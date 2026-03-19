«Rock» nigromante para tiempos anestesiados

Tras el explosivo Happiness Bastards (2024), nadie esperaba que The Black Crowes regresaran dos años después con un disco que sonara tan voraz, carnal y poseído por un groove de denso humo y gasolina de alto octanaje. Es mas, A Pound of Feathers , irrumpe como un animal nocturno. Son once zarpazos en poco más de cuarenta minutos donde el blues se emborracha con soul bastardo y rock and roll eléctrico, grabados casi en directo, sin red, con la urgencia de quien sabe que el tiempo ya no sobra. El resultado es un espejo distorsionado donde la banda se enfrenta a su propia leyenda, la acaricia y la desangra.

La cocina secreta del conjuro

A Pound of Feathers es el décimo álbum de estudio que la banda de Atlanta ha publicado el 13 de marzo de 2026 a través de Silver Arrow Records, el sello que los hermanos Robinson convirtieron en refugio y laboratorio después de reconciliarse artística y emocionalmente. El disco reúne once trallazos compuestos íntegramente por Chris y Rich Robinson, grabados en Nashville bajo la producción de Jay Joyce. La mezcla se ha realizado en Neon Cross con Jason Hall a los mandos, mientras que Pete Lyman se ha encargado de la masterización en Infrasonic, rematando un sonido que privilegia la fricción, el sudor y el aire entre instrumentos por encima de cualquier perfeccionismo digital.

En el apartado visual, el arte y la dirección ha corrido a cargo de Camille y Chris Robinson, con diseño gráfico de Michelle Holme y fotografía de Lindsey Ross, responsables de esa iconografía crepuscular que envuelve el proyecto. El álbum llega avalado por una recepción crítica casi unánime subrayando cómo la banda logra sonar clásica sin convertirse en pieza de museo, enlazando la energía del presente con la estirpe de discos como Amorica (1994).

El peso de una pluma en el filo de una verdad

El título A Pound of Feathers parte del viejo acertijo: «¿Qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de plumas?». Chris Robinson ha explicado que el disco explora la manera en que pequeñas verdades aparentemente livianas pueden acumularse hasta hundirnos con el mismo peso que un trauma o un error monumental. La pluma se convierte así en símbolo de aquello que fingimos que no importa: las mentiras piadosas, los autoengaños cotidianos, los recuerdos que dejamos sin resolver, incluso los vicios que maquillamos con ironía.

En contraposición, el plomo alude a la memoria de los años noventa, a los conflictos internos, a la fama tóxica y al desgaste emocional que los separó. El disco propone un equilibrio extraño: el renacimiento sin nostalgia. No se trata de replicar Shake Your Money Maker ni de reverenciar Amorica, sino de aceptar que la banda ya no es joven, pero sigue encontrando placer en el riesgo. Cada canción encarna esa tensión entre ligereza y gravedad: melodías inmediatas que esconden letras sobre adicciones, decepciones, espiritualidad descentrada y una sensualidad siempre al borde del derrumbe.

«Este álbum nos resulta transformador. Al volver a nuestras raíces, sentimos esa chispa en el estudio y en la forma en que trabajamos juntos, encendiendo un fuego que golpea con más fuerza, es más dentado, pero sigue siendo fiel a nuestra esencia musical» –Rich Robinson

Motor rítmico y metralla de cuerdas

Musicalmente, A Pound of Feathers funciona como una carta de amor al rock and roll entendida en sentido amplio: blues pantanoso, soul de iglesia profana, funk viscoso y destellos de gospel-rock que incendian los estribillos. El disco despliega una instrumentación clásica pero cargada de matices: guitarras eléctricas y acústicas, bajo orgánico, batería con pegada analógica, armónica, teclados psicodélicos y órganos de sabor soul que colorean cada cambio de clima.

Los coros femeninos regresan como marca de la casa, empujando algunos estribillos hacia territorios de gospel secular donde la redención ya no se busca en los cielos, sino en el bar, en la carretera, en la pista de baile. Esta mezcla se articula con un enfoque instintivo y espontáneo: muchas tomas suenan a primera o segunda interpretación, con errores menores convertidos en parte del encanto y del discurso de honestidad brutal que sostiene el álbum.

Cicatrices que laten entre ecos y fantasmas

La columna vertebral del proyecto sigue siendo el dúo formado por Chris Robinson, responsable de la voz principal, armónica y percusión, y Rich Robinson, encargado de las guitarras, además de compartir la autoría de todas las composiciones. A su alrededor, la formación actual consolida una química trabajada desde la reunión reciente: Sven Pipien al bajo y segundas voces, Leslie Grant y Mackenzie Adams en los coros, Cully Symington a la batería, Erik Deutsch en los teclados y el argentino Nico Bereciartua como guitarra rítmica y acústica.

A Pound of Feathers dialoga con el propio legado de The Black Crowes, pero también con la tradición más amplia del rock norteamericano. En sus surcos se escuchan fantasmas de The Rolling Stones tardíos, de cierto Faces borracho de boogie, de The Allman Brothers Band en su faceta más southern soul, e incluso un toque de Little Feat cuando el funk se vuelve resbaladizo. Sin embargo, nunca cae en la mímesis; Rich Robinson insiste en entrevistas en que el disco funciona como «carta de amor al rock and roll» pero conservando la esencia propia de la banda.

También hay resonancias más oscuras, cercanas al blues psicodélico de los setenta y al gospel mestizo que atraviesa los discos de Led Zeppelin cuando se alejaban de la épica y se adentraban en terrenos más sensuales. Las canciones respiran como si se tocaran en un club pequeño de luces rojas, con la banda apretada contra el público, lo cual las separa de la pulcritud de mucho classic rock de hoy. En esa tensión entre tradición y urgencia reside buena parte del encanto del álbum.

El demonio interior como brújula de los Robinson

En las entrevistas recientes, Chris Robinson insiste en que la banda vive un momento de sabiduría a la fuerza: las lecciones duras de décadas de excesos, peleas y reconciliaciones se han convertido en materia prima de nuevas canciones. Habla de una especie de misticismo práctico, una conciencia de que el escenario permite conectar con algo que no pertenece del todo a esta realidad cotidiana de facturas, citas médicas y pequeñas miserias domésticas. Esa visión impregna el álbum: las canciones no predican soluciones, pero sí reivindican la magia del instante compartido, del riff que te arranca del tedio, del coro que hace que un desconocido te mire a los ojos en un concierto.

Uno de los ejes de esta filosofía es la idea del «lado diabólico» como fuerza vital. Robinson ha explicado que las canciones coquetean con la figura del diablo no en clave religiosa, sino como metáfora de la parte salvaje que todos necesitamos mantener viva para sobrevivir a la normalidad aplastante. La línea «Déjalo todo atrás, deja que los demonios te encuentren», que él mismo señala como una de las más importantes del álbum, resume ese credo: dejar atrás la culpa, permitir que los demonios hagan su trabajo y, al mismo tiempo, no confundir esa energía con maldad. Se trata, en definitiva, de abrazar una espiritualidad terrenal, donde la redención pasa por aceptar la sombra propia en lugar de negarla.

«El diablo se esconde en todos nosotros… cada vez que vas a contracorriente, cada vez que eres un pensador independiente… ese es el tipo de diablo del que hablamos. (…) La frase que más significa para mí es “déjalo todo atrás, deja que los demonios te encuentren» –Chris Robinson

Anatomía de once golpes

El disco se despliega bajo una secuencia precisa y una ordenación no arbitraria. Traza una curva que arranca en la denuncia casi bíblica, se hunde en la autodestrucción con groove festivo, atraviesa un valle de introspección amorosa y culmina en un poema de fin del mundo que, paradójicamente, invita a bailar en la frontera del abismo.

Cada corte dura entre algo más de dos y casi cinco minutos, lo que refuerza esa sensación de inmediatez clásica de LP: no hay suites, no hay excesos de minutaje, pero sí espacio suficiente para que las canciones respiren y se desarrollen. El conjunto funciona como un viaje compacto que pide escucharse de corrido, preferiblemente a volumen obsceno, con la portada a la vista y la mente dispuesta a aceptar que, tal vez, el peso de las plumas ya nos hunde sin que nos demos cuenta. Comencemos pues a desatar esos once latigazos…

Del brujo a la sombra

Profane Prophecy abre el álbum como una ceremonia de invocación. La base rítmica avanza pesada, casi como un cortejo fúnebre que de pronto se enciende con un riff de guitarra serpenteante, mientras la letra se sumerge en imágenes de cielos magullados, ídolos venidos abajo y una humanidad que busca señales en la tierra y no en el cielo: «El cielo es un moratón que nunca sana» funciona como metáfora de un mundo saturado de heridas que ya no llamamos por su nombre. La canción describe un colapso de la espiritualidad tradicional; la profecía, aquí, no viene de ningún altar, sino de la calle, de la carne, de la música que intenta atravesar la niebla.

Desde esa tormenta inicial, Cruel Streak entra con un pulso funk que pega al cuerpo y desenmascara el impulso autodestructivo que arrastramos como segunda piel. La letra apunta a esa «racha cruel» en la espalda, una manía de sabotearnos justo cuando algo va bien, elegir lo que necesitamos, aunque nos destruya antes que lo que deseamos de verdad. El bajo de Sven Pipien marca un groove sinuoso, mientras los coros convierten el estribillo en un mantra hedonista que invita a bailar sobre la propia ruina. Es la primera gran prueba de que la banda puede sonar juguetona y siniestra al mismo tiempo.

Vacios y anestesias

Pharmacy Chronicles se ha erigido en uno de los pilares del álbum, tanto por su condición de sencillo como por la ferocidad de su mensaje. Sobre un mid-tempo con tintes de soul endurecido, Chris Robinson dispara imágenes de «veneno cubierto de azúcar en un tarro de plástico» y otras cápsulas verbales que desenmascaran no solo la dependencia de fármacos, sino una forma de automedicación social que incluye redes sociales, consumo compulsivo y cualquier distracción rentable. La canción afirma que vivimos anestesiados para no mirar directamente al vacío; los teclados de Erik Deutsch añaden textura psicodélica, como si la propia música se contagiara de esa intoxicación luminosa.

Acelerando los pedales

Con Do the Parasite el disco pisa el acelerador. Aquí la banda despliega un rock casi de garaje, con guitarras cortantes y un estribillo que funciona como consigna de baile infectado: parece una canción de fiesta, pero bajo la superficie se esconde la imagen del parásito que se alimenta de nuestra energía, ya sea una relación tóxica, el mercado de atención o la propia banda de rock devorando la vida de sus seguidores. El tema funciona como sátira y a la vez como invitación a abrazar ese lado pegajoso y oscuro de la existencia.

High and Lonesome desacelera el pulso para entrar en un territorio de blues vaporoso. La canción captura esa sensación de ir «alto y desolado», atrapado entre el entusiasmo químico y la soledad emocional, como si la euforia fuera un disfraz mal cosido que deja ver las costuras de la tristeza. La guitarra de Rich se llena de ecos y delay, mientras la voz de Chris se arropa en coros que parecen venir de una taberna fantasma.

Los códigos de los cuervos

En la mitad del disco aparece Queen of the B-Sides, una pieza breve y juguetona que rinde homenaje a la cultura del reverso, de las canciones menos evidentes, de las joyas que no son hits pero sostienen la devoción de los fans. Con apenas dos minutos, el tema funciona como guiño metamusical y como declaración de principios: la banda se alinea con los márgenes, con las caras B, con los errores felices.

It’s Like That fue otro de los adelantos y condensa la faceta más luminosa del álbum. El ritmo es contagioso, casi pop dentro de los códigos Crowes, y la letra repite la expresión del título como resignación orgullosa ante la vida: «es así» porque no podría ser de otra manera. Chris Robinson ha explicado que muchas letras remiten a la aceptación de las decisiones tomadas, a esa sabiduría tardía que llega cuando uno ya no puede reescribir el pasado.

Retornando a la oscuridad

Con Blood Red Regrets el tono vuelve a oscurecerse. La imagen de los «remordimientos rojos sangre» sugiere una acumulación de culpas que tiñen la memoria, mientras la banda construye un crescendo que va del susurro al clamor, como si la canción recreara el momento en que la negación se rompe y los errores salen a flote. Aquí el órgano adquiere protagonismo, empujando la melodía hacia un gospel sombrío que encarna esa batalla entre la pluma y el plomo de la conciencia.

You Call This a Good Time? ironiza desde el propio título sobre el hedonismo de escaparate. La canción retrata reuniones, fiestas y excesos que ya no emocionan a nadie, pero se mantienen por inercia, mientras el narrador observa con distancia y se pregunta en qué momento la diversión se convirtió en obligación. Muscular y pegadiza, la pieza oculta bajo su superficie bailable una crítica ácida a la cultura del entretenimiento permanente.

La recta final

En Eros Blues el disco se abre en canal. Aquí el amor no aparece como salvación, sino como fiebre que no se puede sudar, como carga que nos enferma al tiempo que nos mantiene vivos: «El amor es una fiebre que no puedes sudar» condensa un enfoque adulto sobre el vínculo afectivo, lejos del romance ingenuo. Chris se describe a sí mismo como «Ave con ala rota», un pájaro de ala rota, imagen perfecta para unos Crowes que sobrevuelan sus propias ruinas con lucidez nueva. La instrumentación se vuelve más contenida, casi soul crepuscular, dando espacio a cada palabra.

El final llega con Doomsday Doggerel, un poema de fin de mundo disfrazado de jam de bar en llamas. La canción mezcla visiones apocalípticas con un ritmo que invita a moverse, como si la banda propusiera celebrar el colapso con lucidez y ritmo en lugar de miedo. Las letras apuntan a una espiritualidad desordenada, a la constatación de que el caos global solo se hace soportable a través de la conexión humana y de la música como ritual pagano. Es un cierre perfecto: después de las plumas que se acumulan, la banda brinda en el borde del precipicio y decide seguir tocando.

La mirada de la banda sobre su propio monstruo

Tanto Chris como Rich Robinson han descrito A Pound of Feathers como una especie de «carta de amor al rock and roll», un homenaje no nostálgico a la música que les salvó y les condenó por igual. Rich subraya que, aunque el álbum bebe de una tradición enorme, en ningún momento pierden la esencia de lo que siempre ha sido un disco de The Black Crowes: canciones directas, guitarras con alma y una voz que parece conjurar espíritus. Por su parte, Chris insiste en que la rapidez del proceso de grabación responde a la intención de capturar el «momento sagrado» en el que nace una canción, sin permitir que la sobreproducción pulverice la chispa.

En esa filosofía se percibe un rechazo frontal a la domesticación del rock contemporáneo. Robinson habla de mantener una «racha salvaje» incluso en la madurez, de no renunciar del todo al demonio interior porque ahí reside parte de la verdad y de la creatividad. El disco materializa esa idea: suena suelto, peligroso, sexy y al mismo tiempo consciente de sus límites, como si la banda caminara por una cuerda floja entre la desnudez emocional y el exceso controlado.

Plumas, plomo y el último «riff» en la madrugada

A Pound of Feathers funciona como un rito de reinvención tardía. No trata de borrar el pasado ni de superarlo con grandilocuencia, sino de convivir con él, convertirlo en peso útil, en músculo, en memoria que impulsa hacia nuevas canciones. El disco propone una tesis sencilla y brutal: la ligereza puede aplastarnos tanto como la culpa, pero el rock and roll sigue siendo un lugar donde negociar ese peso, compartirlo, exorcizarlo a base de riffs, coros y sudor compartido.

Quizá por eso, cuando se apaga la última nota de Doomsday Doggerel, uno siente que el mundo sigue al borde del colapso, pero algo se ha desplazado dentro. Las plumas siguen cayendo, el plomo sigue ahí, la noche continúa, sin embargo, la banda ha dejado otra marca en el asfalto: la huella de un grupo que se niega a vivir de museo y prefiere seguir caminando, oscuro y brillante, por el callejón del que nunca debió salir.

Escucha aquí «A Pound of Feathers» de The Black Crowes