Señales en la niebla

The Former Site Of es un título que suena a cartel medio hundido en la cuneta, con una flecha que apunta a un lugar que ya no existe pero que sigue condicionando el mapa. A su vez, es el décimo álbum de The New Pornographers, una banda indie rock canadiense que captura las luces del power pop mientras deja ver el polvo en el suelo, las sillas vacías y una mensaje claro: qué hacer con todo lo que se ha roto.

The Former Site Of, publicado el27 de marzo de 2026 a través de Merge Records, se manifiesta como su décimo disco de estudio y el primero tras la expulsión del batería Joe Seiders, detenido en 2025 por cargos de pornografía infantil, lo que obligó a regrabar todas las baterías con el músico de sesión Charley Drayton y a replantear la manera en que el grupo entiende el ritmo.

Firmado y producido por A.C. Newman (vocals, guitar, bass, keyboards), el álbum se grabó en un circuito casi itinerante de estudios repartidos entre Nueva York, Columbia Británica, Carolina del Norte, Minnesota, Illinois y Vermont con Newman, Colin Stewart y otros ingenieros levantando un tejido sonoro minucioso, luego mezclado mayoritariamente por Stewart. El disco ha sido masterizado por Matthew Barnhart en el Chicago Mastering Service. Neko Case (vocals), John Collins (bass, guitar, keyboards), Kathryn Calder (keyboards, vocals), y Todd Fancey (guitar), completan el núcleo de la banda,

Una pequeña orquesta de músicos invitados —cuerdas, vientos, pedal steel, voces adicionales— estira el sonido hacia un indie pop de cámara, más atmosférico y menos inmediato, que encaja con el viraje introspectivo del disco, hasta el punto de que la larga lista de estudios, ciudades y colaboradores termina sonando menos a rompecabezas disperso que a una misma casa vista desde muchas habitaciones distintas.

«Mucha gente ha dicho que este disco es melancólico, pero trata de atravesar una tragedia sobre el hecho de no quedarse estancado, en aceptar que han ocurrido cosas malas, mirarlas de frente y seguir adelante» –AC Newman

Por qué se siguen llamando The New Pornographers

En 2025, con el escándalo y el arresto de Joe Seiders, el nombre del grupo se convirtió en un problema: Pornographers dejó de ser esa palabra clínica y extraña que Newman había tomado prestada de una película japonesa para convertirse, a ojos de muchos, en un señalamiento incómodo. La presión para que cambiaran de nombre coincidió con el proceso de este álbum, y la decisión de no hacerlo es también una declaración en sí misma: no permitir que las acciones de un individuo secuestren la historia de una banda que nunca tuvo nada que ver con ese delito.

Newman ha defendido la idea de que cambiar el nombre sería aceptar una culpa ajena y renunciar a una genealogía que se remonta a finales de los 90, atravesando ya diez discos de estudio. En ese sentido, The Former Site Of puede leerse como un comentario meta: el lugar donde solían estar The New Pornographers también incluye el significado que el nombre tenía antes de esta crisis, pero el grupo decide quedarse, ocupar ese espacio, resignificarlo desde la música en lugar de huir.

«Las personas que te interesan son aquellas que de verdad importan. Es fundamental valorar solo las que forman parte de tu vida y no pasar intentando convencer a más gente de que te quieran» –AC Newman

Reflexión sobre lo inexistente

El corazón del álbum es la idea de la impermanencia: gente, lugares, tecnologías y relaciones que desaparecen o están a punto de hacerlo, dejando apenas una marca, una placa, un recuerdo. Newman ha descrito el disco como una meditación sobre lo que ya no está y sobre cómo se vive en ese tiempo extra, esa prórroga rara entre el derrumbe y lo que venga después.

El título The Former Site Of viene de las señales que Newman veía mientras conducía por el norte del estado de Nueva York, en concreto una que señalaba the former site of West Hurley, un pueblo desplazado e inundado para crear el embalse de Ashokan que abastece de agua a Nueva York. Esa imagen —un lugar físico borrado del mapa, pero anunciado con orgullo burocrático— encaja con las historias del disco: cabinas telefónicas que desaparecen, cruceros condenados, pueblos sumergidos, relaciones que se agotan mientras intentas exprimir hasta el último cóctel con alguien que se muere.

El mensaje no es solo elegíaco, sino también terco: aceptar la mortalidad y el fin de los ciclos sin renunciar del todo al humor, al leve hedonismo, a la belleza rara que puede haber en el doo-wop sideral de la lluvia cuando sabes que el tiempo se ha encogido. Las diez canciones funcionan como relatos cortos, viñetas de personajes en situaciones límite o de transición: un hombre que compra flores en oferta para una tumba, una amiga con cáncer con la que apuras la última tarde, una última cabina telefónica que aún resiste en la esquina.

El rock’n’roll es la nueva pornografía

The New Pornographers nacen en Vancouver a finales de los 90 como una alianza improbable de talentos y arquitectos de un power pop barrocamente inteligente, capaz de encadenar melodías gigantescas, armonías vocales y letras enrevesadas que siempre sugieren más de lo que explican.

El nombre del grupo condensa su sensibilidad: viene de la película japonesa de culto The Pornographers de 1966, de Shohei Imamura, que a Newman le sedujo por su sonoridad extraña y casi clínica, y se cruza con el guiño a bandas setenteras del tipo The New Seekers y con una canción previa de Destroyer titulada The Pornographers. La coincidencia con una supuesta cita del telepredicador Jimmy Swaggart —el rock’n’roll es la nueva pornografía— añadió después una capa de mito y malentendido, pero Newman ha explicado que no conocía esa frase cuando bautizó a la banda, y que le divierte ese equívoco sin querer convertirlo en origen oficial.

Tras el escándalo de 2025, hubo presión para que el grupo cambiara de nombre, dado que la palabra Pornographers se leía de pronto en clave siniestra. Newman se negó, argumentando que dejar que las acciones de un individuo contaminasen la identidad de una banda con décadas de historia sería una forma de admitir una culpa que no comparten, y ahí aparece otra lectura del título del álbum: The Former Site Of The New Pornographers como frase completa sugiere un grupo que se niega a ser arrasado, pero que admite que ya no es exactamente el mismo

Narrativa visual del antiguo emplazamiento

La portada es de Michael Arthur. Pequeños paneles parecen viñetas de cómic que condensan escenas del disco: un barco que se hunde en la noche, una cabina telefónica en medio de un campo, un personaje rodeado de flores/partículas que flotan hacia arriba, una iglesia inundada hasta media fachada, un planeta con un anillo que se sostiene entre unas manos. Todo está dibujado con una acuarela de colores suaves que contrasta con lo oscuro de lo que se narra, como si las tragedias estuvieran vistas desde la distancia de alguien que ya ha aceptado que no hay marcha atrás.

La figura central, una silueta oscura bajo una lluvia de flores, resume muy bien el tono del disco: alguien que se queda en el antiguo emplazamiento de algo —un pueblo, una relación, una banda— recibiendo restos de belleza y memoria que ya no puede retener del todo. Las naves, antenas y ese planeta con anillo apuntan a un imaginario casi de ciencia ficción doméstica, como si Newman estuviera imaginando el duelo y la obsolescencia tecnológica en clave de postcards espaciales.

El coro en la ruina

La voz de A.C. Newman sigue siendo el eje: nasal, ligeramente contenida, con esa forma muy suya de cantar como si estuviera pensando en voz alta y llegando a la conclusión en la última sílaba del verso. Neko Case y Kathryn Calder funcionan como espejos y contrapuntos, elevando estribillos, doblando líneas y dando ese espesor harmónico que siempre ha sido marca de la casa, pero aquí con un uso más narrativo que explosivo.

En varios momentos, el juego de voces refuerza la sensación coral del duelo: no es solo una persona hablando de pérdidas, sino un grupo de gente intentando poner en común versiones distintas de una misma despedida. Hay menos exuberancia que en discos anteriores y más sensación de intimidad controlada, de voces que se acercan y se alejan del micro como si midieran cuánto pueden revelarse sin romper del todo la compostura.

La princesa que observa el hundimiento

El inicio del disco es un falso espejismo. Great Princess Story arranca con un tono melódico y reconocible, pero el texto habla de un barco condenado, de un viaje que ya se sabe que va a acabar mal, como si alguien estuviera relatando un cuento de princesas en un crucero que se hunde. La canción utiliza esa metáfora para hablar del estado del mundo y de la necesidad de seguir tocando en la cubierta mientras todo cruje. Es una especie de negación colectiva mientras todos fingen una normalidad incluso cuando el mundo se desmorona.

Pure Sticker Shock se centra en el impacto de ver el precio real de las cosas cuando ya es demasiado tarde: puede ser una factura emocional, económica o moral, pero el título remite a ese momento de quedarse helado delante de un coste que no habías calculado. Es una de las piezas donde las frases que se quedan en suspenso, como si la canción se negara a cerrar el círculo para dejarte pensando y pegado a la piel.

La última cabina

Ballad of the Last Payphone es una balada dedicada a la era analógica que desaparece. Newman usa la payphone como símbolo de todo lo obsoleto que aún sigue en pie —personas, tecnologías, formas de comunicación— y la despide con un cariño raro, mitad ironía, mitad auténtica añoranza. La pista reflexiona sobre el trato a las personas y las relaciones como si fueran maquinaria anticuada.

Spooky Action invoca directamente la acción fantasmal a distancia de la física cuántica. La canción parece usar esa idea para hablar de vínculos que persisten incluso cuando crees que se han roto. Hay algo de telepatía emocional, de mensajes cruzando años y distancias, de decisiones tomadas en un lugar que se sienten en otro, como si las relaciones fueran partículas entrelazadas. Es una de las piezas más cósmicas del álbum, esa en la que la mano científica de Newman se junta con su lado narrador para conectar la física con los afectos: «Llenando mis botas de polvo de estrellas. Llenando mis bolsillos de piedras. Siguiendo el aliento del imperio, ascenso y caída».

Con Wish You Could See Me I’m Killing It todo empieza con una escena de compra de flores en oferta, un gesto banal de supermercado, que poco a poco revela su propósito real cuando el narrador confiesa que las flores son para una tumba. Es una de las piezas más devastadoras del álbum porque muestra cómo el dolor se cuela en los gestos más tontos del día a día, sin necesidad de grandes declaraciones.

La mano que enciende la cerilla

Votive trata sobre la tensión de quedarse y cambiar. Para ello pone el foco en las velas votivas, esos pequeños cilindros de cera que se encienden como promesa, agradecimiento o súplica en iglesias y altares domésticos. Newman las convierte en símbolo de esperanza microscópica: una luz pequeña que igual no cambia nada, pero que insiste en existir en medio de la oscuridad. Las voces de Case y Calder le dan un aire casi litúrgico, un mini-coro que refuerza la idea de ritual: «Manos ahuecadas alrededor de una cerilla. Solo intento mantener las luces encendidas. Con los mártires, en las tumbas y con los santos».

Caligrafías de cadencia fluida

Wine Remembers the Water funciona como un poema musicalizado. El título sugiere que incluso el vino, ya transformado, mantiene memoria de lo que fue antes —el agua, la uva, la tierra—, lo que se alinea con el concepto central del disco: nada desaparece del todo, algo de su forma anterior persiste. Es un momento que sirve de puente entre la sección central del álbum y su tramo final más abiertamente elegíaco. Parece una nota al margen, pero su brevedad le da más peso: es la frase subrayada en un libro de 300 páginas.

Calligraphy se fija en la escritura como arte: el trazo cuidadoso, la letra bella que encapsula nombres, fechas, dedicatorias. Puede leerse como una canción sobre la forma en que intentamos fijar el recuerdo —en tumbas, cartas, placas, documentos—, sabiendo que, al final, lo escrito también se borrará, pero insistiendo en la belleza del gesto. La música acompaña con una cadencia fluida, casi elegante, como si la melodía imitara el movimiento de una pluma sobre el papel, con líneas de teclado que serpentean y guitarras que delinean contornos finos. Es una de las canciones donde más se nota el gusto del grupo por los arreglos detallistas, esos que no llaman la atención a la primera escucha pero que sostienen la emoción en la segunda y la tercera.

Estirando el tiempo

Bonus Mai Tais es el núcleo emocional del álbum. Narra una última tarde con una amiga que se está muriendo de cáncer, una especie de tiempo extra en el que decides que lo que toca no es llorar sino apurar cócteles tropicales como si no hubiera mañana, precisamente porque no lo hay. La letra clava esa mezcla de belleza, absurdo y lluvia mientras uno absorve los pensamientos a través de una pequeña sombrilla de plástico.

John Collins se encarga de la mezcla aquí, y se nota en un tipo de calidez distinta, con el bajo y los detalles de producción empujando la canción hacia una melancolía casi playera, como si estuvieras en un bar de resort sabiendo que es tu última noche. Es quizá la canción donde la aceptación de la mortalidad se articula de manera más cruda y al mismo tiempo más luminosa: el duelo como brindis, como decisión consciente de disfrutar la prórroga.

The Former Site Of es la canción que da título al álbum cierra el disco con la imagen más potente: la tierra sumergiéndose, pueblos reubicados, iglesias que asoman como fantasmas sobre el agua, gente que vive encima de un lugar que ya no coincide con el mapa. Aquí el tempo se estira y la banda se permite construir un crescendo lento, casi de procesión laica, que se convierte en un inventario de todo lo que se pierde y, de paso, de lo que queda.

Ritual de cierre

Es también donde el grupo parece hablar de sí mismo: este es el antiguo emplazamiento de The New Pornographers, lo que queda cuando miras atrás y ves la suma de discos, cambios de formación, crisis internas y externas. La canción se siente como una especie de ritual de cierre, un reconocimiento de que la banda que hizo Mass Romantic (2000) ya no existe, pero de que algo de su ADN sigue filtrándose en cada acorde, en cada armonía vocal, en cada decisión de seguir adelante pese a todo.

Vivir sumergidos en la vieja postura

The Former Site Of no es un disco de renacimiento ni un epitafio, pero tampoco es uno de los mejores trabajos de la banda. Más bien es un disco hecho desde el interior de la ruina, aceptando que muchas cosas se han ido y que aún queda mucho y tristeza por administrar. The New Pornographers firman aquí su álbum más melancólico, y quizá uno de los más ambivalentes, un disco que renuncia a la euforia juvenil del power pop sin perder esas melodías que aún se quedan atrapadas en la cabeza.

Más que un regreso, es una conversión de un grupo que encendía luces de neón a banda que aprende a leer que las señales de carretera anuncian pueblos sumergidos. En un momento en que todo —tecnologías, ciudades, carreras, vidas— invita a habitar ese espacio liminal, el corazón sigue medio roto con la sensación de que, por raro que suene, aún merece la pena seguir.

Escucha aquí «The Former Site Of» de The New Pornographers