Se suele decir que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, pero en este caso, es al contrario, hasta que no hemos tenido en nuestras manos este último disco de The Hives no nos hemos dado cuenta de que su vuelta era imprescindible.

Pocos hubieran esperado un lanzamiento nuevo este año, pero, contra todo pronóstico, los suecos han firmado un regreso mucho más rápido de lo habitual. Si su anterior trabajo, The Death of Randy Fitzsimmons, tardó diez años en llegar, su nuevo álbum, The Hives Forever, Forever The Hives, rompe con esa dinámica: apenas dos años han pasado desde su último lanzamiento.

Fieles a su esencia, The Hives no buscan reinventar la rueda, tampoco ofrecer un rock más maduro – ¿a quién le importa eso?-. Su objetivo sigue siendo claro: divertirse y hacer lo que mejor saben, un rock & roll directo y cargado de energía. La fórmula es sencilla, pero la ejecución sigue siendo impecable.

El álbum cuenta, además, con colaboraciones de peso que refuerzan su identidad, sin diluir la esencia de la banda. Josh Homme (Queens of the Stone Age) actúa como asesor creativo, aportando estructura y carácter; mientras que en la producción tenemos a Mike D (Beastie Boys) que suma su visión irreverente, y a Patrik Berger —considerado por la banda como su ‘sexto integrante’—, cuya mano experta ayuda a canalizar la energía del grupo con precisión quirúrgica. El resultado es un disco que suena tan crudo como calculado, y tan explosivo como reconocible

Una voz tétrica y distorsionada da inicio al álbum, anticipando el caos y la energía desbordante que están por venir. La tormenta arranca con Enough is Enough, primer sencillo del disco, donde The Hives recuperan su espíritu más rebelde y disconforme. Con una crítica directa a la sociedad y al sistema, la banda se mueve con soltura entre ritmos frenéticos y breves pausas premeditadas que realzan la tensión del tema.

Las guitarras, afiladas y de acordes simples pero efectivos, se combinan con una batería sólida, de bombos redondos y contundentes. Sobre esta base sonora, brilla la voz teatral y desafiante de Pelle Almqvist, que actúa como guía dentro del caos.

A grito de guerra Hooray, Hooray, Hooray, la banda da continuidad al tono de hartazgo y rebeldía en uno de los cortes más memorables del álbum. El tema se instala rápidamente en el oído gracias a sus riffs pegajosos y a la intensidad de su interpretación, marcada por una energía contagiosa. Es, sin duda, uno de los momentos más destacados del disco y promete ser una auténtica descarga en sus presentaciones en directo.

Con una entrada teatral y un ritmo casi mecánico a modo de cronómetro, Bad Call encarna la arrogancia característica de The Hives mientras cuestiona —sin sutilezas— las malas decisiones. El tema avanza a golpe de riffs sencillos pero efectivos, patrones de batería casi tribales y un bajo que se comunica con las guitarras a través de líneas melódicas bien construidas. Todo ello respaldado por la interpretación feroz y desafiante de Pelle Almqvist, que vuelve a ejercer de frontman con absoluta autoridad.

Con un sonido descarado y vibrante, Paint a Picture invita a sumergirse en un paisaje sonoro que funciona como metáfora: un empujón a que cada quien pinte su propia realidad. La banda canaliza su irreverencia habitual en un tema que, sin perder fuerza, deja espacio para una lectura más introspectiva.

Con un arranque más radical, y marcado por golpes de baqueta, O.C.D.O.D (evoca la energía cruda y el estilo punk característico de sus primeros trabajos) irrumpe como una descarga acelerada y caótica. El título —que podría aludir irónicamente a Obsessive Compulsive Disorder On Demand— sirve de punto de partida para una crítica a las conductas obsesivas y a la presión por el control constante. Pelle Almqvist, en estado de efervescencia vocal, lidera este tema frenético que impulsa a romper con las limitaciones autoimpuestas y abrazar el caos con total libertad.

Las restricciones adquieren múltiples formas (sociales, morales o legales), y en Legalize Living (cuyo adelanto os indicamos aquí), los suecos las llevan al extremo con su habitual sarcasmo. El tema exagera deliberadamente la idea de que vivir se ha vuelto casi un acto prohibido, encapsulando su espíritu provocador en frases como “Ain’t gonna follow the law until they legalize living”. Una crítica mordaz al conformismo y a la burocracia vital, envuelta en una explosión de guitarras crudas.

La primera mitad del álbum se presenta como una descarga frenética, urgente e intensamente energética: The Hives en su estado más puro. Una sucesión de temas que no da tregua, donde la banda recupera su velocidad característica y su actitud desafiante con una meticulosa exactitud.

El interludio marca el inicio de la segunda mitad del álbum, donde los medios tempos ganan protagonismo. Roll Out the Red Carpet abre esta nueva fase con un arranque que remite, en espíritu, a su ya mítico Come On, para luego liberarse con el característico aullido de Pelle Almqvist, desatando la tensión contenida.

Es un tema más pausado en comparación con otros del disco, pero destaca por mantener una tensión constante, un tono provocador y un sonido crudo, sin adornos innecesarios.

Born a Rebel evoca en algunos pasajes guitarreros al tema Abracadabra (Steve Miller Band), en un corte donde Almqvist vuelve a ejercer de agitador, incitando una vez más a romper las normas establecidas. Entre sus líneas más brillantes destaca el mordaz “They got rules for their rules”, una crítica irónica a las sociedades excesivamente encorsetadas por sus propias estructuras.

Con They Can’t Hear the Music, volvemos a la urgencia, pero esta vez desde un ángulo más introspectivo. La canción, que encaja con el espíritu combativo de The Hives, reflexiona sobre la resistencia personal a través del arte, presentando la música como vía de escape, refugio y afirmación individual ante la incomprensión del entorno. Resulta llamativo también el cierre de la canción donde, gradualmente va perdiendo fuerza.

Distanciándose sutilmente del garage rock más puro de la banda, Path of Most Resistance añade matices melódicos en un himno de empoderamiento, que arremete contra la vida cómoda y conformista, y defiende tomar decisiones propias, aunque impliquen ciertos riesgos.

La canción transmite firmeza más que rapidez, y fuerza más que explosividad. Es uno de los temas más destacados de esta segunda parte, con un enfoque más reflexivo, pero sin perder intensidad, demostrando que la banda puede bajar el ritmo sin dejar de sonar combativa.

Cerrando el álbum, el tema The Hives Forever, Forever The Hives se desmarca con un sonido que coquetea con el rock indie y un tono marcadamente festivo. Es un cierre perfecto, que rompe con lo anterior sin perder identidad, y donde la banda se reafirma —con su ya clásico descaro— como la mejor del mundo.

En definitiva, estamos ante un sólido trabajo de los suecos, que no mira al pasado con nostalgia. La banda se reafirma en lo que mejor saben hacer: entregar discos enérgicos, divertidos y cargados de puro punk rock, dejando claro que lo suyo sigue siendo crear himnos que nos permiten soñar con unos directos explosivos. Nos muestran una vez más que no necesitan cambiar para seguir brillando con fuerza propia y que tienen carrete para rato – ¡¡larga vida a The Hives!!-.

Y hablando de esos directos, la presentación de este disco viene acompañada de una gira que, afortunadamente, pasará por nuestro país, con fechas confirmadas en Madrid y Barcelona, como ya os adelantamos aquí.

