Siete años nos han hecho esperar a los escoceses The Twilight Sad, pero a veces la vida personal pesa más que cualquier otra cosa. En 2023, durante su gira como teloneros de The Cure, James Graham (cantante y líder de la banda) tuvo que retirarse temporalmente para cuidar a su madre ante un empeoramiento de su salud. Dos meses después, la pérdida de su madre coincidió con su 40 cumpleaños y su reciente paternidad, sumiendo al cantante en una profunda depresión marcada por el duelo.

Fue un momento crítico para la banda; la formación estuvo cerca de separarse. Sin embargo, Graham decidió que si regresaba, lo haría de la manera más honesta posible: dejando atrás las metáforas y apostando por un enfoque más directo, crudo y emocionalmente desnudo. En esta vuelta, la figura de Andy MacFarlane era indispensable. Su guitarra sostiene gran parte del peso sonoro de la producción, construyendo ese característico paisaje melancólico e intensamente emocional que define al grupo.

Entre los colaboradores destacan: Alex MacKay (Mogwai) al bajo, David Jeans (Arab Strap) en la batería, y el propio Robert Smith, que aporta teclados en Dead Flowers, bajo en Back to Fourteen y guitarra en Waiting for the Phone Call.

El avance de la demencia, enfermedad que azota a millones de personas en todo el mundo, no le es ajeno a James Graham, quien vivió en primera persona la pérdida de su madre a causa de esta dolencia. Esa herida se traduce con crudeza y sensibilidad en Get Away From It All, un tema lleno de preguntas sin respuesta —“Why you leaving me? Why you slowly leaving me?”— que resuenan como ecos de una despedida a cámara lenta. La canción se mueve entre la confusión, la tristeza y una necesidad casi desesperada de aferrarse a lo que se desvanece.

Al mismo tiempo, surge un delicado hilo de esperanza con el anhelo de recuperarla y volver a encontrar a la persona que fue. En ese vaivén emocional, también se percibe la ruptura de los roles naturales (él como hijo, ella como madre), desdibujados por una enfermedad que no solo borra recuerdos, sino que además implica un cambio de tornas: el hijo pasa a sostener, a hacerse cargo de quien antes era refugio, sintiéndose, a la par y de alguna forma, huérfano.

Dentro de esta complicada montaña rusa de emociones, aparece una sensación difícil de nombrar: la orfandad en vida. Porque aunque la presencia física permanece, algo esencial se ha perdido ya, dejando a Graham suspendido entre el apego y la ausencia.

Con el título del segundo corte, Designed to Lose, Graham traslada ahora el foco hacia una relación de pareja, sosteniendo la sensación de que, desde el inicio, la relación parece maldita y condenada a fracasar. A lo largo del tema, hay una lucha constante entre el deseo de permanecer y la necesidad de elegir. Graham se enfrenta a una decisión que parece no querer tomar, la ruptura, pero que parece el único camino viable viendo el desgaste ya acumulado.

En paralelo, dentro de esta misma relación, se desarrolla una búsqueda del propio lugar. La sensación de no saber quién se es cuando se deja de ser el pilar principal. Este sentimiento se ve agravado por la falta de diálogo de la pareja, negándose a razonar o a construir un espacio común donde resolver el conflicto. “Are we playing dead in my head?” actúa como un mantra insistente y casi obsesivo. La ruptura aparece aquí como una sombra constante, como si la relación ya estuviera muerta.

Siguiendo el hilo de las rupturas, Attempt a Crash Landing se siente como un aterrizaje de emergencia en territorio ya devastado. La canción nos devuelve a las sombras de una relación que agoniza una y otra vez, donde Graham opta por tomar distancia, no desde la frialdad, sino más bien desde la necesidad. Las dudas y los miedos se convierten en el centro emocional del tema —especialmente marcados por la posible presencia de su hijo—, amplificando la conciencia de pérdida. No es solo el final de una relación, sino la desintegración de un mundo compartido.

Aunque todo apunta a una decisión largamente reflexionada, la canción deja entrever una grieta de incredulidad: una sensación de extrañeza ante lo inevitable, como si incluso al dar el paso, una parte de él aún no terminara de asumir que realmente está ocurriendo.

A pesar de tener la decisión tomada, existen momentos de contradicción, con frases como “Don’t leave me this way”, revelando a un Graham que, lejos de la firmeza inicial, suplica no ser abandonado. Es aquí donde aflora la verdadera tensión del tema: la lucha entre la necesidad de marcharse y el miedo profundo a quedarse solo.

En cuanto a la interpretación musical, las guitarras irrumpen con fuerza y personalidad, construyendo un sonido sólido y envolvente, mientras Graham ofrece una interpretación intensa y profundamente dramática que añade una capa emocional cautivadora.

La típica imagen de alguien sentado frente al teléfono, esperando una llamada que nunca llega, se convierte en el espejo emocional de una relación suspendida en la incertidumbre en Waiting for the Phone Call. Graham no solo espera; suplica una señal, la que sea, que le confirme que aún queda algo al otro lado de la línea. La canción se mueve hacia un territorio más íntimo, donde afloran miedos y emociones tan profundas que rozan lo invisible. Hay una fragilidad palpable, una sensación de desmoronamiento silencioso que atraviesa cada verso.

El resultado es una pieza cargada de vulnerabilidad, donde la espera no es solo un acto, sino una herida abierta que late en cada nota. Musicalmente, contrasta la base electrónica, un poco festiva, con la asfixia emocional del tema.

En The Ceiling Underground, la ansiedad se mezcla con el escepticismo de una realidad que ya no tiene sentido. Graham está emocionalmente roto tras haber vuelto a perder a alguien, pero paradójicamente aún busca desesperadamente una conexión que le haga volver. La canción se sostiene primero sobre un tono contenido, marcado por un piano minimalista que parece latir desde dentro, como si estuviéramos escuchando directamente la mente o el corazón de Graham. Todo se mantiene en esa calma tensa, íntima, hasta que poco a poco termina desbordándose, abriéndose hacia un ritmo más fluido que suena casi como una liberación emocional.

Con un sonido cargado de dramatismo tanto en la interpretación de Graham como en las guitarras, Dead Flowers nos recuerda al sonido inicial de la banda. Suena a súplica: Graham ha hablado tanto desde el dolor que ya ni siquiera sabe si sigue siendo escuchado. Es la desesperación de sentir que su voz ha dejado de existir para la otra persona y que la relación se mueve a un terreno onírico y sombrío en las flores muertas, con una relación marchita.

En Inhospitable / Hospital nos metemos de lleno en una relación donde el amor ya no se siente como un lugar seguro, sino como algo que duele. Todo está mezclado: el cariño, la ansiedad, la necesidad… y cuesta separar qué parte sana y cuál termina haciendo daño.

La interpretación de Graham suena muy cercana, viviendo cada palabra. La producción acompaña perfectamente esa sensación, creando un ambiente cerrado, un poco asfixiante, arrastrándonos a esa dependencia emocional sin dejarnos salir.

El duelo no siempre nace de perder a alguien. En Chest Wound to the Chest, se vuelve algo más silencioso y, quizá, más difícil de nombrar: el duelo por uno mismo, por la identidad que se quedó atrás. Con una interpretación profundamente tierna, Graham parece llamarse a sí mismo desde el pasado, buscando volver a ese niño que fue. En ese gesto se esconde mucha fragilidad al reconocer la soledad que habitaba su infancia y que, en el fondo, él era su único refugio, su único amigo de verdad.

El tono se va transformando poco a poco en una súplica, casi un ruego por poder ser alguien distinto, mientras se instala también la sensación de que ser uno mismo ya no es posible. Hay un rechazo silencioso hacia su propia identidad, como si habitarla doliera demasiado.

Entre toda esa oscuridad, asoma una pequeña grieta de luz: la necesidad de creer que tiene que haber algo más, algo al otro lado de todo ese peso.

Graham nos devuelve a la adolescencia con una vulnerabilidad desgarradora en Back to Fourteen. Cada súplica, cada regreso a los catorce años, revela un corazón que aún busca consuelo, conexión y ser visto. Es un retrato íntimo de la fragilidad que persiste desde la infancia y de la necesidad de reencontrarse con uno mismo.

Cerrando el disco y a modo de desahogo, TV People Still Throwing TVs at People se forma como un bucle de preguntas de Graham, intentando validarse a sí mismo, intentando entender si lo que siente y cómo se siente está bien o es normal. Así se refleja también a nivel musical, comenzando de una forma más contenida para terminar explotando.

En conjunto, el regreso de la banda se construye como una obra profundamente honesta y emocionalmente devastadora, donde James Graham abandona cualquier artificio para enfrentarse de lleno a sus heridas: el duelo por la pérdida de su madre, el desgaste de las relaciones y la crisis de identidad. Cada canción funciona como una pieza de ese proceso, transitando entre la desesperación, la fragilidad y pequeños destellos de esperanza, mientras el sonido —sostenido especialmente por las guitarras de Andy MacFarlane— refuerza esa intensidad melancólica tan característica.

Lejos de ser solo un disco sobre la pérdida, es también un retrato crudo de la vulnerabilidad humana: del miedo a quedarse solo, de la dificultad de soltar y de la necesidad de reconstruirse cuando todo parece derrumbarse. Así, el álbum no solo marca el regreso de la banda tras años difíciles, sino que se convierte en su trabajo más directo, valiente y emocionalmente expuesto hasta la fecha.

Escucha aquí It’s the Long Goodbye, de The Twilight Sad