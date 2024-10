The Offspring – Supercharged

«La sociedad es una ficción cuando reemplazamos la verdad con ella» -THE OFFSPRING

Hay portadas que definen por sí mismas lo que realmente esconden. Ver de entrada un esqueleto que recibe una tremenda carga eléctrica de supervoltaje, advierte la sacudidla sonora que vas a recibir en cuanto pulses el botón del play. Y es que The Offspring es, sin lugar a dudas, una constante central eléctrica capaz de electrificar a una nación entera.

Supercharged, es el nuevo album de The Offspring y se compone de 10 temas que derriban al más cuerdo ente los cuerdos. El titulo del álbum lo dice todo, es pura central termoeléctrica de ciclo combinado, donde las turbinas y los generadores del sonido alcanzan su punto máximo de energía. Looking out for #1, Light It Up, The Fall Guy, Make It All Right, Ok, but This is the Last Time, Truth in Fiction, Come to Brazil, Get Some, Hanging by a Thread y You Can’t Get There from Here, configuran un potente sistema eléctrico de sonido cuya potencia deja esqueletado a cualquier oyente que se preste a subir el volumen en sus oídos.

Supercharged es un disco excelente, prácticamente sin fisuras, donde la banda sigue llevando en sus espaldas y con dignidad una mochila de 40 años. Es mucho peso; pocas bandas de esta índole son capaces de soportar la erosión del tiempo y el desgaste y poltrona de la fama. Ellos, ya maduros en carnes y en alma, son aun capaces de erizarte la cabeza hasta alcanzar cotas de auténtico Delirium Tremens.

Parece ser que para The Offspring, a pesar de algunas salidas importantes de sus miembros iniciales, el ciclo temporal sigue alimentando sus bases energéticas, aunque si es cierto que la banda lógicamente ha perdido parte de esa esencia juvenil punk en base a una mayor comercialización y madurez. Sin duda, el mainstream ha engullido al monstruo contestatario; sin embargo, al margen de esas pistas algo comerciales, Supercharhed es coherente, enérgico, muy potente y no da respiro. Sigue los cánones de la bestia dura logrando salpicar las carnes al rojo vivo. Vayamos pues a su destripe.

El trallazo de 32 minutos y 20 segundos empieza con Looking out for #1, uno de los temas más comercialoides de los californianos. Es coreable y pegadizo. Eso si, la letra te golpea el cerebro: «Solíamos creer en la esperanza y el sueño. Luego ellos te golpean con sus mentiras (…) Te rechazan (…) Y te reducen a la mínima expresión (…) Los tontos continúan chupando mientras te aplastan».

Pasado este susto inicial, la descarga sigue atizando el cuerpo y encontramos a un The Offspring más contundente, guitarrero y más acorde a su old school. Light It Up, es un tema perfecto, sin roces ni grietas, de fuerte contundencia que arrasa como un torbellino nuclear: «No obtengo alivio del dolor subyacente. Todo está en la lucha. Todo el mundo muerde (…) Es la misma vieja canción que hemos escuchado todo el tiempo. Es una pérdida gradual, es la enfermedad de la sociedad».

Según las propias palabras de Dexter Holland en Kerrang: «Esta canción es una máquina que avanza a toda velocidad El personaje está harto y va a encender la llama para pelear (…) Cuando era niño, algunas de mis canciones favoritas eran de bandas de punk que decían: ¡Estoy harto de esta mierda! No era negativo tener esos sentimientos y expresarlos. Y creo que esa es la onda de ‘Light It Up’: Estás harto, ya no aguantas más y quieres hacer algo al respecto».

The Fall Guy, es el tercer acto de la super explosión eléctrica: «Nunca he estado bien con las cosas que me haces hacer. Me he estado tragando mi orgullo, pero creo que esos días han terminado. Lidié con todo porque no conocía otra manera. Te seguí cuando debería haber cortado y huido. Tengo que culparme a mí mismo, ahora todo está dicho y hecho. Terminé con todo. Ahora sé que tiene que haber una mejor manera».

Make It All Right, esotro corte de los comerciales coreables. En una entrevista con People, el líder Dexter Holland dijo que «la canción trata sobre el uno al otro. Tiene un sonido un poco más pop, cuando éramos niños enojados y vulnerables. Así lo expresa la letra: «No importa lo que diga, siempre estás ahí para darme una sonrisa (…) Muéstrame el camino una vez más y nunca obedezcas. Dame nubes negras en un día de verano (…) Estamos a un paso más allá de la línea (…) Somos como cómplices de este crimen».

Llegamos a Ok, but This is the Last Time. Sobre ello Dexter Holland escribió para People que la canción narra una relación pero en realidad trata sobre sus hijos: «Tengo niños pequeños y, por supuesto, soy blando con ellos. No puedo decirles no a muchas cosas, aunque les advierta que será la última vez. Tienen tan solo 5 y 8 años». La letra explica las razones: «Mientras estás corriendo de un lado para otro en mi mente, haré lo que sea para posponer las crisis por un tiempo. Hay un millón de cosas que preferiría hacer para no estar pegado a ti, pero haré lo que sea para no terminar al final de la fila».

Truth in Fiction, es puro trueno, un temafascinante, al más puro Offspring esencial. Ataca a las mismas vísceras y te desintegra los átomos. Liricamente es una dura advertencia sobre lo que nos está sucediendo y lo peor de todo es que tenemos la morada congelada. No queremos admitir ni reaccuoinar ante la verdad falsa que nos aprisiona: «Estos palillos sostienen mis párpados, así que no puedo apartar la mirada. Ya no quedan lágrimas. Sé que nunca volveremos a ser lo que fuimos antes. La locura está despertando y llamando a nuestra puerta. La humanidad está sufriendo y no puedo soportarlo más (…) Hemos convertido la verdad en ficción (…) y nuestros sueños se desvanecen (…) La realidad se está doblando mientras la verdad se convierte en pasado y el futuro en rendición».

Con Come to Brazil, al anzamos el punto máximo del acelerador de neutrones. Es brutal, de marcada contundencia punk y encima coreable. En su desarrollo se producen diversos contrapuntos y quiebros sonoros, que giran el tema en multiples direcciones. Es un temazo que te destroza el esqueleto. La batería picotea loca y el resto de instrumentos derivan como un enfurecido obus a todo gas. Para mi es la obra maestra del álbum y con sorpresa al final al más fiel estilo de los hooligans futbolísticos.

Líricamente esta canción ironiza sobre los fanáticos brasileños que escriben constantemente comentarios en las redes sociales y publicaciones pidiendo a sus artistas favoritos que visiten su país. Así lo expresa Dexter Holland: «No importa cuántas veces vinimos, porque nos quieren de vuelta. Los vuelos son largos pero ellos no pararán hasta que lleguemos a Brasil. Brasil realmente se destaca. Tiene entusiasmo, pasión y es un lugar increíble para tocar».

Get Some, es otro de los grandes temas del disco con cierto estribillo a lo Sympathy for The Devil. Líricamente no aporta grandes contenidos pero todo apunta a que la fama tiene un precio: termina por quemarte como sin tuvieras una llama abrasadora en el trasero: «Esa vela tiene una llama muy ardiente. Es mucho trabajo para esos quince minutos de fama».

Hanging by a Thread, gran tema de máxima contundencia. Se mantienen el espíritu a la vieja usanza con algunos toques made in spanish. La letra es dura como un filo de una daga muy afilada. Trata de las situaciones limites, cuando una persona está a punto de saltar al vacío pero exclama su ultima ayuda: «Puedo ver la forma en que arden mis ojos. Puedo sentir este miedo al regresar cada noche. (…) Acércate al borde (…) Todos estos fantasmas están en mi cabeza (…) Estoy viviendo mi propia falsa (…) Sálvame, estoy colgando de un hilo».

Y llegamos al final con You Can’t Get There from Here, la pista que cierra el álbum pero con aires comerciales y coreables. Se pega como una remora a un escualo. Si musicalmente es bueno, pero la letra es aun mejor, completamente demoledora. La venganza está servida: «Estoy en tu oído para destruir todo lo que una vez fue tan puro. Todas tus esperanzas y tus sueños se desmoronan en las costuras. (…) Soy la verdad y tus miedos más oscuros (…) Soy las voces en tu cabeza, como la lluvia torrencial (…) Construiste este palacio de odio (…) Pero para evitar que brilles, tus revestimientos de plata mutilaré (…) Tu sol ya no saldrá, solo mil lágrimas en tus ojos (…) Te pudrirás en tu jaula mientras pasas de correr a arrastrarte».

Podemos decir que estamos ante un gran trabajo de la banda californiana, no el mejor, pero si un disco redondo, fiel a su carga eléctrica. No hay temas lentos, sino más bien nitroglicerina, de principio a fin, con algunos puntos mas comerciales, tres en concreto (primero, cuarto y quinto), pero se hacen digestivos. La alta calidad del disco, los justifica. Podían mejorarse quizás algunos de esos temas comerciales, hecho para agradar al mainstream de turno, y también redondear mejor algunas letras que quedan algo flojas, y más, teniendo en cuenta la agresividad musical de la banda y la esencia que les mueve el traste.

Sin duda alguna, es uno de los mejores discos que han sacado desde sus discos estrella. Obviamente no suena como Americana, Conspiracy of One Ixnay on the Hombre o Smash, pero es un discazo, sobre todo por cortes como Come to Brazil, Hanging by a Thread, Light it Up, The Fall Guy y Truth in Fiction. Son temas cortos pero capturan el sonido punk a trapo y no rompen el modelo en ningún instante. La banda ha sabido conservar ese sonido de guitarra punkera y la voz juvenil de Dexter Holland. Como se dice: «No hay trucos nuevos pero todavía existe mucha vida en estos viejos perros».

The Offspring ha sido una de las más influyentes bandas del punk mainstream norteamericano, abanderando esa escena californiana que a comienzos y a mediados de los 90, barrió el planeta. En su haber llevan vendidos alrededor de 70 millones de copias en todo el mundo, de los cuales 14,5 millones son solamente copias expeditivas en los Estados Unidos. Su cúspide comercial y artística tuvo su cénit con el aclamado Smash (1994), el álbum que bajo sello independiente se ha vendido más en la historia. Nada menis que 17 millones de copias.

Con toda sinceridad, Supercharged mantiene el filo de la contundencia. En todo momento trata de redescubrir la energía que definió las mejores épocas de Offspring. El disco evoca la velocidad y la energía de sus primeros trabajos. Son solo diez canciones, 32 minutos y 20 segundos de playlist, pero te arrollan como un tsunami desatado por los dioses más furibundos. En un ñalbum que busca el equilibrio entre la revisión de su sonido clásico y la incorporación de matices contemporáneos, eso si, sin perder ese carácter que les ha definido siempre desde los años 90. ¡Prepárate pues para recibir la ultra descarga!

