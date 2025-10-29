El año pasado, en concreto a inicios de febrero, un grupo se dio a conocer con una carta de presentación increíble. Hablamos de la banda londinense The Last Dinner Party. El quinteto formado en 2021 por Abigail Morris (vocales), Emily Jane Roberts (guitarra), Georgia Davies (bajo), Lizzie Mayland (guitarra rítmica) y Aurora Nishevci (teclado) cautivó tanto a crítica como a público con el álbum debut Prelude To Ecstasy (2024). Esta primera gran muestra musical compuesta de doce canciones jugaba de maravilla con el indie rock y pop rock, además de introducir muy bien elementos de glam que formaban un trabajo delicioso y con ecos a David Bowie o Queen.

Tal fue el abrazo general hacia el disco que obtuvo un merecidísimo reconocimiento en la temporada de premios musicales. Entre otros, los Grammy reconocieron a la banda como una de las mejores «new artists».

Más de año y medio después, regresan con From The Pyre (2025), y con este, un cúmulo de altas expectativas tras la fantástica introducción al mundo que nos plantea este gran quintento.

En primer lugar, hay que admirar el cuidadoso trabajo que da la banda a sus portadas; es algo que sucedió en el debut y aquí incluso va más allá. En dicha portada yace esa «pira» u hoguera que tan esencial es en este disco. Además de la muerte, lo sagrado, diversos sacrificios o figuras tan trascendentales como la de Juana de Arco.

La primera canción es un magnífico ejemplo de algunos de esos elementos: Agnus Dei («Cordero de Dios») tiene una gran carga religiosa musical en la que Abigail sujeta a nuestros sentidos como al cordero de la portada. Una brillante manera de arrancar e ir enseñando los profundos y cautivadores mensajes del disco.

Por otro lado, hay que hacer gran hincapié en la producción de este disco. En el debut el productor fue el reconocido James Ford (Foals, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Arctic Monkeys…) quién logró unos sonidos limpios y vibrantes.

No obstante, en From The Pyre el encargado de la producción es Markus Dravs (encargado de discos del calibre de Blue Weekend de Wolf Alice. Dravs mantiene la esencia del trabajo de Ford, pero con unos sonidos más potentes por momentos, en especial por unas guitarras y baterías que dan un plus a canciones como Second Best (de las mejores) o Inferno.

Cabe añadir que la más pura esencia de la banda se encuentra en el single This Is The Killer Speaking. Una canción que reúne tanto los nuevos elementos del disco como ritmos y sonidos muy en la línea del debut. Un acierto que esta canción haya sido single, porque es de las canciones que se podrían bautizar ya como himnos de la banda.

Además de todo lo comentado, si hay algo que pone los pelos de punta en From The Pyre es la angelical voz de Abigail, que es acompañada en varios temas por unos coros que nos hacen levitar. Eso sucede en la ya mencionada previamente Second Best, pero aún más en Rifle, siendo un tema imprevisible, camaleónico y redondo.

The Last Dinner Party ha vuelto por todo lo alto. Si ya con el debut nos entregaron un trabajo de alto nivel, aquí incluso se han superado. La banda nos habla de aspectos desde lo más sacral hasta lo más sombrío, con una maestría en una decena de canciones de escucha obligatoria.

¿Puede ser algo continuista respecto al primer álbum? Es posible, pero los elementos de pop rock o glam tienen la suficiente personalidad propia para saber que estamos en una nueva «era» de la banda. Y bendita era.

Escucha aquí From the Pyre, de The Last Dinner Party