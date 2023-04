Cuando sacaron su disco homónimo hace apenas siete meses, The Mars Volta desafió el panorama musical y a sus propios seguidores. Una banda que venía del rock experimental, que pasó a las filas del rock progresivo y cada disco que sacaban nos conducían a un viaje cargado de psicodelia. Seis discos que nos hacían presagiar que volveríamos a recibir una buena dosis de maravillosa locura musical. Y la recibimos, pero en otro contexto.

Un nuevo trabajo que enamoró a la crítica y dividió a los oyentes. Estaba claro que todo aquel que deseara escuchar un mínimo atisbo a aquel maravilloso De-Loused in the Comatorium de hace veinte años, lo iba a tener difícil.

Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala, fundadores de The Mars Volta, son revolución, experimentación, evolución. Y lo vuelven a demostrar decidiendo coger su recién salido disco de 2022 y editándolo en acústico. Podríamos pensar, «¡vaya una novedad!», ya que tenemos un buen puñado de bandas que han pasado por esta transformación con sus temas: los clásicos Unplugged de MTV nos ofrecieron aquellos maravillosos directos de Kiss, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana… Rockeros que parecía quisieran mostrar al mundo su lado más amable.

Pero lo que tenemos aquí va un poquito mas allá de esos Unplugged. No fue un mero cambio de guitarra eléctrica por una acústica y dale al REC, para nada. ¿Qué tenemos aquí, entonces? Pues una maravillosa vuelta de tuerca de un disco que ya nos tenía cautivados. La voz mucho mas melodiosa de Cedric, ahora se saborea distinta gracias a como es arropada por esta mezcolanza de sonidos y texturas. Ese énfasis que daba a los temas en el anterior disco ahora está mucho mas sujeto al contexto de los temas, creando una magia que ayuda a entrar en el contexto del experimento.

Aunque ambos se criaron en El Paso (Texas, EE. UU.), siempre han querido dejar huella de sus raíces latinas y estaba claro que el sello latino iba a estar implícito en esta nueva grabación acompañado por diversa percusión latina en casi todo el disco, como unas congas, un güiro, unas maracas, cajón peruano, etc.

El tema que da nombre al disco deja a un lado las guitarras para dejar hueco a un piano y su maravilloso son cubano. El piano nos acompaña también en el melancólico tema Shore Story dando una ambientación Latin Jazz, donde carga de disonancias a modo de Free Jazz en el final del tema arruinándolo ese Fade Out, no podía ser perfecto.

Flash Burns From Flashbacks abre con unas palmas por tangos y las guitarras acústicas pasan a ser flamencas para dar ese toque hermanado que hay entre el flamenco y la música de raíz mexicana.

Equus 3 nos adentra mas aun en la experimentación, instrumentación de cuerda árabe que para dar mayor énfasis al contexto lo acompañan de una percusión Hindú, el Urdú o Tabla, unos Karátalas o de cascabeles. El contrabajo, que nos acompaña en cada uno de los temas, merece una mención de honor. La elección de vestir a los temas con un contrabajo me parece de diez. A lo largo del disco escucharemos como son arrastradas las notas por ese diapasón fretless que junto a ese sonido nasal característico del instrumento le da una riqueza al contexto acústico extra.

El tema que podríamos decir que mas nos acercaría a aquellos The Mars Volta de antaño es el No Case Gain, un tanto descafeinados habría que añadir. Pero esas voces de Cedric en el puente del tema nos transporta a aquella época psicodélica de un Cedric desatadísimo y que lo dejaba todo encima del escenario como si estuviera poseído. Tema fantásticamente defendido con ese juego vocal solapando una melodía sobre otra.

No es un disco al mas puro estilo Compay Segundo y sus Buena Vista Social Club. Ni tampoco esperemos toparnos con la experimentación de Bebo Valdes y su piano de jazz afrocubano. Absolutamente NO. Son Omar y Cedric haciendo lo que mejor saben hacer y que no paramos de decir, experimentar con la música. Y está claro que no han descubierto ningún género musical nuevo, pero es su visión particular del género mezclado con la esencia de unos renovados The Mars Volta.

El tiempo pasa como es ley, nos hacemos mayores. Muchas bandas en su longeva carrera han querido mantener el sonido que los vio nacer. Y nadie dice que sea malo, pero forzar la máquina sin ser sinceros con el creador a veces hace que esas bandas publiquen trabajos carentes de alma, sin esencia y altamente aburridos. Tiñendo al artista de fracasado. Y todo por la falta de riesgo, de experimentación, de sinceridad con uno mismo. Señoras y señores, The Mars Volta no es ese tipo de artista, y podrá gustar mas o menos el camino que han decidido tomar, pero han decidido tomar su camino. Y eso es lo que hace grande a un artista y por lo que merece el máximo respeto. Ya que gracias a esos riesgos la música a evolucionado hasta nuestros días. Ya solo nos queda pedir al cielo que no sean otros 10 largos años los que tengan que pasar para volver a tener noticias de estos dos colosos.

Escucha aquí Que Dios Te Maldiga Mi Corazón de The Mars Volta