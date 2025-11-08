Recuperando el sonido primario: ¿Por qué «The Sabbath Project» es más que música?

Ciertos tipos de música no buscan el entretenimiento masivo. Su grandeza radica en la diversidad que ofrecen y en la libre elección entre estilos divergentes. La música, en su origen, no nació para el divertimento, sino como un vehículo de supervivencia, coordinación social y vínculo con lo incognoscible. Antes que el ritmo, el sonido organizado fue un lazo con lo primigenio.

Mientras la música mainstream sí busca la melodía para el consuelo, el proyecto The Sabbath Project, nos ofrece un acto de resistencia. Un regreso a esos orígenes olvidados, donde las entidades y rituales forjaron el inicio de la Humanidad. Es un álbum que deliberadamente se aparta de la fórmula comercial.

El círculo carnal de la oscuridad

Carnal es una de las partes de este macro proyecto oscuro, un artefacto dark ambient y ritual noise que emergió el 8 de julio de 2025 a través del sello Zwaertgevegt. El disco se autodefine como un viaje pagano a través de la carne en sus más diversas fases: formación, belleza, erótica y descomposición. Toda la concepción, composición, instrumentación y mezcla sonora es obra de Allan Spiers, un artista multidisciplinar que combina escritura, música, fotografía, barajas de adivinación, diseño gráfico hasta la creación de diversos productos de marca propia y un Tarot. Musicalmente, su obra carece de aditivos, de músicos de sesión o de grandes estudios. Es simplemente la voz cruda de un solo alquimista creativo.

Carnal es tan solo una parte de este amplio universo sonoro. Forma parte de un proyecto que se ha estado construyendo desde 2021 con lanzamientos como Akelarre (2021), Coven (2022), Visions (2022), Revelation, Tribes… Además, se complementa con otros trabajos recientes como Chthonius y Seidr. En curso están Hexium, Obsidian y Reign. La recurrencia de términos esotéricos y rituales en los títulos confirma la visión conceptual unificada del artista.

El género, catalogado rigurosamente como dark ambient, drone y ritual noise, utiliza una instrumentación mínima, pero eficaz. El sonido se construye sobre capas densas de sintetizadores analógicos, grabaciones de campo distorsionadas y frecuencias bajas (subgraves). No hay batería ni guitarras en el sentido tradicional. El tempo se mide en pulsos drónicos y el groove bajo la resonancia de las texturas.

La importancia del sonido envolvente

Para el público no especializado, Carnal puede parecer, sin duda, extraño y abrumador. Sin embargo, su valor funcional es imprescindible para dar conocimiento y forma a la cultura audiovisual contemporánea. Recordemos que el dark ambient es la banda sonora del malestar existencial. Diseñadores de sonido, cineastas y desarrolladores de videojuegos, audiovisuales y diversos formas de arte, lo emplean de forma crucial. ¿Qué sería de un film de terror o de una serie de suspense sin la música inmersiva adecuada? Carnal es un acercamiento a un tipo de oscuridad histórica y manifiesta y que está presente entre nosotros, aunque muchas veces no lo percibamos. Asi lo manifiesta el propio Allan Spiers en su website:

«En un universo donde conviven influencias incorpóreas que indagan el equilibrio y otras ansían el caos, son las brujas quienes conocen estos misterios más allá de lo físico. Su presencia ha influido en la historia a través de actos de brujería y grandes aquelarres diabólicos. El propósito central del proyecto es explorar cómo las brujas manifiestan su voluntad para materializar esos deseos a través del ritual. Sin embargo, hasta un 25% de los acusados de brujería fueron varones. Este proyecto se centra deliberadamente en el brujo/hombre a fin de rescatar su historia olvidada» –Allan Spiers

Del umbral del rito al descenso de la inmensidad lóbrega

El sonido abisal de Carnal representa la ansiedad, el vacío y el terror que sentimos. Son sensaciones que las palabras no pueden nombrar, pero el sonido sí. Refleja la manifestación que precisó la humanidad para nombrar lo más oscuro de su existencia. Por eso, escuchar este álbum es como recibir un latigazo desde las profundidades de lo más arcano, como diría HP Lovecraft. Su propósito es ofrecerte la llave de apertura hacia los mundos del subsuelo. De ahí que escuchar Carnal signifique aceptar la invitación a una ceremonia donde el frío metal y la humedad de la tierra se sienten removidos. No hay escapatoria. Es el sonido de la conciencia atrapada en la biología y una sinfonía interpretada bajo la entropía.

La liturgia de la belleza de la carne

Spiers es el responsable de esta belleza oscura. No busca la notoriedad personal, sino que el oyente confronte la obra sin prejuicios. The Sabbath Project se convierte así en un canal inherente a la existencia humana. Reestablece sus ritos de conexión con los inframundos mientrasensalza la belleza del hombre como símbolo de fuerza, resistencia y equilibrio.

Pero ese espectro sonoro no surge del vacío. Sus paisajes sónicos lo sitúan en la estela de los grandes maestros del ambient lúgubre como son Lustmord (Brian Williams, pionero del dark ambient ritual), los trabajos más extremos de Sunn O))), o la primera fase de Throbbing Gristle. Sin embargo, The Sabbath Project añade un matiz distinto, una capa de misticismo que lo distingue de la tradición meramente cósmica. Es la banda sonora de la rendición final al instinto, un himno al cuerpo como templo y tumba.

La revelación de lo lúbrico

Pero Carnal no se refiere solo a la carne como material biológico. Evoca, al mismo tiempo, lo instintivo, lo mundano, la prisión de la materia frente al espíritu. La palabra en sí funciona como un recordatorio de que la experiencia humana está ligada al cuerpo, a sus impulsos y a su inevitable decadencia. En la tradición esotérica, lo carnal se opone a lo divino pero The Sabbath Project invierte esta dualidad. Nos obliga a confrontar ese lado animal, esa biología que clama desde la oscuridad. Allan Spiers lo reflexiona con sus propias palabras:

«Carnal es un descenso al calor del deseo, el instinto y la vulnerabilidad. Este álbum despoja de artificios y se sumerge directamente en la piel, donde la añoranza, la rabia, el amor y la lujuria colisionan. Cada tema palpita con un ritmo visceral, que se nutre de la verdad del cuerpo en lugar de la razón de la mente. Es la banda sonora de los momentos en que nos rendimos, cuando dejamos de pensar y empezamos a sentir. Carnal no susurra. Gime, duele, arde» –Allan Spiers

La iconografía de la sima

La portada del álbum es una fotografía de alta calidad en tonos oscuros realizada por el propio Allan Spiers. El autor es el propio Allan Spiers. La imagen no busca la representación directa. Es un golpe seco y conceptual. Presenta partes de una figura humana (un torso masculino rodeado de manos femeninas) sumergida entre sombras y texturas ásperas. La tonalidad extremadamente cálida irradia la pasión, el éxtasis y la lujuria, a la vez que sugiere poder y dolor.

El significado global reside en su vulnerabilidad física. El cuerpo, bellamente fotografiado, se convierte en el objeto del rito. Los colores, o la falta de ellos, refuerzan la atmósfera claustrofóbica. La carne es una materia prima que se corrompe bajo una capa de dron incesante.

El silencio vociferante

El análisis vocal del álbum se convierte en el estudio de su ausencia. The Sabbath Project evita el canto melódico o la narrativa lírica tradicional. La voz, cuando aparece, no es humana. Es de otro mundo, elementos espectrales que se transforman en ruidos de fondo. Es decor, se utilizan los cantos como loops murmurados o samples desfigurados.El oyente los escucha como rezos invertidos o gemidos que el delay extremo distorsiona. Despojados de su humanidad, se convierten en herramientas drónicas. La comunicación es puramente vibratoria, no lingüística, un espanto que habita en las frecuencias bajas, confirmando el reino del Sabbath.

«El Sabbath es un proyecto que captura las emociones evocadoras y seductoras del folclore que rodea a las brujas y sus encuentros nocturnos, narradas vívidamente a través de la exquisita belleza del cuerpo masculino desnudo. Estos ritos báquicos liberan nuestras inhibiciones y nos seducen con su promesa de poder y grandeza. Contempla este mundo oscuro y adéntrate en lo prohibido» –Allan Spiers

El existencialismo del vacío

La filosofía que envuelve The Sabbath Project se basa en una negación frontal del confort burgués. Su posición ante la vida es la del observador nihilista. La música no ofrece consuelo sini que atiza. El proyecto se convierte en una búsqueda de lo auténtico, de lo olvidado pero presente. Esta autenticidad reside en el sufrimiento, en el colapso de la identidad, en la aceptación de que la existencia es absurda. El proyecto elige la sombra para reflexionar sobre la muerte. Su arte es un espejo que obliga al oyente a ver su propia fragilidad, su propia inminente descomposición. Es un sonido para ilustrar ese universo de pavor y horror que yace oculta en los arquetipos del ser humano.

La disgregación rítmica de la narrativa

El álbum se despliega como una secuencia lógica de deconstrucción, un análisis sonoro que viaja desde el clímax de la transgresión hasta el impulso primario. Esta travesía sonora se articula como un ritual que desmonta la obsesión. La narrativa se inicia con Sodom (la Transgresión Final), el abandono total de la moralidad y la inmersión en la carnalidad. Es el dron más denso. El murmullo marca la consumación del rito y la sentencia. La presión sónica es máxima. La voces corales atrapan la vida hasta el conducto oscuro.

Le sigue Untamed (la Liberación Instintiva), cuya naturaleza emerge sin filtros. Es la liberación de las cadenas sociales, un track menos denso, pero más caótico en sus texturas, representando la furia del cuerpo sin control. Es una inmersiòn a las aguas efervescentes.

El descenso continúa con Encounter (el Enfrentamiento con la Sombra), donde el individuo, libre pero solo, se enfrenta a la verdad de su propia sombra. Es la pieza más densa, repetitiva e introspectiva. Un diálogo neutro que utiliza el delay y los ecos espectrales hasta alcanzar su lejania al silencio.

La sumisión y la purga final

Al llegar a Prostration (la Sumisión Física), el caos se transforma en sumisión. Las frecuencias bajas se estabilizan, pero se vuelven opresivas, anunciando el sometimiento físico y mental a la cruda realidad de la materia. Esta es la rendición al cuerpo como prisión. Las cavernas del dolor corean y rezan sus augurios más oscuros.

La purga se inicia con Chastise (el Dolor como Expiación), introduciendo los elementos punitivos. Los loops metálicos y el noise más duro, que simulan una pulsación errática. Representan la flagelación y el dolor como vía de expiación. Casi al final, el disco nos sumerge en Delirium (el Desorden Sensorial). Las frecuencias se vuelven caóticas y disonantes. Es la mente desordenada, la intoxicación, la pérdida de los límites sensoriales que precede al vacío.

El viaje culmina con Thirst (la Necesidad Primaria). El track final como resolución del punto de partida: la irrupción de la necesidad pura. El dron se resuelve en un tono bajo, sostenido y melancólico. La sed permanece inestable y latente. El álbum finalmente se apaga dejando la promesa de que el rito se repetirá.

Aunque la identidad detrás de The Sabbath Project mantiene un perfil bajo, su filosofía queda plasmada en las notas conceptuales que acompañan al proyecto. Es una herramienta para la deconstrucción y la liberación a través de la inmersión en lo más terrible donde, según palabras del propio Spiers «La única forma de liberarse de la prisión del cuerpo es sonorizar sus paredes. Creemos que la oscuridad es la verdad última, y la música es el martillo que rompe la forma».

La estética de la deconstrucción

Carnal es, sin lugar a dudas, un trabajo exigente que debe evaluarse bajo sus propios parámetros de deconstrucción artística y su naturaleza extrema. El drone y el noise son géneros de nicho. El álbum es inaccesible para el oyente casual, que se aleja de los sonidos conceptuales que abrazan otras tipologías de arquitectura sónica. Sin embargo, este sonido se siente cuando observamos films de horror o en otros soportes visuales. El cuerpo y alma se encogen cuando resuenan en nuestros oídos. Esto convierte el dark ambient en un desafío para la atención y un compromiso total para penetrar en su hiper dimensionalidad.

Por tanto, el álbum puede considerarse una tesis sonora completa. El control artístico garantiza que la visión sea pura, sin concesiones. Su sonido es denso, metafísico, y logra crear una atmósfera auténtica de terror existencial. La conjunción con la estética de Allan Spiers le confiere un valor añadido único. No cabe duda de que Carnal ofrece una vía de escape para el oyente que busca una experiencia radical y reflexiva.

Los moradores de la luz y las sombras

En definitiva, estamos ante un trabajo fundamental del dark ambient contemporáneo. Consigue perturbar y sumergir. De eso se trata. No es un disco para disfrutar mientras tomas un vermouth en una terraza soleada, sino una catarsis para el inframundo y sentir el pavor en la propia mente y carne. Es la banda sonora perfecta para el colapso, una obra de arte conceptual lograda para iniciar un éxodo hacia las almas perdidas. Su condena y éxtasis nos recuerda la paradoja fundamental de que la prisión de la carne es también la fuente de todo éxtasis y horror.

La música underground tiene este propósito: sumergirten y desmantelar las expectativas del mainstream, base del supuesto confort unidireccional. El álbum logra transfigurar al oyente con una brutalidad quirúrgica que disecciona los polos de la naturaleza humana. Somos los moradores de la luz y de las sombra y entremedio se manifiesta la encrucijada se la existencia.