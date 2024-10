The Linda Lindas – No Obligation

«No hacemos música por obligación, hacemos música por amor (…) No nos gusta poner límites a lo que podemos hacer o creemos que podemos crear. Estamos abiertas a las oportunidades cuando se sienten correctas. Si decidimos hacer algo, vamos a por ello, con todo lo que tenemos. Nos la jugamos por cosas que amamos realmente» -tHE LINDA LINDAS

Dicen que la adolescencia es la etapa emocional más compleja y difícil de la vida. Está rasa de dudas, rebeldías y retos, todo ello dentro de una sociedad agitada per sus propias contradicciones mientras que al mismo tiempo los poderes tratan de doblegar al ser humano en pos a sus intereses y ansías de control.

El nuevo álbum de The Linda Lindas, clama esa necesidad de no obligación, de cambiar las políticas que son contrarias al sentido común, a la libertades de las personas, a tos aquellos colectivos que tratan de hacerse un hueco de justicia y equilibrio en un mundo dominado por los zarpazos de la lujuria, del dinero, de la imagen artificiosa y del poder corrupto. No Obligation da forma a este todo este proceso de crecimiento y permuta a través de una mezcla de punk mordiente y reflexiones penetrantes.

Como álbum, No Obligation es el segundo trabajo de estudio de The Linda Lindas tras su exitoso primer álbum Growing Up (2022). Ha visto la luz hace escasos días, a través del sello discográfico independiente Epitaph Records, cuna de artistas como Architecs, Bad Religion, Joe Strummer and the Mescaleros, Millencolin, Pennywise, Rancid, Social Distorsion, The Offspring, Green Day, The Distillers, The Donnas y muchos otros más.

El disco ha sido producido por Carlos de la Garza, padre Lucía de la Garza (guitarra, voz) y Mila de la Garza (batería, percusión, voz), ambas integrantes de la banda. Las otras dos componentes son Bela Salazar (guitarra, voz) y Eloise Wong (bajo, piano, voz).

El nuevo álbum se compone de 12 temas, repletos de arrebato. Personifica un agudo alarido sobre la inconformidad con la política reinante y el poder patriarcal que buscan moldear a la juventud a fin de enmudecerla y volverla sumisa, especialmente la femenina. Las canciones combinan ese apasionante puño crítico con temas intensos, más pausados y armoniosos en busca de una nueva identidad más conforme con los valores feministas y donceles.

El conceto general del disco es una eléctrica descarga estimulante, que despierta y motiva a una adolescencia comprometida con la problemática que rodea su existencia, una juventud que, en su esencia y realidad, se siente justificada e inflamada por la llama de la renovación: «Debemos ser fieles – dicen The Linda Lindas – con nosotros mismas y en las convicciones que creemos, aunque el mundo circundante trate de socavarnos y cargarnos con normas injustas». No Obligation es, sin dudas, un disco de punk adolescente que estalla como un grito colectivo de resistencia y autodefinición, necesario para todos, incluido adultos.

No obligation es el tema de arranque del álbum. Puro fuego, un fuerte estallido de ritmo, riffs y voces que claman rebelión. Las voces me recuerdan en ciertos momentos a ACDC. Sin duda, un tema brutal para encender los motores de la inconformidad: «No eres mi dueño. No les debes nada. Ellos no te poseen. No dejes que te posean»

Seguimos con All In My Head, un tema punk melódico y coreable de medio tono que engancha como un pulpo a su roca. Trata de decirnos que el dolor muchas veces está dentro de nuestras cabezas y para soportarlo nos refugiamos en una zona de confort: «Nadie sabe el dolor que estoy pasando (…) pero me gusta pasar todo el día soñando en la cama (…) Soy una víctima de años pasados, ​​esperando algún tipo de señal que me diga qué hacer con mi tiempo».

Lose Yourself es la tercera pista del álbum. Nos q mantiene dentro de esa línea rítmica de armonías poderosas, pero coreables. Trata de decirnos que cuando los problemas te agobian nada mejor que no fingirlos y alejarse de ellos: «¿No estás un poco agotado? ¿No estás harto de esto? (…) ¿Qué vas a hacer ahora? (…) Solo tienes que decir lo que dices, sacar tus problemas y empujarlos a un lado».

Too many things despierta, mediante poderosos riffs de guitarras voces, batería y coros una vez más la adrenalina de la rebeldía. La vida necesita evolucionar, aunque los sistemas se empeñen en congelarla: «¿Qué pasaría si todos nos diéramos la vuelta? ¿Qué pasaría si todos siguiéramos siendo iguales? ¿Sería realmente un cambio tan grande? Pero no hay cambios».

Llegamos a Once upon a Time, una canción más melosa, más pop, que la anterior, pero sin olvidar esos puntajes crecidos de frenesí. La letra describe esas quejas que, a pesar del ruido que hacen, escasamente logran cambiar algo. El sistema digiere toda cuerpo extraño que trata de cambiar su dinámica: «Me gusta escuchar cuando todos se quejan. Puedo ser útil en diferentes formas (…) No se trata de gritar ni de esconderse ¿Por qué están todos tan enojados? No puedo encontrar una salida a este lío que todos creamos. Odio tener que elegir bando. Es como dicen en las historias. Érase una vez»

Yo me estreso es un tema cantado en español. Nos habla del estrés que sentimos cuando nos preocupamos por las cosas pero que al mismo tiempo ese estrés nos descarga y nos otorga cierta tranquilidad: «Después de estresarse, llegan momentos de claridad»

Cartographers, bajo un riff marcado y unas voces de grupo los cartógrafos existenciales nos trazan mapas mentales que nos conducen a diferentes espacios y situaciones diferentes. Lo importante es no permanecer inactivo en la vida. Moverse es parte del sentido: «Mi mente late demasiado fuerte, como un tambor (…) Hora no sé qué camino tomar, pero no debo permanecer parado (…) Debo caminar rápido y encontrar el flujo (…) Es cuestión de tiempo».

Don’t think es un lamentación a la carencia de consciencia, pensamiento y reacción. No pensar significa morir: «Las cosas que son divertidas no lo son para mí (…) Quizás sería divertido dejarlo salir todo (…) y gritar para que me vieran en la oscuridad (…) Este lugar es demasiado grande para un mundo tan pequeño (…) No debemos ser básicos (…) pero sí identificables».

Resolution / Revolution es justo lo que su título incita… un paso directo a la acción, a cambiar las cosas, porque nada cambia si no lo mueves; «Creen que no podemos. Están demasiado asustados para pensar. Nosotros y ellos, no estamos en la misma longitud de onda. Se esconden, se sienten pequeños. Así que no se mueven en absoluto. Solo miran y dejan que otros asuman la culpa».

Nothing Would Change es una pista que trata de advertirnos sobre la negatividad que muchos piensan acerca de los cambios y al mismo tiempo el miedo a crecer. Con ello se pierden muchas cosas en el camino, aunque si es cierto que otras aparecen: «¿Recuerdas esos días cuándo pensábamos que nada podría cambiar? (…) Crecer es un desastre (…) Juramos no olvidarlo, pero de alguna manera, esto es lo que queda»

Excuse Me es un claro ejemplo de advertencia hacia aquellos que creen que pueden controlar a los jóvenes y hacerlos a su manera: «Solo eres lo que ellos deciden que seas (…) No les gusta lo que ven (…) ¿Por qué crees que les importa dónde orinas? Eres tan solo lo que ellos deciden que seas (…) Ahórrate pues toda tu basura de esencialismo de género»

Stop es el tema que cierra el álbum. Es un claro llamamiento a que el acoso pare de una vez por todas. Las posibilidades de serlo se agotan porque nadie acepta ya este tipo de conductas: «Pareces disfrutar creando todos estos desastres, pero no es tan genial ser un acosador»

No cabe duda de que No Obligation es una sacudida en el cerebro. Destila rabia, energía, empoderamiento femenino, necesidad de cambio, igualdad de géneros. Del mundo ya ni es como era tiempos atrás; las realidades cambian y los sentimientos de las personas no son lo mismos ni lo serán en el futuro que les espera. Somos parte de una evolución y el ser humano que no progresa no puede considerarse parte del sentido común existencial.

The Linda Lindas tienen muy asumido este role-play que abandera la fuerza que precisa la sociedad para que se dinamice y deje atrás los fantasmas y contradicciones que la desestabilizan. La sociedad no debería ser un monstruo devorador, sino un ente global donde vivir en armonía, igualdad y sensatez, dejando atrás sus maquiavélicos instintos de dominio y destrucción. Quizás cabe aun cuestionarse… ¿Realmente somos humanos? De momento queda por demostrarse…

Al mismo tiempo, The Linda Lindas clama por la identificación, liberación y respeto sobre el género femenino, es decir, aboga por una consciencia social de cambio que libere a las jóvenes del mundo de esas obligaciones patriarcales impuestas. No Obligation es el manifiesto trampolín que incita a hacerlo. Como bien dicen ellas… Es cuestión de tiempo…

Escucha aquí el disco de The Linda Lindas, No Obligations