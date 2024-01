«El tiempo vuela sobre nosotros, pero deja atrás su sombra»

Nathaniel Hawthorne

El tiempo, como nuestra vida, sigue un trayecto determinado que no es susceptible de alteración alguna, simplemente pasa y no da lugar a modificaciones. El tiempo nos carcome, nos absorbe, no perdona, y sus efectos son tan palpables en el exterior como en el interior de las personas. El tiempo, por tanto, es el gran protagonista de la existencia, su paso por la vida demuestra, por ejemplo, la posibilidad de tomar perspectiva y expresar múltiples diferencias bajo otras formas distintas. Así es cómo me atrevería a definir el nuevo álbum de The Vaccines, Pick-Up Full of Pink Carnations, un tremendo coletazo de una bestia en celo que desafía al tiempo. El disco ha sido producido por Andrew Wells (Halsey, Phoebe Bridgers) y mezclado por Dave Fridmann (Tame Impala, The Flaming Lips). Sin duda, es un álbum repleto de singles.

Un largo tiempo de tres largos años ha sido necesario para que la banda británica recuperase aquel brío que la catapultó hacia los Top Rankings internacionales y los himnos de estadio, dos hechos que demuestran una eficaz gestión evolutiva en los registros sin que por ello se perdiera la esencia del estilo y la musicalidad. Recordemos que The Vaccines son una banda británica de indie rock formada en Londres durante 2010.

Desde mi punto de vista, Pick-Up Full of Pink Carnations, es un plástico que tiene dos líneas diferenciadas: la musical, con grandes estribillos y melodías que se pegan como lapas a su roca, y la letrística que, a pesar de tener aciertos, en general se muestra tremendamente confusa y caótica.

Musicalmente hablando, The Vaccines son una vacuna eficaz para afrontar las dolencias que comprimen nuestro tiempo, aquellas que desatan la exploración melancólica, los amores abandonados y el desengaño de los sueños, entre ellos, el del legendario American Dream. Es una pena que las letras no refuercen con mayor fuerza la coherencia de los diez temas del álbum.

El disco empieza su andadura con Sometimes, I Swear, tema donde el sentimiento de arraigo y de pertenencia se pone en duda: «Cuando la gravedad me golpea / No tengo dónde caer (…) No pertenezco a ningún lugar». El propio Young confesó a NME que «pocos lugares hay en el planeta donde me sienta tan en paz como en mi propia casa, pero incluso allí cuestiono mi lugar en el mundo. Creo que la necesidad humana de ser parte de algo, de conectarnos unos con otros, en una comunidad o congregación, es lo que nos mantiene avanzando y buscando significados».

Acto seguido, arranca Heartbreak Kid, un chico rompecorazones que nos impregna con desafortunadas sensaciones acerca de la rotura emocional: «La gente como nosotros piensa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante [pero] ahora todos me llaman el niño del desamor». El tema se autoconstruye sobre aquellas personas que tienen la sensibilidad rota a causa de los desengaños y desamores. Al mismo tiempo, nos habla de aquellas personas que todavía tienen intacto ese latido emocional pero que el paso del tiempo acabará despedazando. Según Young: «Heartbreak Kid es un recordatorio que nos describe el mundo donde muchos nos sentimos indiferentes con demasiada frecuencia; sin embargo, a veces tenemos que afrontar los sentimientos de cara con el fin de hacernos sentir más vivos, incluso si sientes que el mundo se está acabando. Es una canción idónea para acompañar tu viaje por la concurrida autopista que conecta la pérdida con el descubrimiento».

Llegamos a Lunar Eclipse, pista que sugiere un apagón existencial, un cierre total a la espera de un reposo y de un cambio: «Me llevaste al desierto y me dejaste allí atormentado. No merezco la redención. Ahora no necesito otra razón para sentirme mal (…) El tiempo comienza a arder en ambos extremos. Entonces… ¿Por qué no podemos ser simplemente nosotros mismos?». Simbólicamente es un tema que expresa la culminación y el cierre de una etapa, un descanso para recuperarse y encarar un nuevo periodo de vida incipiente, rebosante de crecimiento, desarrollo y conocimiento. Si bien es cierto que los eclipses pueden suponer ese momento que altera la vida en busca de cambios, la canción pretende decirnos que las transformaciones se producen todos los días aunque seamos o no conscientes.

Acto seguido, aparece Discount De Kooning (Last One Standing), extraño título para definir un estado de abandono y esperanza que tal vez nunca llega. La letra es muy directa: «He estado pensando todas las veces donde tú solías llenar mis calles, hasta que me abandonaste (…) Entonces comencé a llenar los espacios con el descontento, revisando la basura para ver dónde estaban las disculpas. No sé qué haré ahora, pero mi suerte se ha roído (…) Tal vez por ello debería seguir bailando hasta ser el último en pie».

Primitive Man resopla sufrimiento («Cuando te lastiman nunca sientes dolor») y tristeza por aquellos que parten y jamás vuelven («Todas mis personas favoritas mueren»). En cambio, Sunkissed es una referencia al amor pasional y romántico, el que pasa de un estado azucarado a un estado ácido y pasional: «Estábamos tumbados en la hierba, navegando sobre una ola de ansiedad. Nos escondíamos del aire que llenaba nuestros pulmones, mientras el sol nos besaba con lenguas. El viento corría por nuestro cabello eterno, con sus manos presionadas contra nosotros (…) Y nuestra piel seguía calentándose a medida que nos deshacíamos».

Another Nightmare, por otra parte, es un track que exclama ese amor que se convierte en pesadilla y devora tus adentros: Dijiste que te ibas y que nunca volverías, incluso tu amor no fue suficiente (…) Si querías escapar debías habérmelo dicho (…) Ahora no quiero esperar un año más para sentirme mejor y olvidarte (…) No quiero sentir el odio ni la ira (…) pero tampoco quiero vivir (…) otra pesadilla».

Según los miembros de la banda, Love to Walk Away, es la canción central y responsable del álbum, tanto sonora como temáticamente. Narra la historia de un tipo encerrado a la espera de un amor que finalmente lo abandona: «Toda la noche esperándote, aislado y detrás de las rejas. Siempre te vas. Te encanta alejarte».

The Dreamer es como el sueño que deambula entre dos mundos tratando de encontrar la doble realidad: «Sé que la noche tiene dos caras (…) una que corre y otra que persigue. Si me atrapara en medio, entonces te esperaré en el mundo de los sueños» Finalmente, llegamos al cierre del álbum con Anonymous in Los Feliz, un extraño nombre que contiene estribillos que se clavan como encrucijadas: «Anoche te metiste en la línea de mis ojos (..) Pasé mis dedos por tu ira envuelta como un ancla. Sé que no es tu culpa (…) pero el amor es anónimo; no tiene rostro».

Concluyendo, Pick-Up Full of Pink Carnations es un buen álbum, comercial, brillante, fresco y enérgico, con ciertos tintes de pop electrónico en los que destacan el juego vocal y las melodías elegantes, coreables y adhesivas. Las letras no son su fuerte, pero poseen ciertos puntos de inflexión donde los mensajes son contundentes y emocionales. Sónicamente el disco no aporta nada nuevo, pero sobresale dentro de su género, ofreciendo una instrumentación magnifica, bien compaginada y ejecutada. Hay resonancias a Ramones, a Strokes, a New Order, a INXS… y a muchos más, pero siempre mantiene su personalidad, tanto como grupo como formación de estadio. Todos los temas del álbum aportan ese puntazo que pone tu cuerpo en constante movimiento y hace que no pares de entonar sus estribillos. Tal como afirma el propio líder y voz de la banda, Justin Hayward-Young, «Tal y como está el mundo, tiene mucho mérito sacar música que te haga sentir bien». Y es que la música, como el arte, es la mejor «vacuna» para resistir el paso del tiempo.

Mi tema favorito: Love to Walk Away