Ya tenemos de vuelta al señor Billy Corgan para cerrar su grandilocuente proyecto, junto con lo más próximo a lo que fueran aquellos Smashing Pumpkins de los 90. La formación actual son James Iha, Jimmy Chamberlain y Jeff Schroeder en sustitución de nuestra querida D’Arcy como integrante original.

El señor Corgan ya soltó en una entrevista que él es totalmente contrario a eso de “menos es más”. Y ya dio cuenta de ello el día que presentó este titánico proyecto que hoy día vemos finalizado. Un trabajo dividido en tres actos, publicado a lo largo de tres LPs: primero, Mellon Collie and the Infinite Sadness; luego llegó Machina/The Machines of God y ahora, en tercer lugar, Atum. ¿Y qué nos topamos? Once temas con sus luces y sus sombras de los cuales dos podrían ser prescindibles.

Atum es un disco que se mantiene en un continuo fluctuar de ideas y sensaciones. Tiene momentos brutales como puedan ser el maravilloso riff de guitarra en el tema In Lieu Of Failure que entra con la banda cual apisonadora y un Corgan que en esta ocasión sale airoso vocalmente en cuanto a melodía y alma. Pero llegamos al estribillo del tema y se nos cae todo con esa melodía a la voz repitiendo “alone, alone, alone”. Pierde alma, pierde garra, se esfuma todo ese punch que nos estaba empujando en el comienzo del tema. Y por desgracia es la sensación que deja el disco en casi toda su totalidad. Casi, porque hay luces en el disco que brillan haciéndonos rememorar a aquellos Smashing de hace poco más de dos décadas, un pelín venidos a menos, eso si. El tema Harmageddon da prueba de ello. Guitarras con un palm mute metalero y un Chamberlain que con esa batería parece llevarnos en brazos por todo el tema. Los dos solos de guitarra casi al final del tema ponen en él el broche de oro.

El tema que precede es Fireflies y es la muestra que da contraste al trabajo de Billy a la voz en todo el disco. En este track tenemos una voz con alma, melódicamente rica y con el empuje que caracteriza a Corgan. La sensación que me dejó la voz al escuchar el disco al completo es monótona. Billy Corgan es un maravilloso compositor, letrista, arreglista y trabajador de los más duros y exigentes en sus proyectos. La composición del 99´9% de los temas en la banda es suya. Y aquí nos encontramos unas líneas vocales en su mayoría simplistas, tediosas en ocasiones. Asumo que la edad es un hándicap y personalmente sé que aquella banda de los 90 quedó atrás. No soy de los que espera ver replicado el mismo formato disco tras disco. Pero no quita que las melodías en la voz se me queden vacías e incluso en ocasiones flojas en cuanto a carisma.

Otro tema donde encuentro a un Corgan creíble a la voz es en Spellbinding, con un potentísimo estribillo, tema bastante compacto.

Los once temas están fuertemente cargados de sintetizadores y coros femeninos que acompañan a la voz principal, ¿podría ser esto para tapar esas carencias mencionadas? Once temas con sus luces y sus sombras, como dije al principio, que en su totalidad no conforman un mal disco, pero para nada es tampoco lo que nuestro frontman nos hizo pensar y nos quiso vender.

Creo que esta tercera entrega va a ser vapuleada injustamente por ir de la mano estrechamente de los otros dos actos, ya que crean la llamada trilogía. Y digo esto porque sus antecesores no han recibido muy buena acogida y justo esta tercera entrega es la que mejor brilla en su totalidad. Eso y que ya sea por marketing o por lo que sea, vender este trabajo como la continuación de aquellas obras magnas de 1995 y 2000 respectivamente, no hace más que un flaco favor a este nuevo trabajo ya que las expectativas son muy altas. Y todos sabemos que Billy Corgan vivió su etapa dorada que no ha sabido ni podido revivir.

Para todo aquel fan incondicional deciros que habrá edición Deluxe en vinilo y CD con temas inéditos que no verán la luz de forma digital hasta finales de año.

Escucha aquí ATUM de The Smashing Pumpkins