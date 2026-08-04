The Strokes – Reality Awaits

La primera pista de Reality Awaits ya deja claro que este no va a ser un disco que busque gustar desde el primer minuto. «Psycho Shit» comienza con una introducción instrumental que parece un simple prólogo, pero acaba convirtiéndose en una canción con vida propia. Ese arranque resume bastante bien el espíritu del álbum: ideas que se desarrollan sin prisa, estructuras más abiertas y una banda mucho menos preocupada por cumplir con las expectativas que por seguir su propio instinto creativo.

Esa misma filosofía recorre el resto del disco. Como suele ocurrir con cada nuevo lanzamiento de The Strokes, no ha tardado en abrir un nuevo debate. Esta vez no gira en torno a la inspiración de la banda, sino al uso del autotune con el que Julian Casablancas moldea su voz. Una decisión que ha dividido a los seguidores del grupo y que convive con otra de las grandes novedades del álbum: canciones más largas y de desarrollo más pausado.

De hecho, Reality Awaits incluye cuatro temas que superan los cinco minutos, entre ellos «Falling out of Love», la composición más extensa de toda su discografía. Un enfoque que se aleja de la inmediatez que definió sus primeros trabajos y que evidencia que la banda ha dejado de perseguir el impacto para permitirse desarrollar sus ideas, aunque eso signifique poner a prueba la paciencia (y las expectativas) de quienes siguen esperando otro «Last Nite» o «Reptilia».

Más que una estrategia para sorprender, ese enfoque parece responder a una necesidad creativa. Albert Hammond Jr. no ha ocultado su entusiasmo al definir Reality Awaits como «mi disco favorito de los que hemos hecho«, una declaración que refleja el momento de libertad con el que la banda ha afrontado este trabajo. The Strokes ya no parecen obsesionados con repetir una fórmula que funcionó hace más de dos décadas. Simplemente hacen la música que les apetece hacer.

Ese cambio de enfoque también se refleja en varias de las composiciones del álbum. Entre los grandes aciertos del disco aparece «Dine N’Dash», una canción que demuestra que todavía saben encontrar el equilibrio entre la experimentación y la melodía. Sin renunciar al sonido más abierto de Reality Awaits, mantiene ese pulso guitarrero tan reconocible de la banda y acaba convirtiéndose en uno de los temas más redondos del álbum.

Y quizá ahí resida la verdadera lectura de este disco. No es un intento de recuperar el pasado, sino de ampliar el universo sonoro de una banda que ha entendido que evolucionar también implica asumir riesgos. Puede que no tenga el mismo gancho que sus primeros álbumes, pero sí la personalidad de un grupo que ya no necesita mirar atrás para seguir avanzando.

Escucha aquí Reality Awaits de The Strokes