No llevamos ni la mitad del 2022, y se nos está quedando un año musical completísimo en todos los sentidos. Uno de los grandes eventos ha sido la creación del proyecto musical The Smile. Dicho proyecto no podía ser más prometedor teniendo en su alineación a Thom Yorke (vocalista de Radiohead) y Jonny Greenwood (guitarrista de Radiohead y compositor de bandas sonoras de películas tan reputadas como Spencer (2021) o El Hilo Invisible (2017). Además, el tridente de The Smile lo cierra Tom Skinner (miembro de bandas como Sons of Kemet o Met Yourself Down) ¿Y cuál ha sido el resultado de esta estimulante conversación?

The Smile ha lanzado un total de seis singles destinados a dejarnos un disco rico en detalles. Se nota quienes están detrás del álbum y lo podemos percibir desde su canción de apertura, The Same: inicia con una melodía de un minuto que se abraza a la voz de Thom Yorke y nos deja con una canción tan opresiva como magistral para arrancar el disco; ya se empiezan a notar pinceladas de Radiohead.

La batería es un elemento crucial en gran parte de A Light For Attracting Attention y retumba en la segunda canción titulada The Opposite o en la espectacular The Smoke; la fusión batería-Yorke en estas canciones crea piezas de art rock con gran delicadeza y tonos lánguidos (véase en la letra: «Smoke wakes me from my sleep»).

Hay una faceta potencialmente enérgica en este álbum: el post punk. La banda elabora varios temas con un ritmo endiablado más que considerable; tanto You Will Never Work In Television Again como We Don’t Know What Tomorrow Brings están llenas de un pulso elevado que terminan con los dos temas más vibrantes del disco (y curioso que ambas canciones sean las que tengan los títulos más extensos).

La figura de Thom Yorke está omnipresente en todo el álbum. No obstante, hay varias pinceladas suyas de más en algunos puntos del álbum: en Pana-vision sentimos al músico inglés juguetón con el piano y brinda una demostración ilustre de jazz-rock. Créanme, hagan caso a esta frase del tema: «Forget everything you knew», y experimenten este caviar musical como si fuera algo único.

Junto a la magnífica Pana-vision (que podría formar parte de la banda sonora de Suspiria del 2018, compuesta por el propio Yorke), tenemos otra inmejorable demostración de la presencia del vocalista británico en Free In The Knowledge: una canción en la línea de las más depresivas y grises del disco, pero llevada al extremo y con una elaboración lírica por encima de muchas.

A pesar de la impresionante calidad de todos estos temas, se echa en falta un poco más de chamber pop o ciertos aspectos musicales que definen mucho a las carreras solistas de Yorke y Greenwood, sobre todo por la rama experimental, pero el conjunto es más que bueno.

A Light For Attracting Attention es un «mapa musical» con 13 canciones que van viajando por diversos estilos y visitan zonas que nos resultan familiares. El proyecto musical de The Smile se ha quedado muy, pero que muy cerca de aterrizar en algo sobresaliente. Aún así, es un trabajo que terminas de escuchar y llegas a la conclusión: ¡qué bueno! Radiohead parece haber vuelto pero con una personalidad completamente marcada y específica. Un disco ideal para escuchar de noche mientras el viento nos empuja. Estos genios son muy buenos.

Escucha aquí A Light for Attracting Attention, de The Smile