El entre el sueño y el derrumbe

El ascensor se abre y una voz, mitad humana, mitad electricidad líquida, nos invita a entrar. No hay destino señalado. Solo una dirección posible: arriba. Astral Elevator es un álbum que no se escucha, se atraviesa. The Tear Garden regresan como quien despierta en mitad de un sueño interrumpido. Empapados de melancolía luminosa. Con los bolsillos llenos de polvo estelar y múltiples heridas en el alma. Cada planta que se asciende del viaje es un recuerdo, una pérdida, una visión psicotrópica de la decadencia más elegante.

Dentro de ese ascensor de la vida, los ecos del pasado retumban. Con ellos Edward Ka-Spel y cEvin Key laten junto a una sincronía imposible: la sensibilidad poética del primero y la alquimia sonora del segundo. Juntos construyen un templo suspendido entre la carne y la máquina, donde los loops respiran y los silencios murmuran viejas plegarias. Astral Elevator es, quizá, el último viaje posible. Un intento de alcanzar la paz a través de la confusión, la belleza entre ruinas, la fe de que todavía hay algo más allá del ruido mundano.

El corazón fractual de «Astral Elevator»

Tras ocho años de silencio desde The Brown Acid Caveat (2017), The Tear Garden vuelven para abrir las puertas de su universo interior. Astral Elevator marca ese esperado regreso: un álbum que asciende entre el sueño y la vigilia, como si cada nota pulsara una dimensión intermedia. Publicado el 24 de octubre de 2025 por el sello canadiense Artoffact Records, el disco reafirma la fuerza creativa del proyecto conjunto de Ka-Spel (The Legendary Pink Dots) y Key (Skinny Puppy).

El álbum cuenta, además, con colaboraciones muy especiales. Entre ellas, la presencia póstuma del fallecido Dwayne Goettel, donde su sonido envuelve la obra en una resonancia emocional profunda. También participan Randall Frazier y Dre Robinson, ambos aportando textura y densidad sonora a la producción que Greg Reely lleva a su máxima pureza con la mezcla y masterización.

La portada, obra de Simon Paul, es un portal visual que dialoga con el propio concepto del álbum. Ascender entre sombras y disolverse en la luz. Junto a ello, Cory Gorski dirige tres videoclips —A Return, In the Name Of y War Crier— que expanden visualmente parte de esta odisea espiritual.

Reflejos sobre el jardín de las lágrimas

La música de The Tear Garden fluye como un río de lágrimas que se divide en corrientes caprichosas, pero jamás olvida su cauce. En Astral Elevator, dicho caudal arrastra los ecos sísmicos de The Legendary Pink Dots, la melancolía luminosa de Ka-Spe, y un lirismo poético que transforma lo cotidiano en visión astral. Al mismo tiempo, los paisajes electrónicos y la densidad industrial de Skinny Puppy se filtran en capas sonoras. Key no solo construye beats, sino arquitecturas de aire y sombra, lágrimas caídas en un jardín.

También se perciben memorias a bandas relacionadas con la tendencia psychedelic electronic y darkwave de finales de los 80 y principios de los 90. A saber, gente como Coil, Cabaret Voltaire o los experimentos más introspectivos de Kraftwerk. Sin embargo, Astral Elevator parece elevar al oyente hacia una psique propia y diferencial. Es el ascensor que eleva astralmente a quien se monta en su interior.

Instrumentalmente, el esférico combina sintetizadores analógicos y digitales. Percusión electrónica, pads etéreos y texturas industriales, formando un tapiz donde cada capa respira y se superpone de manera maestra y enigmática. Como consecuencia, se crea un efectismo que oscila entre la contemplación y la inquietud que recuerda a un lienzo sonoro en constante proceso de transformación.

Son los códigos y señales de la resonancia que conectan el rock psicodélico y la electrónica experimental con la música industrial y la exploración mística. Cada influencia se siente como un eco suave, una voz que guía sin dominar, manteniendo la originalidad y la magia que definen al dúo.

La alquimia mística y el vértigo cósmico: La geometría del caos

Como si se tratara de un laboratorio de sombras y destellos, el disco se mueve entre lo místico y lo matemático. Cada elemento de Astral Elevator se convierte en un nodo donde lo etéreo y lo estructurado se encuentran. Cada color, línea y silueta resuenan con los títulos y las atmósferas del álbum. Este espacio visual prepara al oyente para un viaje vertical dentro de un ascensor que atraviesa dimensiones, donde la electrónica y la lírica psicodélica se entrelazan en una danza de caos controlado y de revelación espiritual.

El mandala de transición

La portada de Astral Elevator funciona como un mapa esotérico. Un mandala de transición que condensa las temáticas de viaje astral, misticismo y fatalidad presentes en el álbum. Su diseño establece un nexo visual entre la precisión geométrica de cEvin Key y el surrealismo lírico de Edward Ka-Spel cuto fin es trazar un centro energético de equilibrio y purificación que ayude a transformar el entorno y la mente a través de la fluidez meditativa.

La tríada alquímica de colores

Se utiliza una tríada cromática con fuerte carga simbólica. El negro y gris oscuro ancla la obra en la estética gótica e industrial del proyecto. Representa el «Nigredo» (la fase alquímica de disolución y la materia prima oscura). El violeta baña el portal central. Simboliza la mística, la espiritualidad, y los estados alterados de conciencia que definen el paisaje sonoro onírico e inmersivo del álbum. El oro metálico delinea la estructura geométrica y a la figura ascendente, representando el «Rubedo» (la culminación o iluminación) y la trascendencia.

Iconografía y ascensión espiritual

La composición se articula alrededor de un viaje vertical y liminal. Sus elementos se correlacionan directamente con los títulos de las canciones del álbum. La escalera en el centro del portal rectangular se interpreta como un «axis mundi». Un conducto directo para la ascensión espiritual, reflejando el viaje explícito en la canción Going Up. La figura dorada que asciende simboliza el alma que busca la iluminación. A ambos lados, las siluetas flotantes evocan la disolución del cuerpo físico, necesaria para emprender el viaje del espíritu.

El destino y los guardianes del umbral

Una inmensa mano, sutil pero dominante, sostiene y enmarca el portal desde el primer plano. Este elemento se interpreta como la fuerza superior del destino o la providencia, un eco directo del título Lady Fate. Introduce una nota de fatalismo en el viaje espiritual. Las calaveras estilizadas en las esquinas superiores actúan como sellos o guardianes del portal dimensional. Su inclusión establece que la trascendencia roza inherentemente la mortalidad y se relaciona con el motivo de la «Danza de la Muerte» (Toten Tanz).

En resumen, la portada es un arquetipo visual que encapsula la filosofía y la exploración del subconsciente junto a sus planos dimensionales. A través de vehículos rítmicos y poéticos, y un cromatismo estructurado por la geometría cósmica, preparan un viaje a través de la vida y la muerte. El Elevador Astral está diseñado para ser recorrido, y la portada es la advertencia, el mapa y la promesa de una experiencia inmersiva y profundamente estructurada.

La voz que fluye entre dimensiones

La voz de Edward Ka-Spel no se limita a cantar; flota, susurra, emerge y desaparece. En Astral Elevator, cada nota parece arrancada del éter, llevando consigo fragmentos de memorias, sueños y visiones psicotrópicas. Es una voz que se siente líquida, capaz de transformarse en eco, mantra o lamento. Conduce al oyente por el laberinto sonoro construido por cEvin Key.

La voz es instrumento y narradora, al mismo tiempo. Se curva sobre la electrónica, se enreda con los drones, se disuelve en el reverb. Sin embargo, siempre mantiene una claridad poética, una línea que conecta la experiencia emocional con la técnica. Los matices de Ka-Spel permiten que los momentos más oscuros o industriales respiren, creando espacios de melancolía luminosa donde la decadencia se transforma en belleza.

En este ascensor astral, la voz es el hilo que sostiene la narrativa onírica. Un guía invisible que nos recuerda que cada textura, loop y silencio tienen un sentido, aunque a veces solo se perciba a nivel emocional. Es la presencia que nos hace sentir que, incluso en medio de lo surrealista, estamos despiertos dentro de un sueño compartido.

Filosofía del ascensor: entre lo humano y lo cósmico

The Tear Garden no solo construye paisajes sonoros: construye preguntas. Preguntas sobre la percepción, sobre la memoria, sobre lo que significa conectar con otro ser y con uno mismo. En Astral Elevator, Ka-Spel y Key nos recuerdan que la música es un vehículo de introspección. Un instrumento capaz de revelar lo invisible, de hacer tangible lo intangible.

La filosofía de la banda se despliega entre loops, drones y pads. No se busca la simple belleza ni la comercialidad. Se busca el encuentro con la conciencia del oyente, la resonancia interna que provoca emoción y pensamiento. Ka-Spel y Key destilan cuarenta años de colaboración en un manifiesto donde la música se vuelve rito y revelación.

Se percibe también un compromiso con la autenticidad. La participación de colaboradores como Dwayne Goettel, aunque póstuma, respeta la integridad de la obra. Cada textura, cada capa de sonido, se inserta en un universo que no cede a la moda ni a la superficialidad. Incluso la estética visual, desde la portada de Simon Paul hasta los vídeos de Cory Gorski, comparte esta misma filosofía: arte y experiencia, inseparables.

En Astral Elevator, la sociedad y lo cotidiano se perciben a través de un prisma alternativo. Hay crítica, pero también contemplación; hay oscuridad, pero siempre un hilo de luz. Cada pista es un microcosmos. Un espacio donde se refleja la búsqueda constante del duo: equilibrio entre la tecnología y la emoción, entre la decadencia y la ascensión mística. La filosofía de The Tear Garden es, en esencia, un recordatorio de que la música puede elevar, transformar y cuestionar. Y que cada escucha es un ritual íntimo donde el ascensor nunca deja de subir.

La ascensión astral

Empezamos el recorrido. El ascensor se abre y el aire vibra con electricidad. Cada planta revela un fragmento distinto del viaje, un stargate entre la oscuridad industrial y el resplandor místico. The Tear Garden convierte el movimiento en trance y el sonido en visión. Lo que sigue no es un simple recorrido por canciones, sino una subida hacia lo intangible, donde se abandonan los cuerpos físicos para vivir eternamente en un plano más elevado de conocimiento y poder.

Primera planta: El despertar interior

El ascensor se detiene en A Return, la apertura introspectiva que nos invita a entrar en el ascensor astral. Los pads flotantes y loops delicados nos sumergen en un mundo familiar pero transformado. Ka-Spel susurra secretos mientras Key construye un paisaje electrónico que respira con cada compás. Este inicio marca el tono de introspección, ascensión y anticipación. Going Up, ascendente y etérea, es una pista que parece elevarse físicamente. Cada drone y sintetizadorforma columnas de luz que guían la escucha, mientras la voz de Ka-Spel flota sobre ellas como un hilo de pensamiento. El ascensor sigie su marcha…

Segunda planta: Los rostros del destino

La puerta se abre y aparece Lady Fate, susurrante y misteriosa. Es una oda a lo inevitable. La instrumentación se curva alrededor de la narrativa poética, creando un espacio donde la predestinación se percibe como belleza. Detrás surge Square Root que empieza con un diálogo entre dos extrañas criaturas cuyas voces fragmentadas y procesadas entablan una conversacion de preguntas y respuestas. Es un tema profundamente experimental donde se juega con la percepción a través de loops que se entrecruzan. Cada giro rítmico parece desafiar la lógica, evocando la sensación de un laberinto sonoro. It Just Ain’t So es directa como un pulso electrónico que vibra en la médula. Key imprime un ritmo que recuerda la precisión industrial, mientras Ka-Spel mantiene la carga poética intacta. Seguimos subiendo…

Tercera planta: La oscuridad iluminada

El letrero indica In the Name Of. Es una rotulación oscura y potente. La voz hipnotiza y los sintetizadores amenazan con engullir la percepción. Es un viaje confrontativo hacia lo desconocido, un recordatorio de que la belleza también puede ser inquietante. Exorcism, el próximo espacio informatico, es espacial y ominoso. Explora texturas inquietantes. Cada sonido es una sombra que se mueve entre luces de reverb, creando un efecto casi ritual. Al final se vislumbra Toten Tanz, una sacudida rítmica y fantasmal que combina synths góticos y percusión industrial. Es como una danza de fantasmas electrónicos que mantiene el pulso y la tensión. Pulsamos nuevamente el botón…

Cuarta planta: La batalla y el mantra

Llegamos a War Crier, energética y confrontativa. Se cristaliza como un grito que sacude el espacio. La agresividad rítmica se mezcla con melodías etéreas, recordando la dualidad del universo del dúo. Seguidamente, llega Swallow the Leader, hipnótica y con capas sonoras que se entrelazan en un drone profundo. La voz de Ka-Spel se transforma en mantra, y cada textura electrónica envuelve al oyente. Queda poco para alcanzar la cima. El ascensor sigue su ascenso…

Quinta planta: El amanecer del trance

Unreal, se planta como una onírica disolvente, donde lo real y lo imaginario se mezclan. Los loops seductores crean un paisaje que parece existir entre dimensiones. Detrás, A Developing World, filosófica y expansiva, invita a reflexionar sobre los cambios y los ciclos. La instrumentación se expande como las plumas de un faisán. La melodía sugiere una contemplación sin urgencia. Al instante, Always Take the Highway se materializa más terrenal y directa, pero impregnada de atmósfera. Es un respiro dentro del ascensor astral, un momento de caminar mientras la mente sigue flotando. El cuerpo se encoge. Último ascenso…

Sexta planta: Tránsito y resplandor

Suena el timbre. Hemos llegado al clímax con Chow Mein, excéntrica y juguetona, ofrece giros electrónicos inesperados. La pista aporta humor y ligereza al viaje, mostrando la versatilidad del dúo. Acto seguido, el punto final, Undiluted Bliss, un cierre radiante y psicodélico, como un estallido de texturas que dejan una sensación de plenitud, parecido a un amanecer antes del final. Es un trance que nos recuerda la belleza de toda ascensión. Amplitud y perspectiva. Sensación de loguitud y eternidad.

Mas allá de la cima

Hemos alcazado la ciuma, la máxima altura del viaje. Podemos clavar nuestra bandera y reflexionar. Sin duda estamos ante un disco que es una obra de arte más en el universo de The Tear Garden. La química creativa entre Ka-Spel y cEvin Key, es impecable tras ocho años de pausa. La producción y mezcla aporta claridad a paisajes sonoros complejos. Las voces y letras de Ka-Spel, conjugan el lirismo poético y misticismo con la electrónica más envolvente. Las colaboraciones son memorables, incluyendo la presencia póstuma de Dwayne Goettel. Y como no, la experiencia visual completa de la portada de Simon Paul son una maravilla conceptual que integra arte y música.

Es cierto que la densidad experimental del álbum puede resultar desafiante para oyentes poco habituados. Sin duda es un trabajo complejo. No cabe duda de que lo psicodélico o industrial, o los universos oníricos y abstractos, precisan de una predisposición personal adecuada, pero precidsamente en esto reside el reto. En tratar de indagar más allña de los simple y evidente.

Astral Elevator es, pir tanto, un ascensor sonoro que lleva al oyente más allá de la percepción habitual. Donde cada pista abre puertas a mundos intermedios entre lo tangible y lo onírico, generando una experiencia inmersiva, introspectiva y poética. Es un sonido que deja una marca indeleble en quienes se atreven a recorrer su ascensor astral.

La belleza no reside solo en lo que oímos, sino en cómo nos transforma el viaje. Cada pista es una escalera que se eleva en espiral, y cada escucha revela que edifica y deconstruye el sonido. Matices que antes parecían invisibles toman relevancia dispersa y quebradamente melodica. Subir a este ascensor es dejarse llevar por las plantas de lo etéreo, lo místico y lo profundamente humano. Es musica de otra dimensión.