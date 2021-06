Generalmente la música siempre va ligada a otras artes y en esta ocasión no es la excepción, puntualmente al séptimo arte. The Marias —Maria Zardoya y Josh Conway—, banda originaria de Los Ángeles con un toque puertorriqueño, inició su carrera en 2016 haciendo música para programas de televisión y el cine para que así los integrantes pudieran sobrevivir. Al poco tiempo sus objetivos y misión cambió. Fueron ganando un sonido más robusto, definido y que tomaba mucha inspiración de lo visual y el cine mezclado con sonidos psicodélicos y suaves tonos de soul y ritmos latinos, que se convirtieron en la melodía perfecta para una voz que oscila entre el inglés y el español.

Teniendo esto en cuenta podemos entender el título de su primer LP: CINEMA, una oda a sus raíces, a un arte al cual le deben su propia existencia. Como ellos mismos han señalado: “[El cine] no sólo nos enseñó a escribir rápido, nos enseñó a pensar como cineastas… En CINEMA no sólo hay guiños a Pedro Almodovar y Wes Anderson en el título sino también en los videos musicales, como el del tema Hush, que está inspirado en ellos dos”. El resultado es una obra muy íntima, cercana, que dialoga con quien lo escucha para crear en su mente una historia propia que sea musicalizada por sus 13 temas.

El viaje da comienzo con Just a Feeling, un tema instrumental cargado de nostalgia a través de una guitarra clásica. Cuando menos lo esperamos, esa calma rompe con un golpe directo en la cara —un ladrido del pastor australiano de la pareja— para iniciar con Calling U Back, un tema que trae el sonido que asociamos a The Marias, una cadencia de voz al estilo melódico del hip hop y que se coloca como el tema más enérgico del material, pero que aún así no se siente fuera de lugar. Tal y como uno de sus cineastas favoritos, Almodóvar, puede ir de ritmos brasileños al punk, Maria y Josh juegan con sonidos, que si bien nunca desentonan ni te rompen la atmósfera, puedes sentir con diferentes intenciones, llevándote en un mundo del amor y la lujuria siempre con sintetizadores y líneas de bajo suaves, creando un efecto de nostalgia para presentar un pop muy elegante, vanguardista y emotivo cantado en inglés y español.

Siguiendo su línea de pop, The Marias tiene Hush, una pieza más futurista, llena de sintetizadores y con una vibra nostálgica y mágica. Por momentos resulta un tema provocativo, que podría musicalizar un regreso nocturno a casa, con un mensaje bastante empoderador, para cantar a aquellos que tengan una opinión sobre tu vida.

Tras los primeros 3 temas llega Habla con Ella, un interludio instrumental de los buenos permite digerir lo escuchado y vivido para prepararnos para las siguientes escenas, donde podremos oír a María ir del inglés al español así como un cambio de instrumentación, donde dejamos las guitarras un poco atrás y damos paso a ritmos más latinos con instrumentos de viento. También descubrimos el cambio en el rango de voz de la cantante cuando pasa a su lengua natal y se vuelve más robusta.

Otro claro ejemplo de cómo la banda supo colocarse con los sonidos actuales sin dejar de ser ellos y dándose la licencia de brincar entre géneros es el sencillo Un Millón: el sonido del reggaetón hecho por The Marias. Se trata de un género que la cantante creció escuchando hasta su adolescencia. La celebración de sus raíces no se queda sólo ahí, ya que la letra es una oda a los lugares que visitaba cuando era pequeña en Puerto Rico. Básicamente, una carta de amor a su isla en todos los sentidos.

A partir de este momento empezamos a navegar en una mezcla de sonidos y vivencias que vuelven el sueño un poco menos lineal y nos permite saltar de ritmos cada tema, como lo es The Mice Inside the Room, el tema más hipnótico en todo CINEMA, que nos recuerda por momentos al trip hop de Massive Attack o Portishead, creando un ambiente muy oscuro, que luego da paso a la balada Fog the Bullet. Un tema que Zardoya escribió tras el accidente aéreo que sufrió Koby Bryant, dejándonos la reflexión de que incluso las cosas más bellas pueden ser destructivas.

CINEMA cierra con Talk to Her, sí, el mismo título del interludio, pero en inglés y que es un tributo al cineasta Pedro Almodóvar (que tiene una película con el mismo título). La pieza es la más larga de todo el LP y está dividida en tres momentos: el interludio con un piano, el clímax que es la voz de Zardoya recitando un poema y el cierre que sirve como transición para terminar de imaginar nuestra propia película musicalizada por The Marias, acompañada por una melodía más soñadora, distorsionada y espacial.

Nuestro viaje por CINEMA puede ser entendido desde lo auditivo, musicalizando una propia historia, o ser visto como un todo, con las piezas audiovisuales que The Marias preparó para este material que rinde honor a sus orígenes (Puerto Rico y Los Ángeles), sus pasiones (la música y el cine) y sus inspiraciones (Pedro Almodovar y Wes Anderson) y nos demuestra que esta agrupación tardó en preparar un LP, pero se trata de algo muy completo e interesante, con una idea detrás que empapa cada tema.

