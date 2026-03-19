The Nude Party – Look Who’s Back

Tradicionalmente, la música popular siempre tiene algo de vanguardia. Aúna elementos del pasado con algo nuevo y nunca antes hecho. Sin embargo, la democratización de la música, la explosión del catálogo disponible para cualquier oyente y la extrema difusión de las nuevas formas de consumirla están influyendo de manera dramática en cómo se compone hoy día.

Aún hay artistas que se atreven a hacer algo diferente, seguro que todos tenéis en mente a alguno. Incluso en el mundo de la música alternativa. Pero también parece que lo verdaderamente rompedor, revolucionario y diferente es mirar al pasado de manera descarada. Unos ya innovan, otros miran al pasado y reivindican lo anterior. Y The Nude Party son de este segundo tipo.

Y no es una forma de hablar. No vuelven a unos ritmos y melodías de una escena olvidada y remota que merecen reivindicarse. Con este Look who’s back, The Nude Party rechazan una vez más cualquier mirada al futuro para retroceder unos 60 años a la América profunda. No es nada nuevo, es marca de la casa, pero quizá en el que ya es su quinto álbum, es más exagerado.

Look who’s back (2026) renuncia al frenesí de antiguos temas como Lonely Heather, de Midnight Manor (2020) para presentarnos un sonido pausado, relajado, sin prisa, pero también plomizo como en plena ola de calor. Música retro, en el más estricto sentido de la palabra.

Esa vuelta al pasado da la sensación, más que nunca, de estar esperando la resurrección de Lou Reed al comenzar cada corte. El álbum comienza con la homónima Look who’s back, un medio tiempo buenrollero con arreglos de slide guitar que nos arrullan y un desempeño vocal que nos transporta a la Velvet Underground post John Cale.

Es una tónica que se repite durante todo el álbum: guitarras limpias, melódicas, sin conocer la existencia de ese invento llamado overdrive, como en Not that bad. Metales que levantan el ánimo, como en la celebración country que es Sweetheart on the radio, junto a la cantante country Pearl Charles que lleva de la mano al oyente a la imaginería de los clubs de carretera estadounidenses, en medio de la nada, con varios camiones en la puerta. Recordad que si hay camiones, ahí se come bien, y si estáis en Estados Unidos, también tocan The Nude Party.

Carolyn introduce el único y sutil uso de la distorsión, siempre sin abandonar la década de los 70, sin molestar mucho, aportando un toque ligeramente juvenil, junto a la siempre presente armónica. Love is electric, por su parte, es una balada al más puro estilo de la casa y Honey for the Barflies juguetea una vez más con la imaginería sonora country clásica.

En definitiva, se trata de un álbum simple, sin pretensiones y perfectamente ajustado al estilo de la banda, que propone rejuvenecer el country sin tener muy claro si realmente es eso lo que buscan, o simplemente hacer la música que más les gusta.

En cualquier caso, el efecto que tiene en un contexto hostil y desolador como en el que marca la actualidad, es de una disonancia que de algún modo consigue transportarnos a algún punto del interior de la norteamérica de las películas y series y que nos olvidemos de todos nuestros problemas, los que podemos controlar y los que no. Y ¿no se supone que la música está para eso?

Escucha aquí Look Who’s Back, de The Nude Party