y satisfacción en uno mismo, en lugar de buscarla en los demás: «Escondí mi bala, Porque todo de cintura para abajo está roto. No necesito pilas, porque la correa está en la basura con mi autoestima».

Fine, Let’s Get Married se alza como una sátira sobre la institución del matrimonio y las expectativas que conlleva. Evalúa la presión social para casarse y la incertidumbre sobre si es lo correcto: «El gorila me agarró del brazo. Pero nada puede separarnos».

Takes One to Know One recorre la idea de que se necesitan dos personas con problemas similares para crear una relación disfuncional. La letra puntualiza la atracción entre dos personas que comparten características negativas. Trata sobre explorar la propia culpabilidad dentro de una nueva relación. En cambio, I Wore You Better es una pista que trata la relación entre dos personas y cómo se presentan ante los demás. Determina la idea de que una persona puede presentar a la otra de manera que la haga más atractiva.

Dirty Laundry explora el concepto de que las relaciones humanas pueden ser complicadas y sucias, pero que es posible encontrar la belleza en esa imperfección. Representa la necesidad de aceptar y amar a alguien tal como es, con todas sus imperfecciones. Habla de volver a estar atrapado en una relación que no te sirve y de no aceptarla.

Lesbian of the Year examina la identidad y expectativa de ser un modelo a seguir para la comunidad LGBTQ+. La letra especifica la presión de ser un icono y la incertidumbre de percibirse a sí mismo. Se inspiró en el descubrimiento de la homosexualidad de Leandra Earl, guitarrista de The Beaches, en una etapa posterior de su vida. La canción contiene referencias a las películas 13 Going on 30, Clueless y El Mago de Oz.

Jocelyn nos explica como algunas personas pueden ser tóxicas o dañinas para nosotros. Trata sobre la popularidad y de sus inseguridades. Sin embargo, todos podemos aprender a reconocerlas y alejarnos de ellas. La letra contempla la relación con alguien llamado Jocelyn y la necesidad de escapar de esa relación: «Todos en quienes creía poder confiar son una causa perdida».

Finalmente, llegamos a la última pista del álbum, Last Girls at the Party, tema que recuerda que, a pesar del amor y el desamor, The Beaches siempre estará allí para divertir y divertirse. Es una especie de recordatorio. si la situación se complica y te sientes peor, todavía existen diversas formas a las que acudir y celebrar.

CONCLUSIONES

En general, No Hard Feelings es un álbum excelso, muy penetrante, que muestra el crecimiento y la madurez de The Beaches como banda. Su música es una celebración de la feminidad y la individualidad. Su mensaje de empoderamiento y autoconocimiento es inspirador. El álbum destaca por su fuerza inherente, alegría, sensibilidad. Es un trabajo que se centra en melodías agudas y glutinosas que aportan un toque queer y directo. Son canciones que invitan a imaginar, a recordar. Mientras que Blame My Ex de 2023 representó ser una exploración de nuevas dimensiones en su sonido, No Hard Feelings ha logrado perfeccionarlo aún más, solidificando su posición como una banda que, probablemente, permanecerá en la memoria colectiva internacional durante años.