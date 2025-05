Thom Yorke & Mark Pritchard – Tall Tales

Bajo una portada muy mitológica se presenta una ilustración alegórica de un torso humano metálico, con la cara rasgada y rodeado de diversos objetos y entidades. Este diseño personifica el paso del tiempo, la percepción distorsionada de la realidad y la naturaleza fragmentada de las historias que construimos. La elección de los tonos oscuros, metalizados y contrastados refuerzan la atmósfera reflexiva del trabajo. El artista visual Jonathan Zawada puede ser considerado como el tercer miembro del proyecto. Diseñó la portada del álbum utilizando CGI y técnicas de inteligencia artificial, además dirigió los videos musicales de los sencillos Back in the Game y This Conversation Is Missing Your Voice.

Los amantes de la buena música experimental y electrónica tienen en sus manos un trabajo que roza la excelencia, virtud que ha sido posible gracias a la colaboración entre dos figuras influyentes en sus respectivos géneros: Thom Yorke, líder de Radiohead y Mark Pritchard, artista electrónico conocido por su versatilidad y exploraciones sonoras. Su proyecto conjunto, titulado Tall Tales, representa una fusión inaudita de estilos, texturas y narrativas sonoras que amplían los límites de ambos artistas. En base a ello también se ha estrenado una pelicula sobre el nuevo disco, una especie de cuento de hadas moderno cuya propuesta visual desbloquea un universo de emociones y estímulos que amplifican el mensaje del álbum, convirtiendo Tall Tales en una obra multisensorial que va más allá de los géneros.

Todo empezó en 2023 durante la pandemia, proceso en el cual muchos artistas encontraron una válvula creativa para soportar el confinamiento y aislamiento. Yorke contactó con Pritchard para pedirle nuevos materiales para trabajar desde casa. Pritchard le respondió con diversas demos, que ambos fueron cincelando y reelaborando hasta lograr confeccionar Tall Tales, un album intrépido con múltiples texturas que combinan ambient, techno y pop experimental. Finalmente, este trabajo vio la luz hace escasos días, concretamente el 9 de mayo de 2025 a través del sello Warp Records.

«Mark me envió un largo archivo de Mp3s con ideas durante la pandemia. Había tantas ideas brillantes que supe que tenía que dejar lo que estaba haciendo inmediatamente. Cuando me puse los audífonos, empecé a ubicar las vocales y las palabras con los sonidos. Tall Tales es muy importante para mí. Espero que la gente lo entienda, y lo pueda disfrutar» (THOM YORKE)

Tall Tales es un trabajo abstracto, a veces con ecos a las atmosferas de Klaus Schulze, el mago alemán de los teclados. Los diez tracks del disco hacen referencia a conceptos como la memoria, la percepción, la desinformación y la búsqueda de verdad dentro de un mundo saturado de información y cada vez más carente de credibilidad. La narrativa se construye mediante letras poéticas y fragmentadas que estimulan a la abstracción y la sonoridad electrónica.

Thom Yorke aporta su característico falsete y voces susurradas, que se fusionan con procesamientos digitales y efectos de reverberación. Mark Pritchard aporta contexturas electrónicas, sintetizadores modulares y samples ambientales que enriquecen cada composición. La rítmica es aplastante. El tema de arranque es ya de por si un derroche de talento electrónico. El uso de sintetizadores analógicos, cajas de ritmos, guitarras eléctricas con efectos, y elementos orgánicos como cuerdas y pianos, aportan un elevado abanico de contrastes y profundidad.

Como título Tall Tales (cuentos altos o historias exageradas) hace referencia a la naturaleza de las narrativas humanas y cómo éstas son a menudo distorsionadas o exageradas especialmente en la era de la información. También sugiere una reflexión sobre las historias que absorbemos en nosotros mismos y la dificultad de discernir la verdad en ellas.

Tall Tales es un álbum que invita a la reflexión y a la inmersión en un universo sonoro en el que las historias, las percepciones y la realidad se entrelazan en una narrativa rica y compleja. La colaboración entre Thom Yorke y Mark Pritchard no solo es un encuentro de talento, sino también un ejercicio de exploración artística que desafía las fronteras convencionales y ofrece una visión profunda de los tiempos en que vivimos.

«Siempre me han fascinado las cosas que te pueden paralizar. La música puede hacerte feliz o triste, pero algunas también pueden apagar el tiempo, apagarlo todo. Como si todo hubiera desaparecido» (thom yorke)

El album arranca con A Fake in a Faker’s, una reflexión sobre la autenticidad en un entorno donde la realidad es superficial o manipulada. La palabra «fake» indica algo que no es genuino, mientras que «faker’s world» puede interpretarse como un entorno dominado por falacias, imitaciones o construcciones artificiales. A lo largo de la letra, hay referencias a la confusión entre lo real y lo virtual, el deseo de autenticidad y la sensación de alienación. La repetición de frases y el uso de imágenes abstractas refuerzan una atmósfera de incertidumbre y desorientación, que invita a cuestionar la percepción y la identidad personal frente a las máscaras sociales o digitales. Musicalmente, la pieza presenta texturas suaves, capas de sintetizadores, ritmos sutiles y sorpresivos, junto a la incursión de voces etéreas. La atmósfera casi meditativa crea un espacio donde el oyente puede reflexionar sobre la realidad y la percepción.

Bugging Out Again, segunda pista del álbum, presenta un tono introspectivo y algo inquietante. La frase «bugging out» (que en inglés coloquial significa «volverse paranoico» o «perder la calma»), expresa una sensación de ansiedad, desconcierto y pérdida de control. La duplicación de esta idea refleja un estado mental de agitación y desarreglo. En la letra se puede detectar la alienación, la vulnerabilidad y la lucha interna con los pensamientos que perturban la mente. La letra puede interpretarse como una deliberación sobre el desazón actual, la sobreestimulación y la dificultad para mantener la claridad mental en un mundo caótico. Musicalmente, la canción se caracteriza por su producción minimalista, con capas de sonidos electrónicos, efectos distorsionados y una biósfera etérea. La voz de Yorke, a menudo procesada, refuerza la sensación de distorsión y desconexión, induciendo una sensación de estar perdiendo la cabeza.

Back in the Game, por su parte, puede interpretarse como una metáfora de la lucha personal para superar dificultades, recuperarse de un momento oscuro o volver a encontrar la motivación. La atmósfera envolvente y las letras abiertas permiten que cada oyente proyecte sus propias experiencias de resistencia y esperanza. Frases como «I’m back in the game» (Estoy de vuelta en el juego) sugieren un reinicio tras un período difícil, un reconocimiento que, a pesar de las dificultades, el protagonista está dispuesto a enfrentarse de nuevo a sus circunstancias. Musicalmente, la canción presenta una base gaseosa y envolvente, con texturas que generan introspección y tracción. El ritmo y la estructura pueden interpretarse como un reflejo del impulso interno de seguir adelante, incluso cuando el camino se siente incierto o desafiante.

White Cliffs (acantilados blancos) evoca imágenes de aislamiento, frontera o protección, además de remitir a lugares emblemáticos como las White Cliffs of Dover en Inglaterra, simbolizando una especie de frontera entre lo conocido y lo desconocido. El texto parece dialogar con ideas de separación, nostalgia y un anhelo por conexión o comprensión. La repetición de frases y el tono contemplativo generan una sensación de introspección y calma, pero también de cierta melancolía.

The Spirit, como su nombre indica, sugiere una presencia intangible, quizás una referencia a la esencia, la conciencia o una entidad superior. La letra utiliza metáforas y simbolismos que exploran la conciencia más allá de las limitaciones físicas o materiales. Puede también reflejar una sensación de búsqueda o de conexión con lo desconocido, un tema recurrente en la obra de Yorke, que a menudo indaga en la naturaleza de la existencia y la mente.

Gangsters, simboliza figuras de autoridad, criminalidad e incluso aspectos internos del yo que luchan por controlarse. En la reinterpretación de Yorke y Pritchard, la letra mantiene esta esencia que acecha en la sociedad haciendo hincapié en parámetros como el poder, la corrupción, la riqueza fácil y del ser humano ante ello.

This Conversation is Missing Your Voice, sugiere una sensación de pérdida, vacío o desconexión emocional. La idea de una conversación donde se ha perdido la voz de alguien indica una ausencia significativa, una relación rota, una comunicación interrumpida o un sentimiento de añoranza. Pero al mismo tiempo también se asocia a una desconexión mental («¿Cómo puedes funcionar con tu mente expulsada?»).

Tall Tales es una pista que explora los relatos exagerados, esas historias o percepciones distorsionadas a través del tiempo para ser reconstruidas y embellecidas. La letra cuestiona la veracidad de esas historias que contamos, sugiriendo que muchas veces las narrativas están teñidas de subjetividad, memoria selectiva o creatividad. Esto se alinea con temas comunes en la obra de Yorke, que frecuentemente reflexiona sobre la percepción, la verdad y la existencia.

Happy Days puede entenderse como una reflexión sobre la naturaleza efímera de la felicidad y la nostalgia por tiempos pasados que parecen más simples o más felices. Ese sentimiento de añoranza por días pasados, posiblemente asociados con una inocencia perdida o momentos de felicidad sencilla, refleja del mismo modo una crítica o reflexión sobre cómo las apariencias felices a veces ocultan sentimientos de inquietud o tristeza.

Alcanzamos The Men Who Dance in Stags’ Heads (los hombres que bailan en cabezas de ciervo), una interpretación emocional y simbólica sobre los rituales, la transformación y la conexión con lo primal, todo ello envuelto bajo un prisma sónico atmosférico que refuerza su carácter enigmático. La figura de los hombres bailando en cabezas de ciervo puede personificar un cambio de estado, una pérdida de identidad o un viaje interior.

Wandering Genie, es la pista de cierre. La palabra «Genie» implica la presencia de un poder o deseo es una entidad que vaga sin rumbo fijo, un espíritu o deseo que no encuentra descanso, simbolizando deseos, miedos o pensamientos que no se dejan atrapar fácilmente. La canción invita a aceptar esa incertidumbre como parte del proceso humano hacia una búsqueda personal o un anhelo insatisfecho.

Concluyendo, en el vasto paisaje sonoro de Tall Tales, Yorke y Pritchard tejen una narrativa etérea donde las fronteras entre realidad y fantasía se difuminan, invitándonos a explorar un universo musical que desafía las convenciones. Es un álbum que no solo se escucha, sino que se experimenta como un tapiz de sonidos que susurra historias en el viento, dejando una huella indeleble en la imaginación. En su esencia, Tall Tales es una travesía poética por las alturas de la creatividad, recordándonos que las historias más poderosas son aquellas que se construyen en el silencio y entre las notas, convirtiendo los sonidos y las palabras en un puente entre lo tangible y lo imaginario, dejando una huella indeleble en quienes se atrevan a explorar sus profundidades.

Temas preferidos: A Fake in a Faker’s, Bugging Out Again, The White Cliffs, Gangsters, Tall Tales