The Cure – Mixes of a Lost World

No hay mucho que decir sobre algo que ya hablamos tiempo atrás cuando la banda publicó el disco original. Hace escasos días (13 de junio de 2025) The Cure ha dado luz verde a la publicación de un nuevo álbum titulado Mixes of a Lost World, una especie de recopilatorio que recoge 24 remixes realizados sobre las canciones originales del elogiado álbum Songs of a Lost World y que fue lanzado en 2024. En su momento ya lo reseñamos en Crazyminds. En esta nueva entrega participan grandes nombres de la escena electrónica, como Four Tet, Orbital, Mura Masa, Daniel Avery, Paul Oakenfold, Trentemøller, Mogwai, The Twilight Sad, 65daysofstatic o Chino Moreno (Deftones) entre otros.

Mixes of a Lost World se presenta bajo diversos formatos: edición estándar de 2 CD y 2 LP y sets de lujo compuestos por 3 LP y 3 CD. Éstos últimos incluyen remezclas y versiones adicionales. El set de 3 LP está masterizado a media velocidad, un formato creado específicamente para cambiar la experiencia auditiva de un disco. La mayoría de los coleccionistas optan por comprar sus álbumes favoritos solo a media velocidad, ya que pueden ser auténticos objetos de colección en muchos sentidos. En el set de vinilos se incluye un póster, al igual que la edición de 3 CD. Ambas versiones (de dos y tres discos) también están disponibles en casete exclusipero solo en la tienda oficial de The Cure.

«Justo después de Navidad, recibí un par de remixes no solicitados de temas de ‘Songs of a Lost World’ y me encantaron. The Cure tiene una historia llena de color con todo tipo de música ‘dance’, y tenía curiosidad por saber cómo sonaría el álbum completo reinterpretado por otros. Esta curiosidad resultó ser un viaje fabuloso a través de las ocho canciones de 24 artistas y remixers maravillosos, y superó con creces mis expectativas. Ceder las regalías de grabación del proyecto a ‘War Child’ ayuda a que ‘Mixes of a Lost World’ sea un lanzamiento aún más especial» (ROBERT SMITH)

Todas las concesiones de grabación de Mixes of a Lost World se destinan a la organización benéfica denominada WarChild, una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales que apoya a los niños que viven los efectos de las guerra y de los conflictos. Todas las ediciones cuentan con material gráfico alternativo obra del colaborador Andy Vella. El álbum ha sido concebido y recopilado por Robert Smith. La tracklist se compone de los siguientes temas:

I Can Never Say Goodbye ( Paul Oakenfold “Cinematic” Remix)

“Cinematic” Remix) Endsong ( Orbita l Remix)

l Remix) Drone:Nodrone ( Daniel Avery Remix)

Remix) All I Ever Am ( Meera Remix)

Remix) A Fragile Thing ( Âme Remix)

Remix) And Nothing Is Forever ( Danny Briottet & Rico Conning Remix)

Remix) Warsong ( Daybreakers Remix)

Remix) Alone ( Four Tet Remix)

Remix) I Can Never Say Goodbye ( Mental Overdrive Remix)

Remix) And Nothing Is Forever ( Cosmodelica Electric Eden Remix)

Remix) A Fragile Thing ( Sally C Remix)

Remix) Endsong ( Gregor Tresher Remix)

Remix) Warsong ( Omid 16B Remix)

16B Remix) Drone:Nodrone ( Anja Schneider Remix)

Remix) Alone ( Shanti Celeste “February Blues” Remix)

“February Blues” Remix) All I Ever Am ( Mura Masa Remix)

Remix) I Can Never Say Goodbye ( Craven Faults Rework)

Rework) Drone:Nodrone ( Joycut “Anti-Gravitational” Remix)

Remix) And Nothing Is Forever ( Trentemølle r Rework)

r Rework) Warsong ( Chino Moreno Remix)

Remix) Alone ( Ex-Easter Island Head Remix)

Island Head Remix) All I Ever Am ( 65daysofstatic Remix)

Remix) A Fragile Thing ( Twilight Sad Remix)

Remix) Endsong (Mogwai Remix)

Mixes of a Lost World es un álbum que refleja la capacidad de The Cure para reinventarse y explorar nuevos sonidos, manteniendo su esencia oscura y atmosférica. El disco presenta esta nuevas versiones remixadas con el fin de brindar una experiencia auditiva que combina la melancolía característica de la banda con los actuales toques electrónicos y experimentales.

La producción destaca por su atmósfera densa y envolvente, donde cada remix aporta una nueva dimensión a las piezas máster. La voz de Robert Smith sigue siendo el elemento central, transmitiendo esa vulnerabilidad emocional que ha sido sello distintivo de The Cure a lo largo de los años. Los arreglos electrónicos y las texturas son sofisticados, creando un ambiente introspectivos e inquietantes.

En términos generales, el álbum funciona bien como una expansión creativa del universo paralelo a A Lost World (2024).Ofrece a los oyentes una perspectiva fresca sin perder la esencia de la banda. Sin embargo, puede que algunos fans más puristas prefieran las versiones originales, ya que los remixes a veces alteran demasiado la estructura y la intención emocional de las canciones. Se trata pues de una obra que demuestra la versatilidad y la constante evolución de The Cure. En consecuencia, es recomendable para quienes disfrutan de las reinterpretaciones y buscan una experiencia auditiva diferente dentro del amplio catálogo de la banda. Sin embargo, pienso que la voz de Robert Smith queda muy ahogada bajo el efectismo épico de la electrónica, especialmente en los momentos de mayor flujo potencial.

Tema preferido: Drone:NoDrone (Daniel Avery Remix).