Hay grupos que no se prodigan especialmente. Bandas cuyo nuevo trabajo siempre es un acontecimiento, que su nuevo disco es siempre su mejor trabajo. The Horrors es una de esas bandas. Con un comienzo contundente pero excesivo y pasado de vueltas, dieron un puñetazo (de hierro) en la mesa en 2007 con Strange House, en el contexto en el que el rock bailable y alternativo de Franz Ferdinand estaba en claro declive, y por tanto ganando más dinero que nunca porque el mainstream es así.

Sin embargo, Faris Badwan y los suyos leyeron a la perfección el contexto musical y se empeñaron en demostrar que no eran una banda más, primero abriendo un camino artístico diferente, sin olvidar de dónde venían, pero abrazando la corriente shoegazer de los 2000 y la nueva psicodelia, y segundo, adoptando una actitud receptiva y experimental que les ha hecho crecer como banda, al margen de experimentos paralelos como Cat’s Eyes (tan interesantes como The Horrors), una actitud que tantas bandas coetáneas rechazaron, y en consecuencia, murieron por el camino.

The Horrors en 2025 se han convertido en una banda de culto, que navega con precisión entre la electrónica, la psicodelia, el dreampop o el post punk más industrial. Capaces de manejarse en todos los estilos, como si hubieran entendido el verdadero sentido musical de la vida y ya todo encajase a la perfección. V (2017) fue un giro de timón hacia un pop más bailable y melódico. Y este Night Life tenía que recoger un testigo, tenía que convertirse, una vez más, como todos sus predecesores, en el mejor disco de The Horrors.

No creo que podamos aventurarnos a tanto, pero sí podemos decir que es un disco digno, a la altura de la banda, si bien en este caso no han roto con las convenciones anteriores. Night Life recopila todos los pasos que han dado desde sus inicios, con episodios más duros e industriales de sus inicios, como ocurre con Silent Sister, la oscuridad expectante, quizá no tan explorada, de Ariel, que sirve como introducción, una visita a la electrónica (siempre tenebrosa) de The Silence that remains, pero siempre con guiños a sus momentos más luminosos.

Unos pasajes de luz (tenue, como es canon en The Horrors) encarnados en More than life, uno de los temas centrales, un banger de synth pop guitarrero épico que hará bailar cualquier antro malasañero indie, si es que aún sigue existiendo ese concepto, algo que dudamos profundamente.

Un trabajo heterogéneo, una especie de catálogo de estilos que Badwan y compañía dominan, trabajan, cuidan y celebran, un viaje entre la clarividencia y la confusión, entre navegar con brújula y con una venda en los ojos, que viene perfectamente definido por la inicial y nostálgica Ariel y LA Runaway, la optimista y sólida oda al pop bailable que cierra un álbum que satisface a cualquier fan de cualquiera de las iteraciones de la banda británica.

Uno de los retornos más esperados, más celebrados y más convincentes, con uno de los discos del año, que si bien no es un sobresaliente, es un notable satisfactorio. Un disco que si bien no será histórico en la trayectoria de la banda, desde luego será un trabajo en el que refugiarse si no se tiene muy claro qué Horrors os apetecen más. Todo ello, siempre siempre, con pantalones pitillos y un buen cardado.