Un faro llamado Tessa Rose Jackson: la luz íntima en «The Lighthouse»

Mientras escribo estas líneas, la lluvia y el frío ártico afinan la percusión mínima. Dentro, el calor se queda quieto, como si también se escuchara. The Lighthouse se enciende como una lámpara a media distancia, girando despacio y convirtiendo el camino en un lugar habitable.

Esa es la voz de Tessa Rose Jackson, cantante, compositora, multi-instrumentista y productora holandesa/británica, que nos entrega doce canciones que parecen escritas en un margen, con lápiz blando, a fin de no herir el papel. Es puro folk de pulso bajo, indie sin aristas. Son melodías que dejan flotar emociones a temperatura ambiente.

Sumergirse en The Lighthouse es dejar que la música haga de faro en la penumbra. No es un haz potente que ordena el viaje, sino una luz templada, medio escondida, que invita a una cartografía emocional donde lo profundo no pesa, lo frágil no se quiebra y lo cotidiano se vuelve épico sin estridencias.

«’The Lighthouse’ es la historia de un marinero perdido en el mar que ve un faro en la niebla. Pero entonces llega accidentalmente a una isla, la Isla de los Muertos, y conversa con estas personas que le enseñan sobre la vida-. Al final, después de enseñarle sobre haber vivido la vida y haberla perdido, lo enviarían de vuelta a la Tierra de los Vivos» –Tessa Rose Jackson

Entre bastidores

Publicado oficialmente el 23 de enero de 2026 por el sello Tiny Tiger Records, The Lighthouse es la primera obra que Tessa lanza bajo su propio nombre tras años de publicar como Someone, un alias ligado a un universo de indie pop etéreo. En esta nueva etapa se acerca a un folk acústico directo y cálido a fin de abrazar un sonido más orgánico.

La grabación tuvo lugar en Shorebreaker Studio, en el País Vasco francés. El objetivo era capturar canciones y un estado de sintonía profunda entre la creadora y su banda. En ella colaboran Darius Timmer (coproducción, teclados y coros), Dan Huijser (batería), Kevin van Moorsel (guitarra eléctrica), Dave Wismeijer (bajo) y una sección de cuerdas compuesta por Phoebe Snelling, Camille Buitenhuis y Kasia Ziminska, con arreglos de Sam Rowe. En los coros participan Hattie Whitehead y Francois Atlas, mientras que Benjamin Longman ejerce de consultor lírico ejecutivo. Perrine Feriol aporta flauta, Jean Vernheres saxofón, Henning Dietz guitarra de arco y Pierre Loustaunau programación adicional de sintetizador. La grabación fue gestionada por Johannes Buff, mezclada por Timmer y masterizada por Matt Colton en Metropolis Studios.

Biogénesis

La historia de Tessa Rose Jackson es la de una voz que ha ido afinándose en silencio. Esta cantautora anglo-neerlandesa dio sus primeros pasos bajo el nombre de Someone, proyecto vinculado a un indie pop cercano al dream-pop. La muerte de su madre cuando Tessa tenía 16 años siempre ha sido una sombra luminosa en su proceso creativo: no como soplo oscuro, sino como un río subterráneo que alimenta la narrativa emocional de sus canciones. Lejos de caer en la elegía permanente, ella misma describe este proyecto como una celebración de la vida. Ese giro implica tomar la pérdida y convertirla en energía vital para el presente y el futuro de su música.

Su folk acústico puede emparentarse con Sharon Van Etten o Suzanne Vega, pero sin caer en la emulación. Aquí el folk alternativo se desliza con cinemática natural, como si cada tema fuera una escena filmada con luz disponible. Tessa ha dicho sobre este proyecto que sus canciones le dieron espacio y valentía para profundizar en sus sentimientos sobre la feminidad, el envejecimiento, las expectativas sociales y la mortalidad: «Es un álbum que habla de la muerte, pero no en un sentido puramente oscuro», explica en el comunicado de prensa. Esa declaración es un puente que no busca respuestas cerradas, sino compañía en sus propias preguntas.

Del «indie folk» a la pantalla grande

Los caminos de Tessa no se limitan al estudio ni al escenario; también recorren las pantallas grandes y pequeñas. Su música ha acompañado historias que estremecen tanto en cine como en televisión: desde la escalofriante serie de crímenes reales El Muñeco de Nieve, galardonada con el Premio Buma Music In Media a la Mejor Banda Sonora, hasta el documental animado Silver Bird and Rainbow Fish de la directora Lei Lei, o el largometraje Mijn Vader is Een Vliegtuig de Antoinette Beumer (2021). Su voz también ha prestado matices a películas como Terminal (2018), protagonizada por Margot Robbie y Simon Pegg, y colaboró en la banda sonora de El Carro Fantasma (2022), interpretada en directo con la Orquesta Metropole Holandesa.

El universo musical de Tessa transita desde folk onírico hasta paisajes sonoros inquietantes, con sintetizadores, voces procesadas y experimentaciones con ruido. Cada proyecto se convierte en un laboratorio donde la narrativa y las imágenes guían sus decisiones. Tessa es una cinéfila consumada, con una fascinación por autores como Lynch, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson y Carpenter, y un instinto natural para intensificar la historia con música que respira junto a la escena.

En su trabajo para cine, colabora frecuentemente con su pareja y amante de los sintetizadores, Darius Timmer. Dispone de un estudio casero lleno de guitarras y sintetizadores vintage, así como de un espacio independiente en los icónicos Metropolis Studios de Londres. Paralelamente, publica e interpreta su música indie bajo su propio nombre, con un carácter cinematográfico intrínseco. Entre sus influencias musicales destacan Nick Drake, Zero 7, Beach House y Feist. Sus canciones también han acompañado series de Netflix y Amazon Prime, consolidando su habilidad para fundir lo íntimo y lo narrativo en un solo gesto sonoro.

«Lo increíble de la música es que nos permite comunicar cosas que a menudo no nos sentimos con la fuerza para hacer, o que ni siquiera nos damos cuenta de que queremos» –Tessa Rose Jackson

La voz del resplandor

La voz de Tessa en The Lighthouse es cercana y transparente. Su textura es cálida y su fraseo claro: cada palabra se pronuncia como quien despliega un mapa personal. Hay momentos en que la voz se inclina, se acerca, susurra, mientras que en otros se eleva con firmeza contenida. Es una voz que confía en la letra antes que en el gesto vocal exagerado. Esa decisión interpretativa se alinea con el contenido temático del álbum: no hay muro entre la emoción y quien escucha, la voz es un puente.

Hay una honestidad desnuda en la forma en que las frases se sostienen, como si cada canción invitara a sentarse frente a una chimenea y simplemente conversar. Cuando la instrumentación crece, ella no compite por espacio; se incrusta en la mezcla como un pensamiento claro dentro del ruido. Ese equilibrio convierte la escucha en un diálogo silencioso más que en una exhibición vocal.

La herida gráfica que deja pasar la luz

La portada de The Lighthouse no ilustra el disco; lo encarna. En lugar de un faro, un mar o un horizonte, vemos un cuerpo femenino fragmentado, recompuesto mediante collage manual, con el papel rasgado como gesto central. La imagen muestra a Tessa tumbada sobre la tierra, ojos cerrados, manos relajadas, como si el cuerpo aceptara su propio peso. El blanco y negro elimina cualquier tentación ornamental: no hay estética para embellecer el dolor, solo materia expuesta.

Las grietas del papel, símbolo principal, no intentan ocultar la ruptura: la subrayan. La identidad aparece dividida, desplazada, pero nunca violentada. Es una fragmentación cuidadosa, casi ritual. Las aves negras que sobrevuelan la escena introducen un movimiento mínimo, una idea de tránsito: vida que continúa incluso cuando algo se ha roto. La imagen habla de duelo sin dramatismo y de reconstrucción sin épica.

Como el disco, la portada entiende la luz no como algo que ilumina desde fuera, sino como algo que se filtra por las fisuras. El faro no es un objeto, es un estado emocional. Está en la grieta, en lo incompleto, en lo que no se recompone del todo. La imagen propone lo mismo que las canciones: aceptar la fragilidad como forma de permanencia y convertir la herida en espacio habitable.

Mensaje y concepto

En el corazón de The Lighthouse está la reconciliación con el tiempo y con la memoria. La muerte no aparece como presencia tenebrosa, sino como un eco que ha modelado la percepción de Tessa Rose Jackson sobre la vida, el amor y la identidad. Al igual que en la portada, donde el cuerpo fragmentado deja pasar la luz por las grietas del papel, el álbum propone aceptar la fragilidad y convertirla en un canal para la claridad emocional. Aborda temas de mortalidad, ascendencia y duelo con vulnerabilidad, pero también con una mirada atenta a la ligereza y al optimismo que estas vivencias pueden generar.

La artista ha dicho que espera que estas canciones aporten serenidad a quien las escuche, la misma serenidad que encontró al escribirlas en la casa familiar cercana a un cementerio en Francia. La música, como la imagen, no intenta recomponer lo roto: lo deja visible, lo acompaña y, en ese espacio, permite que la luz atraviese.

El albor de las emociones

La secuencia del álbum está pensada como una caminata consciente por emociones y paisajes íntimos. La apertura es con el tema homónimo, The Lighthouse, que establece la brújula emocional del disco: guitarra acústica clara, voz delicada y una letra que propone sentir antes que explicar, como quien decide simplemente mantener la luz encendida en mitad de la oscuridad. Desde el primer acorde se percibe la intención de caminar sin prisa: «La piel más salada se inclinó para beber la lluvia».

The Man Who Wasn’t There introduce una narrativa que juega con la presencia y la ausencia: esa figura que «no estaba allí» pero pesa en cada habitación. La letra reflexiona sobre caminos no transitados y cómo, al final, tales pensamientos roban el presente. La línea melódica de guitarra y la percusión sutil dejan espacio para que la letra respire, como si la canción invitara a mirar hacia dentro. Le sigue The Bricks That Make The Building, donde las cuerdas suaves emergen y el tema se siente como una reconstrucción: cada brick sostiene algo que no se ve, memoria que se asienta sin hacer ruido.

«’The Bricks That Make The Building‘ trata sobre las personas que nos precedieron: nuestros antepasados. No necesariamente con sangre, sino más bien con cuidado y guía, y allanando el camino para que nuestras vidas se muevan como lo hacen ahora. Un homenaje a las huellas que dejaron atrás y una dedicación a continuar la antorcha» –Tessa Rose Jackson

Al final de este primer tramo resplandece Dawn, una calma invernal donde la guitarra se desliza y la voz de Tessa se vuelve un eco discreto que parece escrito en la quietud antes del amanecer, cuando todavía no sabemos qué traerá el día. De repente aparece Built To Collide, que abre un espacio rítmico algo más marcado, pero sin perder la fragancia acústica: dos cuerpos «construidos para colisionar» que aceptan el choque como forma de encuentro. La letra explora la inevitabilidad de encontrarse, de chocar con otros y con uno mismo.​​ La canción profundiza en el bloqueo creativo, las falsas fachadas y la tendencia a la evasión a través de la confrontación,

En el interior del haz

Seguidamente suena Gently Now; la suavidad es verbo y sustantivo. La música parece susurrar, como si diera permiso para bajar la guardia y respirar hondo antes de seguir. Después llega When Your Time Comes, uno de los momentos más reflexivos del álbum: la temática de la mortalidad se asoma con claridad, pero sin dolor desgarrado, y la canción no pide explicaciones, sólo un pacto de serenidad con lo inevitable: «Algunos dicen que conoceremos a nuestro creador. Algunos dicen que la conciencia es un interruptor. Me mantendré firme cuando llegue mi hora​».

Avanzamos con Fear Bangs The Drum, que trae un pulso más marcado, como si la percusión interior de cada persona se hiciera audible: ese miedo que por dentro marca el compás de la canción: «Este agujero negro nos tragará enteros si lo dejas. Se romperá a menos que se doble, así que déjalo doblarse». By Morning actúa como respiro breve, puente entre emociones densas y paisajes sonoros más amplios, y promete que, algo habrá cambiado, aunque aparentemente nada sea distinto.​​

En el tramo final, Grace Notes se siente como una pausa meditativa: esas pequeñas Notas de adorno que sostienen la melodía general de nuestra historia sin reclamar protagonismo. Wild Geese despliega la canción más larga del álbum, donde la naturaleza entra con fuerza simbólica: los gansos salvajes funcionan como metáfora de los instintos, de los viajes sin retorno, de los ciclos que no cesan. El disco se cierra con Prizefighter, un canto a la lucha cotidiana. No se trata de ser invencible, sino de adentrarse en un cuadrilátero de boxeo metafórico para animarnos a eliminar las intranquilidades que nos aplacan frecuentemente.

El frágil camino de la luminosidad

The Lighthouse no es un disco para atropellar con auriculares potentes ni para consumir a salto rápido. Es un refugio y, sobre todo, un espacio de escucha consciente. Un álbum que pide bajar el ritmo, ajustar el volumen interno y dejar que las canciones hagan su trabajo sin interferencias. Aquí la música no ocupa, acompaña. Permite sentir el suelo bajo los pies, el aire al pasar por la garganta, la luz filtrándose con suavidad en los ojos.

Tessa Rose Jackson no firma un manifiesto ni una obra de catarsis explícita. Ha construido algo más difícil y más honesto: un lugar donde la pérdida convive con la continuidad, donde la memoria no pesa, pero tampoco se disuelve. Cada canción parece aceptar el paso del tiempo sin resistencia, con una serenidad que no es resignación, sino comprensión.

El disco no busca respuestas universales ni grandes revelaciones. Funciona como un faro discreto, siempre encendido, recordando que incluso en los tramos más frágiles del camino hay luz suficiente para seguir avanzando. The Lighthouse no salva, no dramatiza, no impone. Invita a quedarse un rato, a respirar y a celebrar la vida tal como es: finita, imperfecta y, aun así, profundamente luminosa. Como concluye la propia Tessa:

«’The Lighthouse’ explora la muerte como una celebración de la vida, un acto de abrazar los miedos, la identidad y las historias que heredamos» –Tessa Rose Jackson

Escucha aqui «The Lighthouse» de Tessa Rose Jackson