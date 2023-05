Ya ha llegado el que es, muy posiblemente, uno de los discos más esperados de esta primera mitad del 2023: el noveno álbum de estudio de The National. La banda formada en Brooklyn tiene una trayectoria más que contundente, con varios álbumes que se encuentran entre los mejores de sus respectivos años: Alligator (2005), Boxer (2007) o High Violet (2010) son algunas muestras de su excelente potencial y talento. Tras cuatro años de su último y curioso trabajo (I Am Easy to Find), el grupo nos trae First Two Pages of Frankenstein, un disco que continúa la senda tomada por la banda en sus últimos trabajos —es decir, ahonda más en el chamber pop que en el indie rock—, alejándose del sonido de algunos de sus discos más laureados.

El disco comienza con la primera de las tres colaboraciones del disco: Surfjan Stevens. El cantautor de Michigan es más que un buen acompañante a la voz de Matt Berninger: un prólogo cargado de melancolía, entre ambas voces que dejan un poso digno y contundente. Proseguimos con Eucalyptos y New Order T-Shirt, dos canciones que dan un paso hacia adelante y comienzan a mostrar ese sonido más movido, que va a estar presente en el resto del álbum. Eucalyptus es una canción que podría incluirse perfectamente en algún dramón cinematográfico moderno —la tonalidad de los acordes parece estar de acuerdo—, al igual que el tema que le sigue (New Order T-Shirt).

En cambio, la tercera parada pega un «frenazo» y se siente más pausada. En ella tenemos la segunda colaboración cortesía de Phoebe Bridgers. Tanto esta canción (This Isn’t Helping) como la décima (Your Mind Is Not Your Friend) cuentan con la presencia de la artista californiana. Ambos temas se sienten algo decepcionantes… Y no es por la calidad de la lírica o producción, sino porque la figura de Phoebe se resume básicamente en unos coros y palabras contadas. Un jarro de agua fría similar al que tuvimos hace unos meses con la colaboración de Lana Del Rey en el último álbum de Taylor Swift (Midnights).

Por otra parte, y ya en nuestra cuarta parada, es donde parece que el disco pone toda la carne en el asador y da una subida de ritmo considerable. Son justamente cuatro canciones la muestra de ello: Tropic Morning News, Alien, Grease In Your Hair y Ice Machines. Todos estos temas comparten destellos pop que ya pudimos sentir en I Am Easy to Find (2019), pero aquí la banda sube las frecuencias en los cierres de cada una de las canciones. Esto es especialmente notorio en la grandiosa Tropic Morning News, que parece francamente una fusión The National con los últimos sonidos de New Order —curioso, cuanto menos, que una de las canciones tenga de título al grupo británico…—.

Para concluir el recorrido de este disco, cabe mencionar dos canciones que contienen toda la calma y el corazón: The Alcott es la tercera y última colaboración del disco con la gran Taylor Swift. Esta canción podría formar parte de Folklore o Evermore. Un gran trabajo en todos los aspectos —se nota la mano de Aaron Dessner— y una voz de Taylor tan poderosa y dulce como nos tiene acostumbrados. El cierre del disco va muy de la mano con esta canción. Send For Me tiene el tacto y la elegancia suficiente para cerrar de gran manera. La voz de Berninger se va apagando poco a poco junto a la producción, para así concluir.

En resumen, First Two Pages of Frankenstein está lejos del mejor The National y no inventa nada nuevo… Eso sí, tiene puntos muy interesantes y algunas de las canciones más estimulantes que ha hecho la banda recientemente. Tal vez se esperaba algo más de la colaboración con Phoebe Bridgers, además de un mayor esfuerzo en ciertas canciones. De todas formas, nos encontramos con un disco interesante y con algunas capas dignas de escucha. Estas «páginas de Frankenstein» tienen cosas que contar.

