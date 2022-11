Con casi 50 discos en estudio a sus espaldas, 26 en directo y 39 compilaciones, sin contar los trabajos como solistas (The Tear Garden, Edward Kas-pel…) y las colaboraciones con Nurse With Wound, The Dresden Dolls, Jarboe, Jim O’Rourke, cEvin Key (Skinny Puppy), etc., conforman un lujo sónico de dimensiones arquitectónicas que encumbran a The Legendary Pink Dots al máximo imperio de los entes capaces de colgarte la mente en cualquier parte y circunstancia.

Formados en agosto de 1980 en Londres, pero residentes en Ámsterdam, Países Bajos, The Legendary Pink Dots, es, sin lugar a dudas, un habitual sonido entre mis selecciones intocables e inagotables. Cada disco suyo me deja boquiabierto, me ensueña, me hace descender a los sótanos del alma, produciendo una catarsis completa, bien porque su extensa discografía supera todas las líneas que agitan la cabeza y las emociones, bien porque abren un canal sensorial hacia la imaginación más compleja.

Es por ello que para este Halloween 2022, no podía faltar The Legendary Pink Dots y la necesidad obligada de plasmar su concepto de pavor y escalofrío en esa larga noche de las calabazas andantes, donde los muertos vivientes, los sonidos de ultratumba y los fantasmas deambulantes, se juntan para sobornar a los vivos bajo el arcano truco o trato.

Hallowe’en Special 2022 es la nueva odisea de la banda para tan siniestro y divertido evento, segun como se mire, un EP con una pista única de 16 minutos y 50 segundos, que bajo el nombre de The Butterfly Spirit / 10 Days Of Mourning (El espíritu de la mariposa / 10 días de luto), que a través de un enervante desarrollo, narra una historia espeluznante, donde la voz de Edward Ka-Spel se fusiona con el espectro sónico de la banda, dando como resultado una masa que aplasta y succiona hasta los confines de la oscuridad.

Gracias a estos elementos cercanos a la música industrial, space rock, ambient, dark, electrònic, supernatural, concret, apocalíptic, synth pop, post-punk, progressive, jazz noire y noise, se configura un conglomerado equilibradamente experimental y avant-garde, que se fusiona entre si bajo el título genérico de Hallowe’en Special 2022.

Sin duda, estamos ante una mezcla pluri orgánica y sonámbula, a veces perturbadora, y otras onírica o barroca, que generar verdaderos quebraderos de cabeza, sobre todo cuando la crítica insiste en ubicar estilísticamente a la banda. Y es que todos los trabajos de la misma son inclasificables, como ocurre cuando se habla de genios.

Recordemos que la banda gira alrededor de Edward Ka-Spel, una increíble figura creativa que media entre el embrujo y lo visionario. A su lado varios músicos lo han acompañado a lo largo de los años, bien por períodos cortos o por espacios más largos, pero el núcleo siempre ha sido el mismo: la voz y composición de Edward Ka-Spel y el cerebro musical Phil Knight, más conocido como The Silverman, el hombre plateado.

Espero que disfrutéis este Hallowe’en 2022 a través de la mística, arcana y absorbente pesadilla sónica que emana del espiritu de la mariposa que sigue aun revoloteando macabramente tras sus 10 días de luto. Happy Halloween!

Escucha aquí el EP de The Legendary Pink Dots