El término pin‑up viene literalmente de to pin up, es decir, colgar algo con chinchetas, fijarlo en la pared. Desde los años 40 se usa para referirse a las imágenes de chicas atractivas que los soldados y estudiantes colgaban en taquillas, habitaciones o barracones. A partir de ahí, pin‑up pasó a significar tanto la foto como la persona que aparecía en ella: un icono sexualizado, muy ligado a la cultura popular, las revistas ilustradas y el imaginario vintage de la Segunda Guerra Mundial. Cuando The Dandy Warhols llaman Pin Ups a su disco, enlazan con ese sentido de imágenes de culto que cuelgas en tu pared: canciones‑icono, referencias fetiche, influencias que exhibes como pósters sonoros.

Siguiendo este concepto, Pin Ups es un álbum de versiones de la banda The Dandy Warhols que fue lanzado el 20 de marzo de 2026 a través de los sellos Beat The World Records y Little Cloud Records. El disco es una recopilación de 17 canciones fetiche que la banda ha grabado a lo largo de su trayectoria, incluyendo demos, caras B y temas antes exclusivos para ciertos territorios. El título y el concepto también rinden homenaje al álbum de versiones homónimo de David Bowie de 1973.

«Pin Ups es un un mapa en 3D del ADN de la banda. Cada tema corresponde a una influencia clave de distintas etapas de su historia» –Courtney Taylor‑Taylor

17 «Pin Ups» de lujo

La elección de este proyecto no es casualidad; es un cierre de ciclo y un tributo directo a sus raíces. El título es un calco de Pin Ups (1973) de David Bowie. Al igual que Bowie hizo en su momento para salvar la brecha entre el glam y sus influencias, los Dandys han recopilado versiones grabadas durante 30 años para mostrar el plano genético de su sonido. Muchas de estas canciones estaban perdidas en demos, caras B de singles europeos o ediciones japonesas. Courtney Taylor-Taylor (líder de la banda) quería que estas 17 piezas, que definen su estilo psicodélico y despreocupado, estuvieran juntas en un solo lugar. El lanzamiento de Pin Ups sigue a un periodo prolífico para la banda, tras su álbum de estudio ROCKMAKER (2024) y su versión de remezclas Rock ReMaker (2025).

Los artistas detrás de la «movida»

The Dandy Warhols nacieron en Portland, Oregon, en 1994, en un contexto marcado por el final de la era grunge y el auge paralelo del britpop, aunque su ADN siempre miró más hacia el garage rock, el psicodelismo y el shoegaze que hacia la ortodoxia de su escena local. La formación clásica quedó asentada con Courtney Taylor-Taylor, Peter Holmström, Zia McCabe y, desde 1998, Brent DeBoer en la batería, tras la salida de Eric Hedford.

Esa mezcla de ironía pop, ruido elegante y espíritu indie les permitió construir una identidad muy reconocible: una banda capaz de sonar hedonista y melancólica al mismo tiempo, con gusto por el exceso, pero también con una fina conciencia de estilo. Por eso Pin Ups encaja tan bien en su trayectoria: no parece un paréntesis, sino una extensión natural de su manera de entender el rock como colección de referencias vividas, no como museo.

El significado del título

El disco reúne versiones de artistas muy distintos entre sí, y esa variedad explica la amplitud del mapa sonoro que propone el álbum. Lo interesante es que The Dandy Warhols no parecen interesados en respetar las canciones en sentido académico, sino en reubicarlas dentro de su propio ecosistema. Eso significa guitarras con niebla, una pulsación relajada, cierta lisergia de fondo y una elegancia desganada que puede convertir un clásico punk, glam o folk en una pieza flotante, medio narcótica, medio canalla.

Llamarlo Pin Ups es una declaración con doble filo. Por un lado, remite al gesto de Bowie: una recopilación de versiones como documento de formación estética, como exhibición de filias musicales y como reinterpretación del canon desde el propio personaje. Por otro, en The Dandy Warhols el título sugiere también el lado coleccionable y casi fetichista del rock, como si cada tema fuera una lámina arrancada de un archivo privado de influencias, pegada ahora en una pared común.

Además, el título funciona muy bien para un grupo como ellos porque contiene glamour, artificio y un punto de humor. Los Dandys siempre han tenido algo de banda que juega con la pose sin perder corazón; aquí ese juego se vuelve explícito: un disco de caras conocidas que en realidad revela las máscaras detrás del antifaz.

«El álbum es un archivo curado de las canciones que nos construyeron, grabaciones que llevaban años desperdigadas y que por fin se han reunido en un solo sitio para que se vea de dónde viene nuestro sonido» –Courtney Taylor‑Taylor

Un «collage» retro

La portada comparte y refuerza la idea de collage mental. El diseño en blanco y negro, con una cuadrícula de imágenes aparentemente inconexas, parece una especie de tablón de memoria: objetos, rostros, símbolos, interiores, animales, escenas y referencias que no explican el disco de manera literal, pero sí construyen un clima de archivo, de catálogo sentimental y de arqueología pop. Ese enfoque visual encaja muy bien con el concepto del álbum, porque no vende una unidad cerrada, sino una constelación. La portada sugiere que Pin Ups no es solo una lista de versiones, sino un mapa de obsesiones. Cada imagen parece un fragmento de ADN cultural, un guiño a décadas de cultura alternativa, de imaginario rock y de fetichismo visual.

Las pistas «cover»

Más allá de la selección de canciones, el álbum dice algo muy concreto sobre The Dandy Warhols: que su identidad no se ha construido contra sus influencias, sino dentro de ellas. El disco funciona como una declaración de genealogía, pero también como una forma de ordenar lo disperso, de convertir grabaciones sueltas en un relato oficial del grupo. Por eso Pin Ups puede leerse como una obra de madurez. No porque sea solemne, sino porque acepta que la madurez en una banda de largo recorrido también consiste en reconocer sus fantasmas, sus deudas y sus placeres, y darles una forma compartida.

Juventud detonada: del «glam teen» a la noche «beatle»

Cherry Bomb abre el disco como una detonación juvenil controlada. La versión de The Runaways era nervio en tres acordes, aquí The Dandy Warhols la convierten en power‑pop chispeante y un poco psicodélico, con menos arista punk y más brillo de sala llena. La chispa sigue ahí, pero ahora la explosión se expande en reverberaciones: más textura, más sugerencia, más humo. La idea de romper el molde y exhibirse como amenaza sigue intacta, solo que filtrada por la ironía hedonista de la banda.

What We All Want inyecta el ADN post‑punk de Gang of Four. El original es bajo obsesivo, guitarras cortadas y crítica de deseo/consumo a fuego lento; los Dandys respetan el pulso circular, pero sustituyen el filo metálico por un groove más narcótico, muy suyo. La línea de bajo mantiene la sensación de marcha, solo que ahora va envuelta en delay y una ligera neblina. La idea de «eso que todos queremos y nunca alcanzamos» deja de sonar como consigna política y se convierte en mantra cansado de after

Primary entra como la pieza que mejor define el proyecto: The Cure ya firmaban un mantra tenso, pero los Dandys lo convierten en un corredor de espejos, manteniendo el pulso urgente mientras refuerzan la neblina neo‑psicodélica que es marca de la casa. La dependencia emocional del texto ya no suena como melodrama adolescente, sino como obsesión gastada, casi hipnótica.

Kiss Off baja la guardia, pero no la mala leche. El sarcasmo nervioso de Violent Femmes se vuelve aquí más juguetón, con Zia McCabe robando foco y transformando el monólogo de desprecio en provocación de madrugada, mitad despecho, mitad guiño. El tema deja de ser solo descarga y se vuelve baile torcido.

«Casi todos los artistas versionados son amigos o gente con la que hemos compartido experiencias importantes. No es solo un ejercicio de canon rock, sino también un álbum de relaciones personales y escenas compartidas» –Courtney Taylor‑Taylor

Glam mugriento y «garage» en cámara lenta

A partir de ahí, el álbum se sumerge de lleno en el pantano. Goo Goo Muck entra desde el universo The Cramps y su psychobilly lascivo. El original era vómito de garaje, la versión Dandy lo reformatea en surf‑psicodelia con guitarras faseadas, menos mugre, más delirio de carretera lisérgica. La base rítmica rebaja el frenesí, pero mantiene el casi de crooner desquiciado.

Sin salir aparece Rain. Aquí entra el legado de The Cult y su épica gótica: riff ceremonial, atmósfera de templo eléctrico. Los Dandys recortan el dramatismo, pero conservan el carácter ritual, transformando la canción en tres minutos de trance shoegaze contenido. La lluvia ya no cae como tormenta heroica, sino como cortina espesa sobre la mezcla.

El viaje se vuelve más sombrío con Straight To Hell. El tema de The Clash ya era un mantra minimalista sobre inmigración, guerra y desarraigo; The Dandy Warhols mantienen ese esqueleto desnudo, pero le añaden un punto extra de hipnosis: guitarras que flotan, percusión austera, voces casi fantasma. La tensión social del original se vuelve aún más espectral, como si la canción fuera una transmisión de radio desde un territorio abandonado.

Después de esa bajada al infierno cotidiano, el disco se ilumina con Sister Golden Hair. El soft rock de America se transforma con una rítmica más marcada y guitarras más presentes. La duda amorosa del texto se mantiene, pero ahora vibra sobre un colchón más eléctrico. No es la lectura más radical del álbum, pero sí una de las que mejor explican su gusto por ensuciar ligeramente los clásicos de radio.

Santuario, teléfono roto y eslóganes quemados

La línea folk‑rock continúa con Lay Lady Lay, pero aquí se tuerce. Bob Dylan la había dejado como balada contenida; la banda la convierte en liturgia lisérgica, una especie de plegaria estirada en cámara lenta. La voz abandona el tono suplicante y adopta un fraseo más distante, mientras guitarras y teclados derriten la armonía. El deseo del texto se vuelve más nebuloso, menos carnal y más onírico.

Casi sin darte cuenta, pasas a Ripple. Desde Grateful Dead llega un folk luminoso que The Dandy Warhols llevan a un terreno más raro, con producción enrarecida y un punto de psicodelia doméstica. La calidez de la canción se mantiene, pero suena atravesada por una ligera distorsión, como un recuerdo que vuelve deforme. Funciona como un interludio extraño entre las piezas más reconocibles del canon.

Desde ahí, el álbum se relaja de verdad con You Ain’t Going Nowhere. La tradición Bob Dylan/The Byrds aterriza en un registro casi de porche: la propia banda ha hablado de esta versión como una back porch rendition, sencilla con cierto matiz nasal. Es quizá el momento más relajado del disco, con la melodía fluyendo casi intacta y un aire campestre que contrasta con la densidad de todo lo anterior. La letra sobre movimiento y espera encaja como descanso en medio del viaje.

Ese respiro prepara el terreno para Blackbird. Aquí el peso simbólico de The Beatles obliga a tomar una decisión, y los Dandys optan por esquivar el tributo calcado: cambian el marco acústico por una ambientación nocturna, alargan silencios y dejan que la melodía aparezca y desaparezca entre capas. El mensaje de despertar y levantar vuelo permanece, pero ahora llega desde un lugar más cansado, como si el pájaro negro hubiera tenido que atravesar demasiadas malas noticias.

Atracos, «glam» cósmico y control emocional

El tramo final sube la temperatura. The Beautiful People abandona el mazazo industrial de Marilyn Manson para convertirse en procesión glam decadente. La base rítmica pierde dureza, pero mantiene el paso marcial; las guitarras sustituyen el serrucho por suciedad elegante. La crítica a la sociedad del espectáculo sigue ahí, solo que ahora parece un desfile enfermo visto desde la última fila.

Sin soltar la pista de baile, entra Love Song. Si The Damned aportaba urgencia punk, The Dandy Warhols la transforman en pulsación de club, con bajo gordo y ambiente de bar nocturno. El romanticismo torcido del texto se vuelve humo caliente, emoción en suspensión, como si la canción solo quisiera sonar en la hora exacta en que la noche está a punto de romperse.

Con Jetboy la banda no intenta superar el caos de New York Dolls, sino ordenarlo un poco: menos explosión y más groove decadente. El tema conserva la sensación de huida y juventud insolente, pero ahora parece sonar en un club medio vacío, con neón gastado y resaca.

En la recta final llega She Sells Sanctuary, clásico de The Cult. El riff mítico y la épica gótica se suavizan; lo que queda es un trance controlado, cargado de atmósfera y con menos fuego de estadio. La idea de refugio y deseo se mantiene, solo que traducida al idioma de la niebla y el eco.

Y para terminar surge Inside The Outside de Love and Rockets. Post‑punk, psicodelia y rock alternativo confluyen en un tema que habla de estar dentro y fuera a la vez, de moverse en los márgenes. The Dandy Warhols lo tratan casi como manifiesto: guitarras envolventes, ritmo medio y una sensación de desenlace que no es catarsis, sino deslizamiento hacia la oscuridad. Perfecto para apagar las luces sin dar todas las respuestas.

«Elegir el tracklist fue cuestión de rescatar las versiones que seguían diciéndonos algo”y que el reto fue inyectarles el sonido inconfundible de The Dandy Warhols sin perder lo reconocible de cada clásico» –Zia McCabe

Pins, pósters y cicatrices: punto final

En conclusión, Pin Ups tiene pinta de ser uno de esos discos que no buscan competir con los originales, sino revelar qué ocurre cuando una banda con personalidad fuerte decide mirar de frente a sus propios fantasmas musicales. Y ahí los Dandy Warhols juegan en casa: convierten la versión en autorretrato, el homenaje en gesto de estilo y el archivo en una fiesta extraña, elegante y un poco torcida.

El disco suena como si The Dandy Warhols metieran cada canción original dentro de su niebla habitual: menos filo seco, más reverberación, más distorsión atmosférica y un pulso que vuelve incluso lo punky en algo hipnótico y un poco psicodélico. En muchos casos no intentan superar al original, sino reescribirlo desde su propio ADN, así que el resultado suele ir de la cita reconocible a la transformación casi completa. En definitiva, es un disco que mira a sus padres musicales, pero no para obedecerles sino para sacarlos a bailar con los zapatos llenos de barro.

Escucha aquí «Piun-Ups» de The Dandy Warhols