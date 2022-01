THE WEEKND – DAWN FM

Tras el punto de inflexión que supuso After Hours (2020), el cuarto álbum de estudio en la carrera de Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, dos años después, ese personaje desenfrenado y ensangrentado ha evolucionado en un melancólico anciano en Dawn FM (2022).

El carácter conceptual y narrativo inaugurado en el proyecto anterior, aquí se depura y mejora, con la creación de ese ficticio programa de radio llamado Dawn FM, conducido por las brillantes intervenciones puntuales de Jim Carrey, apocalíptico y trascendente por igual: “When you’re all out of time, there’s nothing but space, No hunting, no gathering, no nations, no race, And Heaven is closer than those tears on your fase, When the purple rain falls, we’re all bathed in its grace”.

Pero lo que cohesiona realmente este nuevo lanzamiento de The Weeknd son las instrumentales detrás de su angelical voz. Mientras en After Hours el sonido oscuro y denso de sus orígenes se mezclaba con cortes de electrónica pop ochentera, en Dawn FM ha ido más allá y profundiza en este último sonido. De la mano de una estrella electro-pop como Max Martin y una mente experimental como Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), responsables de la producción completa del álbum, consiguen un proyecto con delicadas reminiscencias al synth-pop de los 80 pero igualmente ambicioso y futurista.

El arranque y primera mitad de Dawn FM es prácticamente inmejorable. Los agitados sintetizadores en Gasoline junto con el novedoso acento grave y robótico (¡e incluso británico!) de Abel Tesfaye crean una composición explosiva que recuerda inevitablemente a Depeche Mode. How Do I Make You Love Me? continúa la excelente tendencia con el característico toque en la producción de Swedish House Mafia, siendo especialmente original la transición entre esta canción y la siguiente, el single adelantado Take My Breath. Una respiración entrecortada (breath) marca el ritmo y se diluye sutilmente en los azotes de un bajo que construyen una de las canciones más logradas de todo el LP.

Las referencias a Michael Jackson no podían faltar, y las tres siguientes canciones se pueden vincular por motivos diferentes a la fallecida leyenda. La sacudida funky que supone Sacrifice contine unos coros que bien podría haber firmado él:“Oh, baby, I hope you know that I, I tried”. A continuación, un sentido y autocrítico interludio de Quincy Jones, uno de los principales productores de Michael Jackson. Para cerrar el homenaje, la hermosa balada lenta Out Of Time, con el original sample del icono pop japonés Tomoko Aran, cuenta con unos delicados registros vocales de Abel Tesfaye.

Por desgracia, la segunda mitad del álbum baja ligeramente de calidad, y peca de simplista. Un discreto Tyler, The Creator critica algunas convenciones sociales y el matrimonio en la insulsa Here We Go… Again, mientras que un desubicado Lil Wayne rapea torpemente (sorprende más aun teniendo en cuenta las geniales colaboraciones que lleva haciendo en los últimos años) sobre una imposible relación con una mujer casada en I Heard You´re Married. Esta pérdida del hilo narrativo, por suerte se frena en seco con las dos últimas canciones del proyecto. Less Than Zero, contiene una instrumentación acústica tremendamente pegadiza y agradable, muy distinta al resto del álbum, pero que junto con el solemne epílogo Phantom Regret de Jim Carrey despide con nostálgica y un rayo de optimismo: “And dance ‘til you find that divine boogaloo”.

Dawn FM (2022) supone un amanecer (dawn) literal en la carrera de The Weeknd, la banda sonora ideal para escuchar con los primeros rayos de luz tras una larga noche de excesos. Sólo que en este caso deja de ser una simple narración autodestructiva y nihilista, consiguiendo su producto más cohesivo y ambicioso tanto a nivel instrumental como lírico. El disfraz de estrella del synth-pop jubilada no le puede quedar mejor.

Escucha aquí el último disco de The Weeknd