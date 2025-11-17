Picture Parlour, el dúo que redefine el «indie rock» del siglo XXI

Picture Parlour es un cuarteto que no inventa a nada nuevo, sin embargo, establece un espacio donde el indie rock, el Northern Soul y la energía de bares sumergidos, se mezclan con los fantasmas emocionales que parecen rondar en cada acorde. Su reciénte esférico The Parlour, lanzado el 14 de noviembre de 2025 a través de EMI, ha sabido trazar onces jugadas dentro del tablero mainstream & underground. Pero la sensación no es solo musical, sino tambien la propia de una apertura con la atención puesta en los movimientos y las jugadas. Katherine Parlour (voz y guitarra) y Ella Risi (guitarra), junto a Kitty Fitz (bajo / ritmo), Joey Django (guitarra / bajo) y Michael Nash (batería), han diseñado una sonoridad que respeta la tradición del rock británico fusionando toques contemporáneos y densidad rítmica.

Una banda que mira atrás y adelante

Curiosamente la historia de Picture Parlour roza lo mítico. Tanto es así que Katherine Parlour y Ella Risi acababan de instalarse en Londres cuando decidieron subier al escenario del Windmill en Brixton. Aquel primer concierto sue tan impulsivo e incendiario que desató un efecto dominó. El apoyo inmediato de Courtney Love, los titulares entusiastas y un ruido mediático inusual para una banda que aún no había publicado ni su primer sencillo, fue el detonante que precipitó su exitoso despegue. Como bien reza el tópico… hay quien nace con estrella.

Rastreemos un poco sus visceras. Picture Parlour se formó en el Reino Unido a principios de 2020. Desde su primer EP, Face in the Picture, la banda mostró un enfoque introspectivo y teatral. La voz de Katherine Parlour se convierte en hilo conductor entre la crudeza de los bares, los paisajes urbanos y la intimidad emocional que define cada composición. La banda prontamente fue elogiada por su capacidad de fundir el Northern Soul con el dramatismo contemporáneo. Su sonido, sin lugar a dudas, remite a nombres como The Last Shadow Puppets, Blondie, Fleetwood Mac y T. Rex.

«Nos encanta ser mujeres y estamos orgullosas de serlo, pero somos mucho más que eso» –Ella Risi

The Parlour, más que un título

La palabra parlour en inglés hace referencia al salón de una casa privada que se utiliza tradicionalmente para recibir las visitas, relajarse o realizar reuniones sociales.​ También se refiere a un establecimiento comercial donde se ofrece un servicio específico, por ejemplo: beauty parlour (salón de belleza), ice cream parlour (heladería), tattoo parlour (estudio de tatuajes).​

Sin embargo, el origen etimológico de la palabra proviene del francés antiguo donde parloir era hablar en monasterios para recibir a personas externas y mantener conversaciones. A partir de ello, parloir evolucionó como significado de sala social o comercial.​ En el contexto de la banda la palabra se vincula a un espacio emocional o imaginario donde las personas pueden refugiarse, dialogar, compartir y experimentar una amplia gama de emociones y estados mentales. Viene a ser una especie de sala metafórica para lo privado, lo confesional y lo artístico.​

De ahi que la banda use el término para refereirse a un escenario donde sucede un viaje sonoro bajo una atmósfera cargada de nostalgia, energía, confesión y teatralidad. El álbum invita al oyente a perderse en ese espacio móvil y acogedor que representa el nombre en sí mismo.​ En resumen, The Parlour es un título que remite a un espacio de bienvenida, a una sala de emociones y relatos, y a la vez a ese universo propio y compartido con sus oyentes.

Una portada muy pinkfloydiana

La portada del álbum recuerda, en cierta medida, a la de Whish you Are Here de Pink Floyd. En The Parlour la imagen también se desarrolla en un paisaje industrial o post-industrial sugiriendo un ambiente de aspereza cruda, surrealista y metálica. Al fondo, se ven tanques de almacenamiento y estructuras de fábrica, lo que le genera un toque de realismo sucio y una sensación de desolación y melancolía. Esto contrasta con la idea de un parlour (salón), que tradicionalmente se asocia a un espacio interior cómodo y elegante.

En el centro se alza una estructura cúbica moderna y minimalista, con paneles blancos y grises que parecen tener un patrón abstracto o dañado. Esta construcción actúa como un punto focal futurista o alienígena en el entorno industrial. Podría interpretarse como el parlour simbólico que la banda menciona: un lugar mental de refugio, creación y autoafirmación en un mundo caótico.

Las dos integrantes del dúo están vestidas con trajes de pantalón llamativos al estilo de los años 70, con pantalones acampanados, lo que evoca la época dorada del rock and roll (una influencia clave para la banda). Una lleva un traje negro y sostiene un bolso o maletín grande y decorado a punto de ser entregado. La otra viste un traje azul claro completo, proyectando una imagen más andrógina y brillante, quizás simbolizando lo nuevo o el futuro y a punto de recibir el bolso. Ambas están en un momento de encuentro o transacción, de espaldas al parlour.

El bolso rojo y decorado podría ser el contenido que se intercambia o el tesoro que protegen, el arte, o las experiencias de su extraño mundo que desean compartir. El cielo nublado y dramático añade una sensación de presagio e intensidad, haciendo que la luz se sienta fría.

La voz como instrumento central

La voz de Katherine Parlour es una de las características más distintivas y aclamadas de la banda. Su estilo vocal es una fusión audaz de la aspereza del rock clásico con una sensibilidad soul y pop. Trae a la memoria a vocalistas como Taylor Momsen, Dorothy, Amy Winehouse, Patti Smith. Chrissie Hynde (The Pretenders) y Alex Turner (Arctic Monkeys).

Sea como sea, su cualidad más notable es su tono rasposo y ronco (husky) y la capa de soul y carácter gutural potente. Puede pasar de un crooning melancólico y susurrante en las estrofas a un registro alto a los explosivos estribillos. Es capaz de estirar su voz generando una sensación de crudeza rough and ready cargado de actitud swagger (actitud teatral) y snarling (gruñona o burlona).

«Este ha sido nuestro sueño desde que éramos niños. Trabajamos muy duro y tuvimos mucha suerte» –Picture Parlour

Playlist y análisis de canciones

El disco se abre con Cielo Drive, una pieza que se despliega como un susurro incómodo. Desde el inicio, la banda juega con la tensión —casi cinematográfica— que rodea la famosa calle de Los Ángeles. Recordemos que Cielo Drive es la dirección de una antigua casa de lujo en Benedict Canyon, al norte de Beverly Hills, donde la familia de Charles Manson cometió los asesinatos de Sharon Tate en 1969. A través de imágenes fragmentadas, la banda convierte ese escenario en un espacio emocional, más que geográfico. La canción avanza entre guitarras tensas y un groove denso que marca una primera declaración: aquí se habla de memoria, de miedo y de lo que permanece cuando la luz se apaga.

A continuación surge 24Hr Open, que comparte nombre con la celebre película de 2018. El corte funciona como un contrapunto. Con el tema la banda abre una ventana a la vida urbana: un lugar que no cierra nunca, donde las dudas y los encuentros fugaces se mezclan. Conectada mediante un riff insistente, la letra juega con la idea de la disponibilidad emocional constante, una especie de modernidad afectiva que ya no permite descanso.

Después, Who’s There to Love Without You introduce la herida que articula buena parte del álbum. Aquí, la voz —más expuesta— dibuja una vulnerabilidad luminosa. A través de metáforas de ausencia, la canción se convierte en un inventario del después, ese punto en el que uno se pregunta qué queda cuando la presencia del otro deja de ser eje. El tema crece hacia un estribillo que no busca explosión, sino aceptación.

Seguidamente, Used To Be Your Girlfriend profundiza en el mismo territorio emocional, pero con un tono más irónico. La banda introduce stabs de guitarra y líneas melódicas que sugieren una mezcla entre desencanto y claridad. Aquí aparece la primera autodefinición: ser lo que se fue, no lo que queda. La transición hacia el siguiente tema es natural porque la banda mantiene la narrativa de ruptura, pero cambia de enfoque.

Con Neptune 66 entramos en una atmósfera distinta. Más ensoñadora, casi espacial, la canción ofrece un respiro. Sin embargo, no se trata de evasión gratuita, sino de una expansión emocional: como si, al alejarse metafóricamente hacia un planeta lejano, Picture Parlour encontrara perspectiva para mirar de nuevo su propia historia. Los sintetizadores, en loop, tejen un paisaje que prepara el terreno para lo que viene.

Ese paso conduce a Around the Bend, quizá la pieza más narrativa del conjunto. Aquí la banda escribe casi como si fuera un cuento. Hay giros, hay caminos secundarios, hay decisiones que no siempre se toman, pero que definen. La letra habla de ese momento en el que la vida cambia de dirección sin pedir permiso. La composición avanza con una cadencia cálida, como si caminara.

Tras esa mirada hacia adelante, llega Talk About It, que introduce confrontación. La banda abandona la sutileza emocional del tema anterior para abrazar la fricción: hablar, enfrentarse, decir lo que duele. El tema funciona como un diálogo no resuelto, un intercambio donde las palabras importan pero llegan tarde. Con ello, el disco recupera tensión.

Luego aparece Ronnie’s Note #3 (Lucky Man), una pieza breve, casi un interlude, que actúa como carta encontrada. El formato de nota confiere un tono íntimo, como si fuera una confesión accidental. La canción sirve de puente entre la intensidad previa y el cierre del disco, introduciendo un color nostálgico que redimensiona todo lo anterior.

Desde ahí, 4$ Fantasy rompe con cualquier expectativa previa. Irónica, sucia en el mejor sentido, casi garage, la banda desmonta la idea de deseo barato, de fantasía de saldo. La estructura es más directa, más impulsiva, y eso la convierte en una pieza de contraste: Picture Parlour sabe que la energía también es una forma de verdad.

El penúltimo tema, Norwegian Wood, ejerce de guiño consciente. No es solo una referencia a The Beatles, sino una reinterpretación emocional y estética. La banda no copia ni homenajea de forma literal: rehace la atmósfera original para introducirla en su propio universo. La madera noruega, aquí, no arde, sino que cruje. Es un eco, no un recuerdo.

Finalmente, The Travelling Show cierra el disco con la sensación de despedida que deja todo buen relato. La canción funciona como epílogo: un espectáculo itinerante donde cada experiencia vivida en los temas anteriores vuelve, transformada. Hay melancolía, pero también una intuición de movimiento, como si la banda nos invitara a seguirlos más allá del escenario. Es un cierre circular, pero abierto. Un final que no termina nada.

Validación y cierre

The Parlour es el salón metafórico que Katherine Parlour y Ella Risi han construido en medio del páramo sónico. Es un espacio de lujo narrativo y musical en un mundo de producción musical a menudo excesivamente plana y homogénea. El disco se siente como un viaje a través de una alfombra sonora de terciopelo y ceniza. El espíritu del rock setentero, con sus guitarras feroces, sus melodías épicas y la actitud glam, se filtra en cada acorde. Sin embargo, no es un ejercicio de nostalgia; es una reinterpretación con una sensibilidad moderna.

Este disco no inventa nada que no haya sonado antes en múltiples formaciones del género, pero sienta bases para un futuro prometedor y las posiciona no solo como herederas del rock, sino como unas audaces arquitectas que mantienen esa chispa afirmando que el rock sigue todavía incandescente.

Temas predilectos: Cielo Drive, 24Hr Open, Who’s There to Love Without You, Neptuno 99, Talk About It.

Ecucha aquí «The Parlour» de Picture Parlour