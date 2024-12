The Beauty Of Gemina – Songs Of Homecoming

La palabra Gemina es un vocablo derivado del griego que describe a una mujer bella, delicada y sensual, de ahí que la banda suiza The Beauty Of Gemina tomase el nombre como una fuente inagotable de perfección y duplicidad.

The Beauty of Gemina procede de Zürich y fue creada en 2006 por Michael Sele tras la disolución de su anterior banda Nuuk. Actualmente han publicado un total de ocho discos de estudio.

Musicalmente se describen como una formación que abarca desde el goticismo hasta el darkwave. Sus letras tratan sobre temas oscuros y relacionados con la depresión humana, el suicidio, el dolor sentimental, la soledad y las críticas a la iglesia católica y a las normas sociales. También describen temas relacionados con los desastres que sufrimos, las guerras y las crisis climáticas y ambientales que asolan a nuestro planeta. Songs Of Homecoming (2024) es su último lanzamiento.

Se trata de un trabajo muy bien elaborado. Posee excelentes arquitecturas sónicas, composiciones melódicas y un cuidado soporte instrumental y lírico. En este último aspecto destaca la voz gótica de Michael Sele.

El álbum consta de 10 pistas. Todas destacan por su calidad y coherencia, pero especialmente toman relevancia Whispers of the Seasons God Willing, Veil of Rain, Running So Far, Sleeping Song, Symphony of Solitude y When My Ship Comes In, último tema que cierra el álbum.

Cada canción cuenta su propia historia, plena de articulaciones emocionales, anhelos y momentos introspectivos. Sele ha querido crear un álbum que capturase la esencia del regreso al hogar y la magia que representa este reencuentro. Es el espacio donde todo vuelve a uno mismo, el el lugar donde nos sentimos más seguros. Como el mismo manifiesta:

«Las canciones son como un diario del propio viaje de retorno al hogar»

Para ambientar esta aventura, la banda utiliza guitarras y elementos con ritmos electrónicos diversos. Pero una de las caracteristicas más notables de su sonido es la interacción constante que alcanza la relación entre las armonías menores y mayores, lo que confiere una sonoridad atípica y mu profunda.

El disco ha sido grabado y mezclado por el propio Michael Sele, masterizado por Oli Bösch en el livingroom estudio de Suiza y producido por Michael Sele y Philipp Küng. El diseño artístico es un concepto de Michael Sele (TBOG ART). La fotografía es trabajo colectivo entre Michael Sele, Niklas Sele y Fida Gothik.

La formación actual está compuesta por cinco miembros: Michael Sele (voz, guitarras, teclados y sintetizadores), Mac Vinzens (batería), Andi Zuber (bajo), Ariel Rossi (guitarras) y Markus Stauffacher (bajo, en vivo). Anteriormente formaron parte Martin Luzio (bajo, 2006-2008), David Vetsch (bajo, 2009-2013), Dave Meier (bajo, 2013-2014), Dennis Mungo (guitarras, en vivo hasta 2013), Marco Gassner (guitarras, 2013-2015), Simon Ambühl (guitarras, 2015-2016).

El atractivo sónico de The Beauty Of Gemina reside en su elegancia oscura, representada en la personalidad de Michael Sele. Con su notable voz y efusión por narrar relaciones internas y relacionadas con el mundo y sus contextos. Durante casi 18 años de existencia, The Beauty Of Gemina han realizado giras por toda Europa y América Central y del Sur. Más de 300 conciertos en 25 países. Este nuevo álbum es un nuevo viaje artístico y un himno al poder inquebrantable de las emociones humanas y la esencia del hogar.

Escucha aquí el disco de Beauty of Gemina, «Songs of Homecoming»